Sparta - Plzeň 0:0. Surovčík vychytal nulu, šlágr gól nenabídl, zvonily jen tyče
Fotbalisté Sparty ve šlágru třetího z pěti kol nadstavbové části první ligy remizovali doma s Plzní bez branek. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby v Edenu sice na druhém místě tabulky snížili ztrátu na vedoucí Slavii na čtyři body, jejich pražský rival i tak může už ve středu po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu. Tým z Edenu získá jistotu konečného prvenství v případě výhry. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Ve šlágru na Letné trefily oba celky brankovou konstrukci. Ve 20. minutě mířil do břevna plzeňský Alexandr Sojka, po změně stran pak do tyče domácí Santiago Eneme. Sparta neprohrála s Plzní ani třetí utkání v sezoně nejvyšší soutěže, vzájemný duel skončil 0:0 podruhé za sebou.
Letenští díky dnes dodatečně přiděleným třem bodům za kontumační vítězství na Slavii získali jistotu, že skončí nejhůře druzí v tabulce a v příštím ročníku je čeká hlavní fáze pohárů. Plzni chybí bod ke konečnému třetímu místu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|32
|22
|8
|2
|65:27
|74
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46