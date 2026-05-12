Starostka Šeberova o Slavii: Mají pocit, že když mají peníze, mohou všechno
S derby došla trpělivost. Po něm Petra Venturová, starostka městské části Praha Šeberov, poslala na fotbalovou Slavii dopis, v němž oznámila zrušení usnesení o výstavbě tréninkového zázemí pro slávistické áčko. Děti ano, chlapi už ale ne… „Derby bylo špička ledovce. Mají pocit, že mohou všechno,“ řekla pro iSport.
Proč jste se rozhodli odstoupit od dohody se Slavií?
„Na základě zkušenosti z derby a na základě dlouhodobého chování zástupců SK Slavia Praha.“
Tím myslíte i funkcionáře klubu?
„To nejde oddělit, to jsou spojité nádoby. Od funkcionářů přes fanoušky po posledního hráče profesionálního klubu.“
Takto mluvíte na základě zkušeností z jednání?
„Myslím to spíš obecně. Slavia má pocit, že když má peníze pana Tykače, že mohou všechno a že my se máme přizpůsobit a máme být vlastně vděční, že tu bude její tréninkové centrum. Ale tak to není. Ta spolupráce, aby nám dávala smysl, musí být oboustranně výhodná.“
Zmínila jste pana Tykače, který podporuje Motoristy. Vy jste zvolená za Pro lepší obec a STAN, tedy názorově jiný politický tábor. Má to spojitost?
„Vůbec, politiku za tím nehledejte. My jsme původně začali jednat s SK Slavia Praha spolek, který zastupoval Jiří Vrba. Bavili jsme se o centru pro děti a sport. S příchodem pana Tvrdíka a čínských majitelů, poté s příchodem pana Tykače, začala přicházet Slavia s maximalistickou variantou. Tedy včetně tréninkového centra i pro slávistické áčko. Navíc jsme získali indicie, že Slavia za našimi zády jedná s velkou Prahou o velké variantě.“
Takže jste i trochu využili nastalé situace a odmítli něco, o čem jste nebyli úplně přesvědčeni.
„Rozhodnutí před rokem nebylo jednoznačné. Derby bylo špička ledovce. Naše poslední rozhodnutí je důsledek."
Slavia už na vaše rozhodnutí reagovala?
„Zatím ne.“
V jakém stavu je projekt nyní?
„V současné době Slavia připravuje dokumentaci pro povolení stavebního záměru, kterou chce podat před platností nového územního plánu. I bez souhlasu městské části a dalších dotčených orgánů státní správy. Podle nového územního plánu je celé uvažované území nezastavitelné.“
