Tvrdík: S částí fanoušků půjdeme do brutálního konfliktu. Pozici šéfa neplánuju opouštět
Plány jsou tvrdé, nekompromisní. Slavia se pustí do boje s fanouškovskými skupinami na Tribuně Sever. „Hrozně mě bolí, co se stalo,“ řekl v pořadu Tiki-Taka televize Oneplay Sport šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Narážel - samozřejmě - na nechutnosti, kvůli nimž bylo předčasně ukončeno sobotní derby a červenobílí přišli o možnost už nyní slavit titul. ONLINE z ukončeného derby ZDE >>>
Vždy ji vyzdvihovali, brali jako chloubu klubu. Dnes je to jinak. „Vyhlásili válku klubu,“ řekl Jaroslav Tvrdík o Tribuně Sever. Vrcholem bylo sobotní derby, v němž se tým Jindřicha Trpišovského blížil titulu, vedl, ale zápas byl nakonec předčasně ukončen, protože na hřiště vtrhli stovky fanoušků Slavie. Napadeni byli tři hráči Sparty i její kotel.
Tvrdík v Tiki-Taka přiznal, že je to důsledek rozpadu komunikace s ultras. „Beru vinu na sebe, ale byl jsem i na policii. Od ledna jsem věděl, že vztah přestal funkčně existovat. Bavili jsme se, jak to řešit, ale neměli jsme moc nástrojů, ani policie se není schopná do té komunity dostat,“ popisoval. „Bylo to vidět, i na mě byly transparenty, dávali najevo, že s námi nesouhlasí,“ upozornil.
František Čupr, místopředseda představenstva Sparty, našel ještě další důvody, a to celkovou agresivitu. „Společnost se daleko víc radikalizuje, a to i ve fotbale. To je věc, kterou vyčítám Slavii, její komunikace vedla k válce a radikalizaci, i když to nebyl úmysl,“ pustil se do Tvrdíka. Ten reagoval ihned: „Chápu, že je to vaše komunikační linka, ale každý máme svoje těžce problematické skupiny na stadionu. I vy je tam máte, každý je tam máme. Těch deset let se nám nedaří boj s nimi, nebuďme, prosím tě, osobní.“
Pánové si poté podali ruce a šéf Slavie naznačil, jak klub chce zamezit dalším průšvihům. Chce na to jít velmi tvrdě, dokonce i na právní hranici. „V Edenu už si nikdo hlavu nezahalí, už nikdo nerozsvítí pyro. To je náš cíl. Pokud se to stane, Tribunu Sever zavřeme znovu. Jde o extrémní opatření, které je naší reakcí na vzniklou situaci,“ oznámil během pondělí na webu sport.cz.
Později pak doplnil, jak si to představuje. „Majitel klubu Pavel Tykač nám ráno řekl, že máme spustit všechny systémy,“ promluvil o kamerách na stadionu, jejichž používání je však v současnosti na hraně. „Máme pokyn je používat, dokud to soudy nezakáží. Máme plán to vyhrotit. Bude to stát hodně peněz, ale díky majiteli si to můžeme dovolit. Musíme si říct, jestli je vyšší zájem ochrana zdraví nebo osobních dat,“ narazil na normu GDPR.
„Bude to stát desítky milionů, bude to dlouhé a bolestivé. Musím se s částí fanoušků pustit do brutálního konfliktu. Věříme v podporu těch slušných,“ doplnil Tvrdík. „Když se válčí, přijímají se mimořádné prostředky. Když se nebudou bavit, zpívat, zase to zavřeme. Naše premise je taková, že klidně budeme hrát před prázdnou Tribunou Sever,“ pohrozil.
Za Slavii by měl nápravu řídit i nadále on. Když dostal dotaz na vyvození odpovědnosti, vzpomněl si na svá léta v politice. „Jako ministr obrany jsem rezignoval a nechal jsem armádu ve složité situaci,“ řekl. „Klub je v extrémní situaci, v tuhle chvíli neplánuju opouštět pozici šéfa. Bude to velmi těžké, část ultras komunity nebude přijímat naše kroky s úsměvem, nebude nám u toho tleskat. Ale samozřejmě nebudu předjímat, co bude dělat Pavel Tykač, odvolat mě může kdykoliv,“ pronesl.
Tvrdík mluvil také o situaci Tomáše Chorého a Davida Douděry, kteří byli po excesech vyřazení z kádru. „Jiná možnost už nebyla,“ řekl k rozhodnutí. Chorého konec ve Slavii prý s útočníkem řešili hned po zápase.
Jak nejlepší ligový střelec reagoval? „Osobní věci bych nechal bokem. Nerad bych to komunikoval, ale on má pocit, že to (zákrok na Sörensena) úmysl prostě nebyl. Ale bohužel to je i pojetí toho trestu, u Douděry to samé. Je to o výkladu toho, co se vlastně stalo. Náš výklad je, že obě situace nejsou za ten zápas, ale jsou výsledkem nějakého dlouhodobého chování. Tohle si Slavia nemůže dovolit,“ popsal Tvrdík.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46