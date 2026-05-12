ONLINE: Sparta - Plzeň. Šlágr kola, zdramatizují Pražané boj o titul?
Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slavii dnes ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostí Plzeň. Letenští ještě mohou zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude derby zkontumováno v jejich prospěch a zároveň zdolají Viktorii. Aktuálně ztrácejí ze druhé příčky na vedoucí Slavii osm bodů. Zápas, který startuje ve 20.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program nadstavby Chance Ligy >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46