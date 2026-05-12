Předplatné

Odevzdejte dresy! Fanoušci po porážce trestali hráče Baníku, situace je kritická

Fanoušci Ostravy
Fanoušci OstravyZdroj: ČTK / Glück Dalibor
Trenér Josef Dvorník z Ostravy
Trenér Roman Skuhravý ze Slovácka
Hráči Slovácka se loučí s fanoušky
Adonija Ouanda slaví gól proti Baníku
Euforie hráčů Slovácka
Hráči Slovácka se radují z gólu
Tihomir Kostadinov ze Slovácka a Matěj Chaluš z Ostravy
14
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (8)

Druholigová propast je Baníku zase blíž, dívá se do ní zblízka a obchází ho hrůza. Dvě kola před koncem se Ostravané znovu sesunuli na poslední místo. Ani další kouč Josef Dvorník zatím nenakopl nesourodý výběr, který projel klíčový duel na Slovácku 1:2. Manko na Duklu je tříbodové, situace tudíž vrcholně kritická. „Ostudy Baníku!“ křičeli lidé z kotle hostů. „Vždycky se trefíme sami do nohy, až to v nás probudí větší zápal a emoce,“ povzdechl si kouč Dvorník. Program nadstavby Chance Ligy >>>

Ostravští fanoušci se před koncem srotili před zábradlím oddělujícím hrací plochu od jejich zaplněného sektoru. Pracovníci bezpečnostní agentury se postavili za brankou před ně a dohlíželi na to, aby někoho nenapadlo napodobit šílenosti z víkendového pražského derby. To se naštěstí nestalo, k jistému incidentu nicméně došlo.

Naštvaní příznivci si bezprostředně po prohraném zápase vyžádali dresy hráčů. Těm se do toho nechtělo, po dlouhém vyjednávání s radikály se nicméně svlékli a všichni do jednoho odevzdali své trikoty do pytle. Potupa úterního podvečera byla dovršena. „Když prohrajeme, každý hráč musí být připravený na konfrontaci s fanoušky,“ uvedl Dvorník.

„Nelíbí se mi, abychom odevzdávali dresy. Někdy je ale tlak fakt tak obrovský, že padne takové rozhodnutí. Jenom jsem požádal hráče, ať jsme jednotní. I já jsem šel před fanoušky. Kritika je na místě, lidi na ni mají právo. Dali jsme jim dresy, zatleskali jim za podporu. Ale pořád budu tvrdit, že se na to ani jeden z hráčů nevyflákl. Není jim jedno, co bude dál s Baníkem Ostrava,“ zdůraznil.     

Video placeholder

Naopak Slovácku je docela hej. S jistotou se vyhne přímému sestupu, poslední tři zápasy navíc neprohrálo. Chytlo zpátky i herní tvář. V baráži si bude moct věřit. Baník až do korigující trefy Planky přehrávalo, nepouštělo do šancí. Navíc dalo dva krásné góly. Jejich autory byli Michal Trávník a Adonija Ouanda. Dělilo je pouze dvě minuty a čtrnáct sekund.

Tak rychle přišli hosté o naději na bodový zisk. Kapitán Trávník se blýskl nádhernou ránou zpoza šestnáctky do vzdálenější „šibenice“, o chvíli později napálil rychlonožka Ouanda po brejku balon nahoru k bližší tyči Jedličkovy branky. „Nevím, jestli to bylo strachem anebo neuměním,“ hodnotil Dvorník chudý herní projev ve druhé půli. „Je to kritické, už to nemáme ve svých rukou. Jsme zahnáni do kouta. Musíme vyhrát dva zápasy a doufat, že Dukla ztratí v Teplicích. Mám s tím zkušenosti. S béčkem jsme se loni taky zachránili v posledním kole,“ nevzdal se Dvorník.   

Deset minut před koncem vdechl hostům naději tečovaný pokus Davida Planky, který se otřel o bránícího Vlastimila Daníčka, jenže tím to skončilo. „Dostali jsme se do herního progresu,“ kvitoval kouč vítězů Roman Skuhravý, jenž si vážil výkonu týmu. „Byl jsem klidný, z mužstva jsem cítil velkou touhu a kvalitu. Po gólu na 1:2 nás trošku zachvátil pres, ale necukli jsme, byli jsme aktivní a donutili jsme soupeře jenom k nakopávání balonů,“ ocenil.

KonecLIVE
21

#TýmZVRPSkóreB
1Zlín331081542:5438
2Ml. Boleslav338131246:5537
3Teplice338121336:4236
4Slovácko33791730:4730
5Dukla335111723:4626
6Baník33582027:4923
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (8)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů