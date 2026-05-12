Kontumace a zavřený Eden? Disciplinárka řeší skandální derby, Tvrdík poslal vzkaz fanouškům
Už brzy bude jasno. Nejen o tom, zda 317. derby bude kontumované, ale i jak bude vypadat středeční utkání mezi Slavií a Jabloncem. Dost možná se totiž odehraje před prázdnými tribunami... Disciplinární komise LFA, která zasedá od 12:00, právě sobotní řádění fanoušků řeší. Nejen těch slávistických, kteří vnikli na hřiště a napadli hráče Sparty, ale i těch hostujících. Slavii hrozí mimo jiné i rekordní pokuta, Jaroslav Tvrdík už s předstihem řekl, že klub příjme jakýkoliv trest. Ten si přišel vyslechnout osobně. ONLINE z dění po skandálním derby ZDE >>>
Komise zasedá v 12:00, rozhodnutí bude známé veřejnosti mezi 13:00 a 14:00. Krátce před polednem dorazili do sídla LFA ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík spolu s místopředsedou představenstva Františkem Čuprem. Zhruba čtvrt hodinu po nich dorazily jejich slávistické protipóly - Jaroslav Tvrdík a generální ředitel Martin Říha.
Důvody jsou jasné. Stovky lidí na trávníku, napadení hráči a členové týmu Sparty, světlice naházené do sektoru hostí. Na druhé straně požár ve sparťanském sektoru, světlice hozené nebezpečně blízko hráčů, zničené toalety. Derby se zkrátka změnilo v naprostý chaos a viníci budou pykat.
Většina z nich je na straně Slavie. Shrňme si tedy, co Slavii hrozí. Rozhoduje se na základě paragrafů 65 Porušení povinností pořádajícího klubu a 66 Nesportovní chování fanoušků a jiných osob. Tam je ve hře pokuta až do výše 10 milionů korun i odehrání utkání bez přítomnosti diváků. A samozřejmě kontumace, ke které rozhodnutí Disciplinární komise směřuje. Jak hned po utkání Jaroslav Tvrdík pravil, očekává ji.
Reagujte na výzvu Policie, vyzval Tvrdík fanoušky
Jeho klub už stihl od sobotního večera trestat doživotními zákazy vstupu na stadion či zavřením Tribuny Sever. Rovněž mluvil o presumpci neviny a flastru pro všechny, kteří nedokážou, že v době řádění neseděli na své sedačce. Při promluvě k novinářům ale Tvrdík naznačil shovívavost nad fanoušky, kteří se nechali strhnout k vniknutí na hřiště emocemi a neudělali žádnou škodu.
„Chci adresovat poselství slušným fanouškům, kteří byli mezi těmi vběhnuvšími na trávník. Po dohodě s Policií České republiky vyzýváme ty, kteří se na ploše ničeho nedopustili, aby reagovali na výzvu Policie a přihlásili se na linku 158. S policejním ředitelem máme dohodu, že k takovým fanouškům bude přistupovat s přiměřenou mírou porozumění. Pokud nic neprovedli, potenciálně nemusí být obviněni z trestné činnosti. U takových fanoušků jsme připraveni volit tolerantní postup i jako klub a zjemnit pohledy na doživotní tresty na kratší dobu,“ sdělil médiím.
„Jsme připraveni tu přijmout jakýkoliv trest. Jdeme komisi sdělit i to, že se chystáme z Edenu udělat nejbezpečnější stadion v zemi,“ řekl před návštěvou komise. Nadále platí, že Tribunu Sever uzavřel v neděli sám klub, tudíž středeční zápas s Jabloncem se bez části fanoušků odehraje. Brzy bude rozhodnuto o tom, co zbytek Edenu....
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46