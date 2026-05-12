Slovácko - Baník 2:1. Další rána pro Ostravu! Zase se přiblížila sestupu, Dukla vyhrála

Gigli Ndefe ze Slovácka a Daniel Holzer z OstravyZdroj: ČTK / Glück Dalibor
Fotbalisté Baníku padli ve třetím kole Skupiny o záchranu na hřišti Slovácka 1:2 (které už jistě neskončí poslední) a opět se tak přiblížili přímému sestupu z Chance Ligy. Dukla navíc zvítězila v Mladé Boleslavi 2:1, což znamená, že Pražané odskočili Ostravě na předposledním místě o tři body. Teplice uspěly ve Zlíně 4:2. Program nadstavby Chance Ligy >>>

Slovácko - Baník 2:1

Slovácka uspělo nad Ostravou 2:1. O jeho druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou minut v úvodu druhé půle, v 79. minutě snížil David Planka. Tým z Uherského Hradiště už nemůže skončit na posledním místě, které znamená přímý sestup. Ten naopak hrozí Baníku.

Mladá Boleslav - Dukla 1:2

Dukla zvítězila 2:1 v Mladé Boleslavi a udělala velký krok k účasti v baráži. Hosty poslal do vedení ve čtvrté minutě Kevin-Prince Milla, po změně stran zvýšil Dantaye Gilbert. V 62. minutě pouze snížil Ondřej Karafiát. Předposlední Dukla má dvě kola před koncem tříbodový náskok na Ostravu, která prohrála v souběžně hraném utkání 1:2 na Slovácku. Mladá Boleslav zůstala dvanáctá.

Zlín - Teplice 2:4

Teplice zvítězily ve Zlíně 4:2 a odvrátily hrozbu baráže. V úvodní dvacetiminutovce domácím zajistili vedení David Machalík a Tomáš Poznar, brzy odpověděl Daniel Mareček a po změně stran srovnal Matěj Náprstek. Devět minut před koncem v době, kdy hosté hráli bez vyloučeného ghanského útočníka Benjamina Nyarka, dovršil obrat Matěj Radosta a v nastavení zpečetil výhru střídající Matěj Pulkrab.

Chance Liga - Skupina o záchranu - 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Zlín331081542:5438
2Ml. Boleslav338131246:5537
3Teplice338121336:4236
4Slovácko33791730:4730
5Dukla335111723:4626
6Baník33582027:4923
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

