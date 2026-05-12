ONLINE: Slovácko - Baník 2:0. Ostrava inkasuje další gól! Dukla vede v Boleslavi
Tři zápasy Skupiny o záchranu v Chance Lize jsou na programu od 17.30. Aktuálně poslední Dukla hraje v Mladé Boleslavi. Pražský celek má na kontě stejně bodů jako předposlední Ostrava, která se představí na hřišti Slovácka. Při rovnosti i po závěrečném pátém kole by přímo sestoupil Baník kvůli horšímu postavení po základní části. V akci jsou také Teplice, které nastoupí ve Zlíně. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Chance Liga - Skupina o záchranu - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|32
|10
|8
|14
|40:50
|38
|2
Ml. Boleslav
|32
|8
|13
|11
|45:53
|37
|3
Teplice
|32
|7
|12
|13
|32:40
|33
|4
Slovácko
|32
|6
|9
|17
|28:46
|27
|5
Baník
|32
|5
|8
|19
|26:47
|23
|6
Dukla
|32
|4
|11
|17
|21:45
|23
- Baráž o udržení
- Sestup