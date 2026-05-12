Odevzdávání dresů? Nelíbí se mi to, říká Dvorník. Skuhravý: Kdyby tady byl Pepa dřív...
Protějšek Roman Skuhravý, se kterým úspěšně spolupracoval v Opavě, ho chválil. „Pepa je jeden z nejpracovitějších lidí, které jsem ve fotbale potkal. Kdyby byl tady trenérem už před dvěma měsíci, možná by ten jeho start do prvoligové kariéry byl jiný...“ řekl kouč Slovácka. Realita je taková, že Josef Dvorník s Baníkem prohrál podruhé v řadě (v Uherském Hradišti 1:2) a je jednou nohou ve druhé lize. Reakce ostravských fanoušků? Dresy dolů! „Mně se to nelíbí,“ uvedl trenér Slezanů. Program nadstavby Chance Ligy ZDE>>>
Bylo to před kotlem divočejší než obvykle?
„Nemyslím si, že divočejší. Když prohrajete, musíte být připraveni na konfrontaci s fanoušky. Už minule jsem ale tvrdil, že se mi odevzdávání dresů nelíbí. Mám to v sobě tak nastavené. Pokud se však kabina nebo stěžejní hráči takhle rozhodnou a tlak je obrovský... Nechci se jich zastávat, ale fanouškovská základna je tady fakt obrovská, takže někdy uděláte takové rozhodnutí. Já jsem akorát požádal hráče, ať jsme jednotní. Jak na hřišti, tak i v reakcích vůči fanouškům. Ať to není takové, že dva budou stát u nich a povídat si s fanoušky déle než zbytek, aby pak byli za dobráky. Mám rád jednotu. Nemám problém jít před fanoušky. Kritika je namístě, mají na to právo. Dresy se odevzdaly, i když s tím nesouhlasím. Zatleskali jsme jim za podporu. Že potom skandují nějaké věci, které jsou podle nich správné? Já pořád budu tvrdit, že tady není nikdo, kdo by se na to vyfláknul. Může to tak z venku vypadat, ale stojím si za hráči. Nikdo se na nic nevykašlal, nikomu není jedno, co dál se bude dít s Baníkem Ostrava.“
Co dělat se situací v tabulce, která je kritická?
„Je, víme to. Každý s tím už před zápasem nebo v celé nadstavbě víceméně počítá. Když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe. Taková situace teď je, už to nemáme ve svých rukou. Musíme vyhrát oba dva zápasy a doufat, že Dukla ztratí v Teplicích. Abychom po vítězném domácím zápase se Zlínem jeli na Duklu hrát o všechno. Mám s tím zkušenost, se Spartou B jsme se loni s béčkem taky zachraňovali v posledním kole. Napneme všechny síly, chci věřit tomu, že to se Zlínem zvládneme. Nebude to jednoduché, asi ne jako minule 6:2. Ani tehdy nepřijel Zlín odevzdaný, ale teď navíc přijede s lehkostí záchrany. Půjdou si to rozdat s Baníkem. Potřebujeme vstřelit víc než jeden gól, jinak to k bodům nevede. Může se stát, že nám prospěje nemožnost úniku. Jsme zahnáni do kouta, třeba to pojede naplno. Nemáme kam uhýbat. Když nezvládneme Zlín, jdeme dolů. Když ho zvládneme, možná budeme mít reparát na Dukle.“
Znali jste její výsledek v průběhu duelu? Říkal jste, že se může počítat každý bod, kalkuluje se na všech adresách.
„Já osobně jsem znal poločasový stav, ale do kabiny jsem to vůbec nedával. Klukům by to svázalo ještě více nohy. Nebyl důvod. Většinou jsem tak zapojený do zápasu, že se snažím dát hráčům podporu a energii. Nemyslím si, že by bylo prospěšné, kdybych jim řekl, že Dukla vede 1:0. Nezačali by pracovat o to víc.“
Podruhé v řadě jste inkasovali dvakrát během dvou minut, proč po první inkasované brance nezačnete hrát chytřeji?
