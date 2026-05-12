Trest pro Slavii za derby: kontumace, Eden na ČTYŘI zápasy bez diváků a obří pokuta!
Už je jasno. 317. derby je po řádění fanoušků Slavie kontumované, tři body tak v tabulce získává Sparta. Krátce po poledni o tom rozhodla Disciplinární komise LFA. Stejně tak určila trest pro úřadujícího mistra – Eden bude na čtyři zápasy bez diváků. Slavia už dříve potvrdila, že přijme jakýkoliv trest, stejně tak Sparta, která obdržela pokutu 600 tisíc korun. ONLINE k dění po derby ZDE >>>
Před polednem dorazili do sídla LFA ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík spolu s místopředsedou představenstva Františkem Čuprem. Zhruba čtvrt hodinu po nich dorazily jejich slávistické protipóly - Jaroslav Tvrdík a generální ředitel Martin Říha. „Jsme připraveni tu přijmout jakýkoliv trest. Jdeme komisi sdělit i to, že se chystáme z Edenu udělat nejbezpečnější stadion v zemi,“ řekl Tvrdík novinářům před vstupem do budovy.
Nakonec si od předsedy Jiřího Matznera vyslechl následující klíčové verdikty:
- Byla nařízena kontumační prohra 0:3
- Slavia dostala pokutu 10 milionů korun (dle řádu nejvyšší možnou)
- Příští čtyři zápasy bude muset odehrát bez účasti diváků
To znamená, že do konce sezony už se návštěvníci do Edenu nepodívají. Prvním utkáním v trestu bude středeční šlágr proti Jablonci. Slavia v něm teoreticky může slavit titul. Vzhledem k tomu, že do konce sezony zbývají jen dva domácí zápasy, přelije se i do příštího ročníku.
Předseda komise Jiří Matzner po jednání zmínil, jaký je rozdíl mezi uzavřením stadionu a odehrání zápasu bez diváků. „Uzavření stadionu by znamenalo, že stadion nemůže odehrát v Edenu. Takto nemohou být přítomni diváci ani hostujícícho klubu,“ popsal. Své výjezdy do Prahy tak mohou rušit jak jablonečtí, tak plzenští fanoušci.
„Disciplinární komise si plně uvědomuje, že zejména trest utkání bez diváků dopadá i na drtivou většinu slušných fanoušků, kteří svůj klub podporují bez porušování návštěvního řádu a bez poškozování jména Slavie, Chance Ligy i českého fotbalu. Komise tento dopad nepřehlíží, zároveň však s ohledem na mimořádnou závažnost sobotních událostí, rozsah bezpečnostních rizik a skutečnost, že vniknutí na hrací plochu a další prohřešky nebyly omezeny pouze na jednotlivce či jednu část stadionu, nemohla přistoupit k mírnějšímu řešení,“ stojí v písemném prohlášení Matznera.
Rozhodovalo se na základě paragrafů 65 Porušení povinností pořádajícího klubu a 66 Nesportovní chování fanoušků a jiných osob, maximální možný trest byl uzavření stadionu na 6 zápasů. Nižší trest zvolil Matzner kvůli rychlému jednání Slavie a přijetí odpovědnosti.
Slavia totiž přišla s interními tresty. Jak Tvrdík potvrdil v minulých dnech, nadále budou padat doživotní zákazy vstupu na stadion i zavření Tribuny Sever. Rovněž mluvil o presumpci neviny a flastru pro všechny, kteří nedokážou, že v době řádění neseděli na své sedačce. Při promluvě k novinářům ale Tvrdík naznačil shovívavost nad fanoušky, kteří se nechali strhnout k vniknutí na hřiště emocemi a neudělali žádnou škodu.
„Chci adresovat poselství slušným fanouškům, kteří byli mezi těmi vběhnuvšími na trávník. Po dohodě s Policií České republiky vyzýváme ty, kteří se na ploše ničeho nedopustili, aby reagovali na výzvu Policie a přihlásili se na linku 158. S policejním ředitelem máme dohodu, že k takovým fanouškům bude přistupovat s přiměřenou mírou porozumění. Pokud nic neprovedli, potenciálně nemusí být obviněni z trestné činnosti. U takových fanoušků jsme připraveni volit tolerantní postup i jako klub a zjemnit pohledy na doživotní tresty na kratší dobu,“ sdělil médiím.
Trest dostala i Sparta, jejíž fanoušci házeli na hrací plochu světlice do bezprostřední blízkosti hráčů a také zdemolovali toalety v Edenu. Ta dostala pokutu 600 tisíc korun.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|32
|22
|8
|2
|65:27
|74
|2
Sparta
|32
|21
|6
|5
|65:33
|69
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46