Předplatné

Kontumace a zavřený Eden? Disciplinárka řeší skandální derby, Tvrdík poslal vzkaz fanouškům

Jaroslav Tvrdík s Martinem Říhou dorazili za Slavii na jednání disciplinární komise
Jaroslav Tvrdík s Martinem Říhou dorazili za Slavii na jednání disciplinární komiseZdroj: David Malík (Blesk)
Ředitel komunikace Ondřej Kasík a místopředseda představenstva František Čupr přicházejí na jednání disciplinární komise
Jaroslav Tvrdík s Martinem Říhou dorazili za Slavii na jednání disciplinární komise
Na jednání disciplinární komise přichází její člen Karel Poborský
Fanoušci Slavie naběhli na hřiště před závěrečným hvizdem a zápas byl přerušen
Jaroslav Tvrdík s Martinem Říhou dorazili za Slavii na jednání disciplinární komise
Eden se proměnil v peklo.
Sudí Karel Rouček v akci během derby
32
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (11)

Už brzy bude jasno. Nejen o tom, zda 317. derby bude kontumované, ale i jak bude vypadat středeční utkání mezi Slavií a Jabloncem. Dost možná se totiž odehraje před prázdnými tribunami... Disciplinární komise LFA, která zasedá od 12:00, právě sobotní řádění fanoušků řeší. Nejen těch slávistických, kteří vnikli na hřiště a napadli hráče Sparty, ale i těch hostujících. Slavii hrozí mimo jiné i rekordní pokuta, Jaroslav Tvrdík už s předstihem řekl, že klub příjme jakýkoliv trest. Ten si přišel vyslechnout osobně. ONLINE z dění po skandálním derby ZDE >>>

Komise zasedá v 12:00, rozhodnutí bude známé veřejnosti mezi 13:00 a 14:00. Krátce před polednem dorazili do sídla LFA ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík spolu s místopředsedou představenstva Františkem Čuprem. Zhruba čtvrt hodinu po nich dorazily jejich slávistické protipóly - Jaroslav Tvrdík a generální ředitel Martin Říha.

Důvody jsou jasné. Stovky lidí na trávníku, napadení hráči a členové týmu Sparty, světlice naházené do sektoru hostí. Na druhé straně požár ve sparťanském sektoru, světlice hozené nebezpečně blízko hráčů, zničené toalety. Derby se zkrátka změnilo v naprostý chaos a viníci budou pykat.

Video placeholder

Většina z nich je na straně Slavie. Shrňme si tedy, co Slavii hrozí. Rozhoduje se na základě paragrafů 65 Porušení povinností pořádajícího klubu a 66 Nesportovní chování fanoušků a jiných osob. Tam je ve hře pokuta až do výše 10 milionů korun i odehrání utkání bez přítomnosti diváků. A samozřejmě kontumace, ke které rozhodnutí Disciplinární komise směřuje. Jak hned po utkání Jaroslav Tvrdík pravil, očekává ji.

Reagujte na výzvu Policie, vyzval Tvrdík fanoušky

Jeho klub už stihl od sobotního večera trestat doživotními zákazy vstupu na stadion či zavřením Tribuny Sever. Rovněž mluvil o presumpci neviny a flastru pro všechny, kteří nedokážou, že v době řádění neseděli na své sedačce. Při promluvě k novinářům ale Tvrdík naznačil shovívavost nad fanoušky, kteří se nechali strhnout k vniknutí na hřiště emocemi a neudělali žádnou škodu.

„Chci adresovat poselství slušným fanouškům, kteří byli mezi těmi vběhnuvšími na trávník. Po dohodě s Policií České republiky vyzýváme ty, kteří se na ploše ničeho nedopustili, aby reagovali na výzvu Policie a přihlásili se na linku 158. S policejním ředitelem máme dohodu, že k takovým fanouškům bude přistupovat s přiměřenou mírou porozumění. Pokud nic neprovedli, potenciálně nemusí být obviněni z trestné činnosti. U takových fanoušků jsme připraveni volit tolerantní postup i jako klub a zjemnit pohledy na doživotní tresty na kratší dobu,“ sdělil médiím.

„Jsme připraveni tu přijmout jakýkoliv trest. Jdeme komisi sdělit i to, že se chystáme z Edenu udělat nejbezpečnější stadion v zemi,“ řekl před návštěvou komise. Nadále platí, že Tribunu Sever uzavřel v neděli sám klub, tudíž středeční zápas s Jabloncem se bez části fanoušků odehraje. Brzy bude rozhodnuto o tom, co zbytek Edenu....

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia31228165:2474
2Sparta31206562:3366
3Plzeň32178755:3559
4Jablonec321571042:3652
5Hr. Králové321481045:3850
6Liberec3212101044:3446

    Vstoupit do diskuze (11)

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

    iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

    Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

    Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů