Slovácko - Baník 2:1. Další rána pro Ostravu! Zase se přiblížila sestupu, Dukla vyhrála
Fotbalisté Baníku padli ve třetím kole Skupiny o záchranu na hřišti Slovácka 1:2 (které už jistě neskončí poslední) a opět se tak přiblížili přímému sestupu z Chance Ligy. Dukla navíc zvítězila v Mladé Boleslavi 2:1, což znamená, že Pražané odskočili Ostravě na předposledním místě o tři body. Teplice uspěly ve Zlíně 4:2. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Slovácko - Baník 2:1
Slovácka uspělo nad Ostravou 2:1. O jeho druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou minut v úvodu druhé půle, v 79. minutě snížil David Planka. Tým z Uherského Hradiště už nemůže skončit na posledním místě, které znamená přímý sestup. Ten naopak hrozí Baníku.
Mladá Boleslav - Dukla 1:2
Dukla zvítězila 2:1 v Mladé Boleslavi a udělala velký krok k účasti v baráži. Hosty poslal do vedení ve čtvrté minutě Kevin-Prince Milla, po změně stran zvýšil Dantaye Gilbert. V 62. minutě pouze snížil Ondřej Karafiát. Předposlední Dukla má dvě kola před koncem tříbodový náskok na Ostravu, která prohrála v souběžně hraném utkání 1:2 na Slovácku. Mladá Boleslav zůstala dvanáctá.
Zlín - Teplice 2:4
Teplice zvítězily ve Zlíně 4:2 a odvrátily hrozbu baráže. V úvodní dvacetiminutovce domácím zajistili vedení David Machalík a Tomáš Poznar, brzy odpověděl Daniel Mareček a po změně stran srovnal Matěj Náprstek. Devět minut před koncem v době, kdy hosté hráli bez vyloučeného ghanského útočníka Benjamina Nyarka, dovršil obrat Matěj Radosta a v nastavení zpečetil výhru střídající Matěj Pulkrab.
Chance Liga - Skupina o záchranu - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|33
|10
|8
|15
|42:54
|38
|2
Ml. Boleslav
|33
|8
|13
|12
|46:55
|37
|3
Teplice
|33
|8
|12
|13
|36:42
|36
|4
Slovácko
|33
|7
|9
|17
|30:47
|30
|5
Dukla
|33
|5
|11
|17
|23:46
|26
|6
Baník
|33
|5
|8
|20
|27:49
|23
- Baráž o udržení
- Sestup