„Je to o koncentraci. Říká se, že nepsané pravidlo je pět minut jak po vstřeleném, tak po obdrženém gólu. Na druhou stranu musím říct, že Slovácku po tom gólu narostla křídla a energie se zdvojnásobila. Bohužel jsme potom inkasovali podruhé. Vyhodnocovali jsme si to, ale když soupeř provede ty situace takhle dobře... Ano, byl tam náběh, naše reakce však měla být lepší. Byli jsme opaření, do toho naše situace v tabulce. Trenér může na plném stadionu řvát, dá se s tím něco dělat, třeba i srovnat. Kdybych na to však měl recept nebo tajemství, byl bych rád. Fakt nevím, čím to může být, že góly dostáváme takhle po minutě nebo po dvou.“
Mohl jste čerpat při načítání Slovácka ze svých opavských zkušeností s Romanem Skuhravým?
„Měl jsem to velké štěstí, že byl mým prvním trenérem, se kterým jsem spolupracoval v profesionální soutěži jako asistent. Velmi mě to ovlivnilo. V tréninkovém procesu i náhledu na fotbal jsem od něj načerpal velké množství věcí, jsem za to rád, že mě takhle ovlivnil v první fázi trenérství. Kdybych potkal možná jiného trenéra, který by byl méně erudovaný a měl jiný náhled na fotbal, možná tady ani dneska nesedím. Roman si pak šel svou cestou, já taky. Dopracoval jsem se do pozice hlavního trenéra Baníku Ostrava, což mě stálo nemalé úsilí. Když spolu někdy komunikujeme, oceňuje to.
Kričfaluši stále trpí potížemi se zády
Ale doba, fotbal i vy dva už jste jinde, že?
„Určitě. Monitoroval jsem dřív kluby na Slovensku, protože jsem měl nějaké nabídky, takže jsem viděl i jeho zápasy. Hodně se to podobá současnému Slovácku, co se týče postupného útoku, jakým tunelem hřiště se hraje a podobně. Nechci zacházet do detailů, každý máme nějaký systém a práci. Něco jsme načtené měli, možná proto se nám v prvním poločase nedostávali do šancí. Měli jsme dobře pokrytý střed, fungovalo to dobře. Do ofenzivy to bylo slabší, ale holt nemůžeme dneska říct, že by útoční hráči měli top formu. Nemůžeme se spolehnout na individuality, nikdo si nevypracuje sám gól. V tom strádáme. Musíme teď vybrat zase takové hráče, abychom minimálně jeden gól dali a žádný nedostali.“
Uzdraví se na Zlín Ondřej Kričfaluši?
„Kričfa má pořád problém se zády. Uvidíme, teprve začal trénovat. Nemám rád, když jde hráč na hřiště s nejistouto buď dá, nebo nedá. Mám to s hráči jasně dáno tak, že buď jde na zápas a je stoprocentně připravený, nebo není v nominaci. Věděli jsme, že nás čekají ještě další zápasy, pořád doufám, že budou čtyři. Můžeme ho ještě využít, ale i kdyby ne, tak Baník nestojí na jednom hráči. Ani na Kričfalušim, ani na Boulovi, ani na Jurečkovi... Takhle bych mohl jmenovat. Musíme vytvořit tým, rozestavení i systém, abychom byli úspěšní. A buď se nám to povede, nebo nepovede.“
V tom případě byste spadli.
„Existují obě dvě varianty, ale pořád mám v sobě záchranu. Jsem veskrze pozitivní člověk. Dokážu si vyhodnotit, co funguje a co ne. Snesu v pohodě kritiku ze stranu novinářů i ze strany sportovního vedení Baníku. Bavíme se o tom. Pokud je to pozitivní kritika s řešením, nemám vůbec problém.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|33
|10
|8
|15
|42:54
|38
|2
Ml. Boleslav
|33
|8
|13
|12
|46:55
|37
|3
Teplice
|33
|8
|12
|13
|36:42
|36
|4
Slovácko
|33
|7
|9
|17
|30:47
|30
|5
Dukla
|33
|5
|11
|17
|23:46
|26
|6
Baník
|33
|5
|8
|20
|27:49
|23
- Baráž o udržení
- Sestup