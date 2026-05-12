Odevzdejte dresy! Fanoušci po porážce trestali hráče Baníku, situace je kritická
Druholigová propast je Baníku zase blíž, dívá se do ní zblízka a obchází ho hrůza. Dvě kola před koncem se Ostravané znovu sesunuli na poslední místo. Ani další kouč Josef Dvorník zatím nenakopl nesourodý výběr, který projel klíčový duel na Slovácku 1:2. Manko na Duklu je tříbodové, situace tudíž vrcholně kritická. „Ostudy Baníku!“ křičeli lidé z kotle hostů. „Vždycky se trefíme sami do nohy, až to v nás probudí větší zápal a emoce,“ povzdechl si kouč Dvorník. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Ostravští fanoušci se před koncem srotili před zábradlím oddělujícím hrací plochu od jejich zaplněného sektoru. Pracovníci bezpečnostní agentury se postavili za brankou před ně a dohlíželi na to, aby někoho nenapadlo napodobit šílenosti z víkendového pražského derby. To se naštěstí nestalo, k jistému incidentu nicméně došlo.
Naštvaní příznivci si bezprostředně po prohraném zápase vyžádali dresy hráčů. Těm se do toho nechtělo, po dlouhém vyjednávání s radikály se nicméně svlékli a všichni do jednoho odevzdali své trikoty do pytle. Potupa úterního podvečera byla dovršena. „Když prohrajeme, každý hráč musí být připravený na konfrontaci s fanoušky,“ uvedl Dvorník.
„Nelíbí se mi, abychom odevzdávali dresy. Někdy je ale tlak fakt tak obrovský, že padne takové rozhodnutí. Jenom jsem požádal hráče, ať jsme jednotní. I já jsem šel před fanoušky. Kritika je na místě, lidi na ni mají právo. Dali jsme jim dresy, zatleskali jim za podporu. Ale pořád budu tvrdit, že se na to ani jeden z hráčů nevyflákl. Není jim jedno, co bude dál s Baníkem Ostrava,“ zdůraznil.
Naopak Slovácku je docela hej. S jistotou se vyhne přímému sestupu, poslední tři zápasy navíc neprohrálo. Chytlo zpátky i herní tvář. V baráži si bude moct věřit. Baník až do korigující trefy Planky přehrávalo, nepouštělo do šancí. Navíc dalo dva krásné góly. Jejich autory byli Michal Trávník a Adonija Ouanda. Dělilo je pouze dvě minuty a čtrnáct sekund.
Tak rychle přišli hosté o naději na bodový zisk. Kapitán Trávník se blýskl nádhernou ránou zpoza šestnáctky do vzdálenější „šibenice“, o chvíli později napálil rychlonožka Ouanda po brejku balon nahoru k bližší tyči Jedličkovy branky. „Nevím, jestli to bylo strachem anebo neuměním,“ hodnotil Dvorník chudý herní projev ve druhé půli. „Je to kritické, už to nemáme ve svých rukou. Jsme zahnáni do kouta. Musíme vyhrát dva zápasy a doufat, že Dukla ztratí v Teplicích. Mám s tím zkušenosti. S béčkem jsme se loni taky zachránili v posledním kole,“ nevzdal se Dvorník.
Deset minut před koncem vdechl hostům naději tečovaný pokus Davida Planky, který se otřel o bránícího Vlastimila Daníčka, jenže tím to skončilo. „Dostali jsme se do herního progresu,“ kvitoval kouč vítězů Roman Skuhravý, jenž si vážil výkonu týmu. „Byl jsem klidný, z mužstva jsem cítil velkou touhu a kvalitu. Po gólu na 1:2 nás trošku zachvátil pres, ale necukli jsme, byli jsme aktivní a donutili jsme soupeře jenom k nakopávání balonů,“ ocenil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|33
|10
|8
|15
|42:54
|38
|2
Ml. Boleslav
|33
|8
|13
|12
|46:55
|37
|3
Teplice
|33
|8
|12
|13
|36:42
|36
|4
Slovácko
|33
|7
|9
|17
|30:47
|30
|5
Dukla
|33
|5
|11
|17
|23:46
|26
|6
Baník
|33
|5
|8
|20
|27:49
|23
- Baráž o udržení
- Sestup