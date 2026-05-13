Kontumace v českém fotbale: titul Sparty, drnovický doping i 15 let staré řádění v Edenu
Je to událost, kterou v elitním fotbale vidíme možná jednou za pár let, jde o výjimečnou věc. Kontumace zápasu mezi Slavií a Spartou rozhodně není prvním takovým rozuzlením v české nejvyšší fotbalové lize či poháru. V minulosti se tak stalo rovněž kvůli vniku fanoušků na hrací plochu, napadení, ale i dopingu, Sparta tímto způsobem jednou rozhodla o titulu. Jaké jsou nejslavnější kontumace v českém fotbalovém prostředí?
Bohemians - Sparta (květen 2003)
Kontumace coby titulová zápletka v závěru sezony? To už tu jedno bylo, před 23 lety. Sparta tehdy vedla v Ďolíčku 2:1 a tento výsledek by ji zajistil dvě kola před koncem sezony titul. Dva domácí fanoušci ale vyběhli na pomezního sudího Ladislava Talpu a zaútočili na něj pěstmi. Utkání tak bylo v 71. minutě ukončeno a oslavy se musely odložit.
Ale jen o šest dní, ligová asociace totiž podle očekávání rozhodla, že zápas bude kontumován. O ten největší problém šlo nakonec pro Bohemians, v závěru ligy totiž nezvládli své zbylé zápasy a spadli do druhé ligy. To ale nebyl jediný trest, klub rovněž musel zaplatit pokutu 500 tisíc korun a musel mít zavřené hřiště na tři utkání.
Bohemians - Bohemians 1905 (duben 2010)
A zase Bohemians. Tentokrát je nutné konkretizovat – Bohemians 1905. V roce 2010 totiž běžel táhlý spor o název mezi nimi, střížkovským klubem Bohemians a týmem Bohemians FC z třetí pražské třídy. A když tak mělo přijít na vzájemný souboj s ligovým rivalem, střížkovský boss Karel Kapr zahlásil: nehrajeme! Hráči se to dozvěděli 15 minut před výkopem. Důvod? Podle Kapra neměl soupeř právo se soutěže účastnit. Ředitel Josef Jícha pak vysvětloval situaci jinak – údajně šlo o bezpečnostní důvody.
Tak jako tak, diváci zápas neviděli. Pro jejich potěchu si Bohemians 1905 střihli alespoň tréninkové utkání. O pár dní později celkem logicky přišla kontumace ve prospěch hostů. Tím ale trest neskončil. Bohemians obdrželi od disciplinární komise ČMFS za „znevážení fotbalu a nekalé ovlivnění soutěže“ masivní odečet 20 bodů a pokutu 6 milionů. Samotný Kapr dostal zákaz působení ve fotbale na dva roky. Šlo o hlavní katalyzátor konce kontroverzního klubu. Po odečtu skončil jasně poslední, sestoupil, posléze prohrál soud, ztratil jméno a postupně přestal existovat.
Drnovice - Plzeň (1993)
Viktoria byla v nově ustanovené české lize nováčkem a zajela na půdu Drnovic a přišel výprask. Útočník Milan Poštulka zářil a při výhře 3:0 vstřelil hattrick. Západočeši byli už smíření s nulou na bodovém kontě, ale o pár týdnů později přišel velký zvrat, takzvaná „karamelková aféra“. Střelec Poštulka i slovenský obránce Rostislav Prokop měli pozitivní test na doping. Z prohry 0:3 byla výhra 3:0.
Oba hráči doplatili na karamelky, které jim údajně servíroval trenér Jindřich Dejmal. Ve srovnání s dnešními pokutami dostali Drnovice nicotný postih 50 tisíc korun, ale fotbalisté dostali dvouletý zákaz činnosti. O tom, že za dopingem hráčů stál Dejmal, se začalo mluvit až mnohem později a klub kouče propustil, následně ho angažovala Slavia. Kontumace ani aféra Drnovice nijak zásadně nezválcovala, v premiérové sezoně české ligy skončily desáté. Ale Plzni body významně pomohly, bez nich by skončila devátá, takto finišovala pátá.
Slavia - Olomouc (květen, 2011)
Patnáct let. Slavia v úplně jiné ekonomické i sportovní pozici, ale přesto v situaci s podobným vyústěním jako dnes. Během dosti nepovedeného ročníku, který byl především na podzim rámován hrozbou sestupu, se „sešívaní“ dostali alespoň do semifinále poháru, kde vyzvali Sigmu. V poločase drželi nadějný stav 1:1, ale dál se zápas nikdy nedostal. Pauzy totiž využili rozzuření diváci k tomu, aby vběhli na hřiště a protestovali proti vedení klubu. Klubu tehdy totiž kvůli dluhům reálně hrozil zánik.
Ani příchod vyžádaného generálního ředitele Miroslava Platila situaci neuklidnil, naopak. Následovalo výtržnictví, bitky s policií. Předčasné ukončení zápasu přišlo právě na příkaz velitele policejního zásahu. Kromě kontumace a konci v poháru (Slavia odvetu na Hané prohrála 0:1) dostal klub pokutu 750 tisíc korun a tři následná domácí utkání musel odehrát bez diváků.