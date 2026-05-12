Dukla je v boji s Baníkem ve výhodě. Klidný Šustr ale varuje: To není nic, pokud…
Naprosto zásadní výsledek v boji o záchranu. Dukla porazila Mladou Boleslav 2:1, teprve podruhé v ligové sezoně vyhrála venku a dvě kola před koncem si vytvořila tříbodový náskok na poslední Baník. Riziko přímého sestupu se tak výrazně snížilo. „Jsme teď ve výhodě, ale ta nebude znamenat nic, pokud v Teplicích nepodáme kvalitní výkon a zápas nezvládneme," zůstává ve střehu kouč Pavel Šustr.
Po dvou těsných porážkách Dukla znovu zažila pocit výhry. Na lavičce vypukly velké oslavy, stejně tak v sektoru hostujících fanoušků. Pokerovou tvář si zachoval pouze trenér Pavel Šustr, který nedal najevo žádné emoce. „Prožívám to úplně stejně jako hráči, jsem na tým nesmírně hrdý a mám obrovskou radost, že jsme to zvládli. Až ligu zachráníme, uvidíte, jak se budu radovat a jaký jsem blázen,“ usmál se stále klidný kouč po zápase.
Nadšení je navíc dvojité, protože v souběžně hraném utkání Baník prohrál proti Slovácku, a Dukla tak má dva pokusy na udržení barážové příčky. Pokud o víkendu získá minimálně stejný počet bodů jako Baník, je hotovo. Pokud se to nepovede, stačí jí pak neprohrát při vzájemném souboji v posledním kole nadstavby. „Jste první, kdo mi to říká. Nějak jsem se po tom nepídil. Je to klišé, ale my se musíme koukat jenom sami na sebe. Baník to za nás neudělá,“ komentoval ztrátu největšího konkurenta stoper Eric Hunal.
K potřebnému výsledku v Boleslavi nakročili červenožlutí výborně od samého začátku. Už ve 4. minutě vysunul Marcel Čermák po levé straně Dantayeho Gilberta, který si to namířil do vápna a přesně přihrál do obrovské šance úplně volnému Kevinu-Princi Millovi. Kamerunský útočník napoprvé selhal a trefil jen brankáře, dorážkou prakticky z brankové čáry už pohrdnout nemohl. „Kevin se chová jako správný útočník. Byl důsledný a míč dorazil,“ chválil střelce trenér.
Ještě před přestávkou mohli hosté vedení navýšit. Dario Kreiker a Dantaye Gilbert pálili z nadějných pozic těsně mimo, Milla v další velké šanci napálil břevno a ještě jeden Kreikerův pokus lapil brankář.
Uklidnění tak přišlo až po změně stran. Na levé straně se uvolnil Marios Purzitidis, který krásným centrem našel Gilberta, a reprezentant Trinidadu a Tobaga usměrnil balon do sítě.
Domácí zanedlouho doskočili zpět na dostřel, když roh Michala Ševčíka elegantně tečoval patou na první tyči Ondřej Karafiát a zapsal si první gól po lednovém návratu z Německa. Další šance ovšem nepřišly a Dukla udržela těsný náskok až do konce.
„Vyhráli jsme, to je to nejkrásnější a jediné, co k tomu můžu říct,“ pravil s širokým úsměvem obránce Hunal hned jako první věc po příchodu na tiskovou konferenci. „Hráči si zaslouží maximální ocenění. Mám pocit, že jsme vyhráli zaslouženě,“ chválil Šustr.
Měl pravdu, jeho tým si vytvořil víc šancí a očividně víc bojoval. Dává to smysl, zatímco Dukla se rve o setrvání v nejvyšší soutěži, Mladá Boleslav už řeší jen kosmetické změny v podobě konečného umístění na 11., 12. nebo 13. místě. „Asi to hrálo roli, ale pro mě je to nepochopitelné,“ rozčiloval se na své mužstvo kouč Středočechů Aleš Majer. Výkon pak označil za nejhorší v sezoně.
„Jste ligový fotbalista, děláte to, o čem jste od malička snil, v tréninku děláme všechno pro to, abychom se zlepšovali, a pak předvedeme takovýhle výkon,“ doplnil nasupeně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|33
|10
|8
|15
|42:54
|38
|2
Ml. Boleslav
|33
|8
|13
|12
|46:55
|37
|3
Teplice
|33
|8
|12
|13
|36:42
|36
|4
Slovácko
|33
|7
|9
|17
|30:47
|30
|5
Dukla
|33
|5
|11
|17
|23:46
|26
|6
Baník
|33
|5
|8
|20
|27:49
|23
- Baráž o udržení
- Sestup