SESTŘIH: Sparta - Plzeň 0:0. Surovčík vychytal nulu, šlágr bez gólu, zvonily jen tyče
Jediná výhra stačí fotbalistům Slavie, aby v nedobré náladě po sobotním šíleném derby, potvrdili titul. První možnost budou mít červenobílí ve středu večer, kdy se v prázdném Edenu poměří s Jabloncem. Sparta totiž ve třetím kole Skupiny o titul Chance Ligy ztratila, doma remizovala s Plzní 0:0 v zápase, v němž perfektně zachytal gólman Jakub Surovčík. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Sparta „vyhrála“ vlastně už po poledni, kdy disciplinárka logicky změnila výsledek derby na Slavii v její prospěch. V tu chvíli Letenští věděli, že skončí v lize nejhůře druzí, což byl v poslední době hlavní motiv jejich snažení. Plzeň si tak už jen potřebuje pohlídat třetí figuru, k níž se opět po remíze 0:0 přiblížila.
Zato Sparta zase ztratila kus naděje. „Jsem nespokojený s výsledkem, ale ne s tím, že jsme ztratili na Slavii. Chtěli bychom vyhrát, i kdybychom byli pět nebo deset bodů za nimi,“ vykládal trenér Brian Priske.
Že by se však jinak na Letné připomínala Slavia a sobotní zpropadené derby? Vlastně vůbec. Celý zápas se příznivci udrželi, hrálo se bez pyrotechniky, zahalených obličejů. Jen kotel, který má po nejhorším zápase posledních let rozhodně máslo na hlavě, ho připomněl.
Ve 24. minutě si část fans vlezla pod plachtu s nápisem Sparta, kterou využívají, když chystají ohňové efekty. Pod ní se obléknou do pláštěnek, aby nebyli identifikovatelní. Stejně to v sobotu večer udělali slávisté, kteří se pak přes hřiště vydali na zteč směrem k rivalům a zaházeli jejich sektor světlicemi.
Na Letné se čekalo, co se bude dít, najednou však plachta zmizela - a nic. Byly to jen mimikry. Naštěstí. Liga rozhodně nepotřebuje další průšvih.
Fotbal je zábava a zábavou by měl zůstat
„Bylo to velmi korektní utkání,“ ocenil hostující kouč Martin Hyský. „Takhle by to mělo vypadat. Fotbal je zábava a zábavou by měl zůstat,“ dodal.
Přesto Sparta problémy měla, a to zejména se složením sestavy. Pro utkání nemohl trenér Brian Priske počítat se sedmnácti hráči, na lavici byl ze zkušených hráčů pouze stoper Filip Panák, jenž však od podzimního výbuchu s Pardubicemi herně paběrkuje. Jinak samí tradiční členové druholigové rezervy, která hraje o záchranu…
Proto Priske opět přistoupil ke změně rozestavení, nic jiného mu nezbylo. Na jaře využil už čtvrtý druh formace. Po jeho klasickém 3-4-3 přešel na 4-3-3, na Slavii využil historicky nejtradičnější systém 4-4-2, proti Plzni vyběhli rudí s 4-2-3-1. Důvodem byl především nedostatek středních záložníků, k dispozici byli pouze Santiago Eneme a Andrew Irving. Na podhrotové pozici se předvedl Matyáš Vojta.
Hosté byli asi i proto živější, ostřejší v presinku, z čehož se dostávali do šancí. „Je to o nastavení a principech, které máme. Víme, jaké problémy to způsobuje mužstvům, co chtějí hrát fotbal a Sparta chce hrát odzadu. Velmi dobře zahrála zadní řada, brankář Wiegele má nulu, ale moc práce tentokrát neměl,“ komentoval Hyský. „Nebyli jsme tak kvalitní jako v sobotu. Od Kuchty i Vojty jsme čekali, že udrží více balonů,“ našel důvod Priske.
Velmi dobře hrál hlavně v prvním poločase Alexandr Sojka, jenž se z pravé strany posouval do středu. Právě záložník se prosadil do největší možnosti první půle, po kolmici od Patrika Hrošovského napálil břevno branky Jakuba Surovčíka.
Surovčík si říká o právoplatný post jedničky
Sparťanský gólman by neměl šanci, jinak byl jistý, i když ještě dopoledne podle slov místopředsedy představenstva Františka Čupra nebylo jisté, že po napadení v derby naskočí. Na Sojkovu střelu by neměl, jinak perfektně zasáhl proti dvěma střelám Amara Memiče či pokusu Tomáše Ladry z přímého kopu.
Surovčík si prostě a jednoduše říká o to, aby byl v další sezoně právoplatná jednička letenského souboru. „Nebylo to pro něj vůbec jednoduché, ale působil jistým dojmem,“ ocenil Priske. „Věřím, že to překoná. Dnešní výkon mu psychicky pomůže,“ doplnil Hyský.
Domácí přes dietnější ofenzivu skórovat mohli. Občas větral obranu Garang Kuol, jeho finální řešení je však až dětinské. „Je to ale opravdu velký talent, má možnost se zlepšovat,“ glosoval trenér Priske.
Příležitost měl po Irvingově pasu Kuchta, jenže Wiegele ho šikovně vytlačil do nepříjemného úhlu. Po změně stran ukázal Eneme, co se o něm vědělo už v Liberci, že umí vystřelit zdálky. Jeho pokus ostrou placírkou skončil na tyči.
„Bohužel jsme v první půli nedotáhli některé šance, ve druhé půli byla Sparta živější, byla víc na balonu,“ hodnotil hostující záložník Sojka. Jeho Viktoria potřebuje k jistotě třetího místa jediný bod nebo jakoukoli ztrátu Jablonce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|32
|22
|8
|2
|65:27
|74
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46