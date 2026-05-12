Další rána pro Slavii. Po derby přijde áčko i o tréninkové plochy na Šeberově
Následky řádění fanoušků v sobotním derby se na Slavii valí ve velkém. Uzavření stadionu, kontumace a desetimilionová pokuta nejsou jedinými bolestmi, kterými si klub bude muset v příštích měsících projít. Jak po jednání disciplinární komise informoval ředitel Martin Říha, Slavia zároveň ztratila nárok na chystané vybudování tréninkového centra na Šeberově. ONLINE k dění po derby ZDE >>>
Všechny tresty Slavia i Říha předjímali, ředitel klubu projevil i vděk za to, že maximální výše trestu v podobě šesti zápasů bez fanoušků udělen nebyl. Tah zastupitelstva městské části Praha-Šeberov ale možná bolí o to víc, že přichází neočekávaně.
„Během zasedání nás zastihla zpráva, která je přímým důsledkem sobotních událostí. Zastupitelstvo nás prostřednictvím paní starostky informovalo, že ruší usnesení, které do budoucna případně umožňovalo tréninkové zázemí pro náš A-tým, a do budoucna jsou s námi ochotni jednat pouze o mládežnické akademii a tréninkovém centru pro mládežnickou část klubu,“ oznámil Říha novinářům.
Slavia řeší pozemky na Šeberově s tamní městskou částí dlouhodobě. Postoupit k vybudování akademie, která by patřila k největším a nejmodernějším ve střední Evropě, se snaží už roky, ale často naráží právě na problémy při jednání s politickou garniturou a územním plánováním.
Memorandum o spolupráci při stavbě centra o mládež podepsal s Šeberovem v roce 2021 už tehdejší čínský majitel CITIC. Po příchodu Pavla Tykače do klubu žilo domnění, že projekt nabere na obrátkách, ale nestalo se tak.
Byť Jaroslav Tvrdík v roce 2024 připouštěl, že touto dobou už by mohla stavba finišovat, zůstává zatím jen na papíře. Slavia sice minulý rok představila vizualizace akademie, ohledně jednání s městem ale dlouhodobě v klubu panuje nervozita. Nyní tak dostává projekt další zásadní trhliny. Minimálně pro tréninkové centrum áčka si klub musí najít pozemky jinde.
Říha mimo jiné zmínil, jak trest od disciplinární komise postihne Slavii finančně. „V kombinaci s tím, že nebudeme moct odehrát čtyři utkání s diváky, nám podle předběžných odhadů způsobí škodu přesahující 50 milionů korun.“ Klub se bude chystat část peněz vymáhat i od těch, kteří vnikli neoprávněně na trávník.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|32
|22
|8
|2
|65:27
|74
|2
Sparta
|32
|21
|6
|5
|65:33
|69
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46