Pravděpodobné sestavy: Sparta řeší absence, mimo až 17 hráčů?! Šance pro Chytila a Isifeho
Žádná dlouhá pauza, Chance Liga po extrémně vypjatém víkendu rychle pokračuje dál. V úterý a ve středu se hrají duely skupin o titul a o záchranu. Rozhodne se definitivně o titulu? Sparta řeší spoustu absencí a hostí Plzeň, Slavia jde do střetu s Jabloncem bez vykartovaných Tomáše Chorého a Davida Douděry, které zároveň vyloučila z kádru. Na dně tabulky se hraje klíčový duel Slovácka s Baníkem. Jak budou vypadat sestavy všech týmů? Pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na webu iSport. Získáte tím i přístup k exkluzivní slevě na televizi >>>
I v nadstavbě Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen.
- Mladá Boleslav neprohrála jedenáct ligových zápasů v řadě (naposledy na hřišti Slavie 0:4). Pokud získá aspoň bod proti Dukle, půjde o její historicky nejdelší sérii bez prohry.
- Dukla odehrála v této ligové sezoně už 16 zápasů bez vstřeleného gólu (dosavadním maximem bylo 14 v sezoně 2018/19), aktuálně jich má víc pouze ostravský Baník (17).
- Slovácko vyhrálo od zavedení skupiny o udržení v sezoně 2018/19 všechny domácí zápasy až na remízu 0:0 proti Českým Budějovicím v minulém ročníku.
- Baník vstřelil 7 z 26 gólů po rohových kopech (26,9 %), což je nejvyšší podíl v lize. Ondřej Kričfaluši jich dal pět, víc má napříč TOP 10 evropskými ligami jen Casemiro z United (6).
- Zápas mezi Zlínem a Teplicemi postaví proti sobě dva týmy s nejnižší úspěšností přihrávek v této sezoně. Domácí mají nejnižší hodnotu 68,7 %, Severočeši dosáhli na 68,9 %.
- Tomáš Poznar ze Zlína se podílel na brance v každém z posledních pěti ligových zápasů (3 góly a 2 asistence). Delší sérii v této sezoně zapsali pouze Tomáš Chorý a Matyáš Vojta.
- Sparta dala v derby proti Slavii už 13. gól po rohovém kopu v této ligové sezoně, což je nejvíc ze všech týmů. Na branku přitom potřebuje v průměru jen 15,6 rohového kopu.
- Plzeň vyhrála ve skupině o titul pět ze šesti zápasů proti pražské Spartě, jednou dokázala remizovat. V průměru proti Letenským získává v této fázi sezony 2,7 bodu na utkání.
- Hradec čeká proti Liberci přímý souboj o páté místo v ligové tabulce. Pokud ho udrží až do konce aktuálního ročníku, půjde o jeho nejlepší umístění v historii nejvyšší české soutěže.
- Liberec sice prohrál čtyři zápasy ve skupině o titul v řadě, ale zároveň nepadl na hřišti Hradce Králové ani jednou v posledních deseti ligových zápasech (6 výher a 4 remízy).
- Slavia dostala 8 červených karet, což je nejvíc ze všech týmů v této ligové sezoně. V 10 TOP evropských ligách jich mají víc pouze Oviedo, Arouca (10) a Rayo Vallecano (9).
- Jablonec nevyhrál už čtyři ligové zápasy v řadě (1 remíza a 3 porážky) poprvé v této sezoně a teprve podruhé pod vedením trenéra Luboše Kozla (v březnu 2025 nevyhrál 4 utkání).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|32
|10
|8
|14
|40:50
|38
|2
Ml. Boleslav
|32
|8
|13
|11
|45:53
|37
|3
Teplice
|32
|7
|12
|13
|32:40
|33
|4
Slovácko
|32
|6
|9
|17
|28:46
|27
|5
Baník
|32
|5
|8
|19
|26:47
|23
|6
Dukla
|32
|4
|11
|17
|21:45
|23
- Baráž o udržení
- Sestup