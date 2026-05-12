Priske o derby: Už to nechci zažít. Surovčík má můj respekt. Kuol? Už končí doba, kdy…
Prožil turbulentní dny, které samozřejmě začaly v sobotní válce se Slavií. Po něm musel nachystat tým na další velký duel, na Letnou ve třetím kole Skupiny o titul Chance Ligy přijela Plzeň. Brian Priske s kolegy napočítal sedmnáct absencí kvůli zraněním i trestům. „Složit sestavu nebylo složité, bylo nás vlastně jedenáct,“ pronesl po remíze 0:0. Co pověděl o derby či budoucnosti Jakuba Surovčíka? Program nadstavby Chance Ligy >>>
Mohli jste Slavii stáhnout na dva body. Mrzí vás proto remíza?
„Upřímně, v posledních dnech jsem o titulu moc nepřemýšlel. Samozřejmě jsme počítali a věděl jsem, že tři body by nás Slavii přiblížily, ale prioritou bylo připravit se na dnešek. Snažili jsme se spíše vstřebat ty události ze soboty.“
Na Slavii jste mohli zatlačit kvůli kontumaci derby. Co vlastně říkáte na to, co se stalo?
„Samozřejmě jsem to nečekal, nedokázal jsem si představit, že by se něco takového mohlo stát. Nikdy se mi to nestalo a pevně věřím a doufám, že se mi to už nikdy nestane. Myslím, že já asi nejsem ta správná osoba, která by k tomu měla říkat víc. Pevně věřím, že teď ti správní lidé udělají správná rozhodnutí a zajistí, že se to stalo naposled a že už se to opakovat nebude.“
Vy jste na hřišti zůstal klidný, když fanoušci vtrhli na trávník.
„Moje jediná myšlenka byla, aby se všichni hráči a členové týmu dostali v pořádku do šatny. To byla moje největší starost. Jakmile mi lidé z ochranky potvrdili, že už jsou všichni uvnitř nebo v tunelu, byl čas odejít také. Krátce jsem ještě mluvil s Mojmou Chytilem, ale celkově šlo jen o bezpečnost a zdraví hráčů.“
Pro Plzeň jste jich moc zdravých neměl, celkem vám scházelo sedmnáct hráčů. Bylo složité sestavit mužstvo?
„Sestavit základní jedenáctku bylo docela snadné, protože jsme měli k dispozici jedenáct hráčů. Těžší bylo vymyslet, jak k zápasu přistoupit a na jaké pozice jednotlivé hráče postavit. Věděli jsme o zraněních i karetních trestech, to byla ta největší výzva, vyhrát s tím, co jsme měli k dispozici. Poslední dva dny jsme samozřejmě trochu reflektovali derby, ale od pondělí už jsme se soustředili jen na dnešní duel.“
Řešilo se, zda nastoupí brankář Jakub Surovčík, kterého napadli slávističtí fanoušci. Bylo jisté, že bude připraven?
„Po derby dostal den volna, aby si vyčistil hlavu a dal se dohromady po těch drobných zraněních, která utržil, když na hřiště vběhli fanoušci. Včera jsme s ním a s trenéry brankářů mluvili a on jasně řekl, že je připraven chytat. Má můj velký respekt, byly to pro něj těžké dny po všech stránkách, ale zvládl to skvěle.“
Surovčík si drží vysoký standard
Byl nejlepší hráč utkání?
„Byl rozhodně jedním z těch nejlepších, ale chci zmínit i další hráče. Velmi dobrý zápas odehrál Adam Ševínský, Asger Sörensen, to samé kluci ve středu hřiště Santiago Eneme s Andym Irvingem. I na becích jsme odehráli dobré utkání, směrem nahoru i dolů.“
Ukázal už Surovčík, že může být dlouhodobá jednička Sparty?
„Mohl by být. Dokázal, že na to má kvalitu a od zranění Petera Vindahla si drží vysoký standard. Co bude po sezoně, na to je teď brzy. Máme před sebou ještě dva zápasy, pak bude čas na analýzu a plány pro budoucnost.“
Převládá spokojenost s výkonem oslabené sestavy, nebo zklamání z výsledku?
„Je to kombinace obojího. Jsem zklamaný, že jsme nevyhráli a že jsme si nevytvořili více nebezpečných situací, i když věřím, že tato sestava na to měla. Na druhou stranu cítím obrovský respekt k hráčům za to, jak zápas po tom všem zvládli. Plzeň je kvalitní soupeř, v obraně jsme si vedli dobře, ale směrem dopředu jsem čekal víc.“
Je to případ výrazného Garanga Kuola?
„V zápase měl dobré i slabší momenty. Má obrovský potenciál a talent, o čemž s ním často mluvíme. Ale už pomalu končí doba, kdy stačí být jen talentem, musí to začít přetavovat ve stabilní výkony, góly a asistence. Dnes jsem doufal, že by mohl zápas rozhodnout gólem nebo velkou asistencí, ale v některých pasážích bych ho chtěl vidět více zapojeného. Je to teď hlavně na něm.“
Máte jisté druhé místo. Jste s ním spokojený?
„Ne, nikdy.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|32
|22
|8
|2
|65:27
|74
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46