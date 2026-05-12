Měl jsem CRP na hranici umření, říká Pelta. Jablonecké náklady na sezonu se blíží 300 milionům
Soukromý život strastiplný, ten pracovní ale tuze veselý. Minoritní jablonecký akcionář Miroslav Pelta čeká na rozhodnutí Nejvyššího soudu a zároveň vyhlíží finále MOL Cupu proti Karviné. „Chceme být ambiciózní provinční klub, náklady končící sezony bez akademie se blíží třem stům milionům. Ale jestli postoupíme do skupiny evropských pohárů, budeme mít problém s udělením výjimky pro to, abychom hráli na našem stadionu,“ popisoval Pelta v podcastu Ze Střelnice. Server iSport vybírá další pasáže z klubového rozhovoru, ve kterém mluvil také o svém zdraví a vězení.
Levně koupit, draze prodat
„Můj běžný režim se nezměnil. Jediná změna je v tom, že když se blíží patnáctého, to znamená výplaty, zodpovědnost je na majiteli. Ten dneska musí garantovat rozpočet Jablonec. Dřív jsem to měl přes třicet let na krku já. Ale samozřejmě to není tak, že už bych se o to nestaral. Prostředky sháníme společně, abychom mohli plnit naše závazky včas.
Mám na starosti sport, dělám přestupy, prodlužování smluv, prodeje, nákupy. Myslím, že to je moje nejsilnější stránka. Potřebujeme kvalitu. Ale jít na trh a vyhodit tři sta nebo čtyři sta milionů není umění. My v Jablonci musíme být šikovní – levně koupit a draze prodat. To platí dál, ať už je majitelem kdokoli. Dřív byl Jablonec financován z prodeje hráčů a reklamních ploch, mým úkolem je bojovat, abych partnery udržel. Nebo nejlépe navýšil, aby zátěž na majoritního akcionáře z hlediska cash flow nebyla tak velká.“
Kádr má nějaký věk
„Musíme být obezřetní, protože máme kádr, který má nějaký věk. Jsou to kluci, se kterými už asi nemůžeme počítat na velký prodej. Ale s novým akcionářem a realizačním týmem jsme vsadili na to, že po skvělém minulém ročníku, kdy jsme se nešťastně nedostali do pohárů, chceme být stále nahoře. Nejlepší sponzor je UEFA. Kdyby se nám podařilo vyhrát pohár, jdeme do play off Evropské ligy. A i kdybychom neuspěli, je tam minimálně skupina Konferenční ligy. A to už je zajímavý příjem. Musíme bojovat, abychom rozpočet drželi víceméně vyrovnaný.
Po sezoně si nad kádrem sedneme a vyhodnotíme, kteří hráči splnili očekávání hodně, kteří méně a kteří ho nesplnili vůbec. I takové tady máme. Pak budeme řešit personálie, ale teď v nejdůležitější fázi sezony ještě ne.“
Fanoušky musíme správně uchopit
„Když jsem viděl návštěvu na utkání s Mladou Boleslaví, která byla 3800 diváků, přitom nehrály kluby se silnou základnou, těší mě to. S Libercem taky nebyly lístky na kase. Vidím, že něco se děje, zájem se zvyšuje. Dřív jsme do toho výrazně neinvestovali, s fanoušky nekomunikovali, takže teď musíme zainvestovat do pohodlí na stadionu i do doprovodného programu. Chceme rodičům s dětmi ukázat, že se nemusejí obávat žádného násilí či vulgarit. Tyhle možnosti existují, musíme je jen správně uchopit. Bude se tomu někdo věnovat, bude kooperovat s různými subjekty včetně škol.“
Události v českém fotbale nemají obdoby
„Doba se výrazně změnila. Co se v posledním roce až dvou událo v českém fotbale, nemá obdoby. Vždycky jsme bojovali o to, aby do českého klubového fotbalu vstoupili silní hráči. Prvním byl Dan Křetínský ve Spartě, potom se říkalo, že potřebujeme silné kluby jako Baník, Slavii, Zbrojovku... Ale ono se to dlouho nedařilo. Panovala nedůvěra, fotbal nebyl byznysovou veřejností vnímaný jako férový. Byly tam různé problémy. Ale samostatná liga rozhodla, že takhle fungovat nechce, že chce být čistá a důvěryhodná. Myslím, že to rozhodlo o tom, že do Slavie vstoupil Pavel Tykač, do Olomouce vstoupil významný investor, do Liberce, Hradce... V Ostravě je taky.
U mě pro změnu akcionáře rozhodlo to, že jsem zatížený osobní kauzou, která v minulém roce vyvrcholila mým pravomocným odsouzením. Nakonec se podařilo mým advokátům vybojovat přerušení výkonu trestu, čekáme na rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně. To, že jsem venku, je pro mě pozitivní. Protože nejsložitější chvíle pro mě byla tehdy, kdy jsem dostal pravomocné odsouzení a Jablonec neměl nového vlastníka. Panovala nejistota, klub měl nemalé finanční provozní závazky. Jsem rád, že se podařilo všechny hráče přesvědčit, aby zůstali a prodloužili smlouvy, abychom mohli sportovně pokračovat v nastaveném trendu.“
Měl jsem CRP na hranici umření
„Před nástupem výkonu trestu jsem dostal žlučový kámen, odpadl mi žlučovod. Dostal jsem sepsi, měl jsem CRP v hodnotě 368, což je hranice umření. Nejdříve jsem byl v jablonecké nemocnici, které děkuji za stabilizaci. Pak jsem se nechal převézt do Ústřední vojenské nemocnice, kde jsem se podrobil operaci žlučníku. Můj stav nebyl jednoduchý, nehojilo se to, měl jsem v břichu díru. Žádal jsem soud, aby mi aspoň o týden odložil nástup, protože jsem se necítil.“
Podzim 2025 byl velice psychicky náročný
„Byl jsem zvyklý na každodenní fotbalový proces s hráči. Takže v první řadě, když přijde pravomocné odsouzení, musíte podržet okolí. Vydal jsem se za svým otcem, kterému je 89 let. Musíte to říct všem příbuzným, všem vnučkám, že je to černé na bílém a nastupujete do výkonu trestu. Je to složitě vysvětlitelné, děti to nechápu. V klubu nesmí vzniknout panika. Když někteří lidé visí na člověku třicet let, samozřejmě mají obavy o mzdy a budoucnost. Měl jsem v hlavě peklo, do toho zdravotní stav... Podzim roku 2025 byl velice psychicky náročný. Jinak co se týče nastavení dalšího, řekl jsem si, že se budu chovat, budu na sobě makat, vzdělávat se, sportovat, co to půjde. Budu se snažit svým chováním docílit toho, abych se vrátil co nejdříve. Každý den tam je hrozně dlouhý, takže je třeba tam pracovat.“