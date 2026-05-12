ONLINE: Sparta - Plzeň 0:0. První velká šance hostů, Sojka trefil břevno
Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slavii dnes ve třetím kole prvoligové nadstavby ve Skupině o titul hostí Plzeň. Letenští ještě mohou zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude derby zkontumováno v jejich prospěch a zároveň zdolají Viktorii. Aktuálně ztrácejí ze druhé příčky na vedoucí Slavii osm bodů. Zápas, který začal ve 20.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Vzkaz domácích fanoušků do Edenu na to, co se dělo o víkendu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|32
|22
|8
|2
|65:27
|74
|2
Sparta
|32
|21
|6
|5
|65:33
|69
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46