Surovčík po derby. Psali mu i „normální“ slávisté, děkoval masérovi z Edenu
Pouze pár dní po šíleném zážitku v derby proti Slavii, kdy byl napaden fanoušky soupeře, se znovu vrátil do branky. „A byl jedním z nejlepších,“ řekl trenér Brian Priske. Jakub Surovčík, gólman Sparty, vychytal v úterním domácím utkání s fotbalisty Plzně (0:0) už pátou ligovou nulu. „Nebylo to jiné, připravoval jsem se na zápas stejně. Snažil jsem se hodit za hlavu, co se stalo,“ prohodil slovenský brankář v rozhovoru pro klubovou televizi. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Jakmile zneškodnil šanci Viktorie, letenským stadionem se neslo jeho jméno. Zcela zaslouženě, protože Surovčík byl nejlepším hráčem utkání. V tradičním hodnocení deníku Sport a webu iSport obdržel nadstandardní známku 8.
„Nejde o vyvolávání, ale o zprávy a reakce. Dostal jsem masivní podporu od fanoušků Sparty, které si vážím, a i od normálních fanoušků Slavie. Podpora mi moc pomáhá, moc si jí vážím na hřišti i mimo něj,“ řekl Surovčík.
Sparta díky němu v úterní večer neinkasovala. Postupně zlikvidoval dvě nebezpečné rány bosenského reprezentanta Amara Memiče, poradil si také s pokusem Tomáše Ladry z přímého kopu.
„I přes to, že měl teď trochu zpestření, navázal na výkony, které podával už před tím. Byly v zápase situace, kdy nás podržel,“ souhlasil parťák Jaroslav Zelený.
Přitom prožil teprve v sobotu šílené momenty. Když fanoušci Slavie vtrhli v derby na hřiště, obklíčili ho a napadli. Jeden z nich na něj vylil pivo, druhý po něm hodil zapalovač.
Z pasti mu nakonec pomohl slávistický masér Jakub Černý. „Napsali jsme si, jsem mu hodně vděčný. Důležité je, aby v tomhle šla rivalita stranou. Ukázal, že je skvělý člověk,“ poznamenal Surovčík.
Surovčíkovi z nesnází pomohl masér Slavie Jakub Černý. • X.com
Přes to všechno byl v sobotu večer v šoku, zlomený, dlouho po utkání nemohl ještě ani mluvit. „V tuto chvíli nevíme, zda bude Kuba připraven k večernímu zápasu. Na druhou stranu je jeho přáním, aby se co nejrychleji vrátil na hřiště. Věřím, že mu to pomůže vstřebat negativní emoce, které zažil v sobotu. A že mu to zdravotní stav dovolí,“ řekl František Čupr, místopředseda sparťanského představenstva, jen pár hodin před startem utkání.
Priske mu vysekl poklonu
Což Surovčík potvrdil. „Trenéři mi nechali do poslední chvíle volnost podle toho, jak se budu cítit. Bylo to kompletně na mně, jestli budu hrát. Vážím si toho, že na mě nikdo netlačil.“
Plzeň přitom s jeho startem počítala, nepřipouštěla si, že by chyběl. „Čekal jsem ho v brance,“ přiznal trenér Martin Hyský. „Co prožil, bych nikomu nepřál. Je to nepříjemné. Jsem rád, že se nic vážného nestalo. Věřím, že Kuba je v hlavě silný, že to překoná. Že šel dneska do brány a podal dobrý výkon, mu psychicky jenom pomůže,“ pokračoval.
Surovčík, který se stal sparťanskou jedničkou v polovině února, dostal od trenéra Briana Priskeho po derby se Slavií den volna. Aby si vyčistil hlavu, přišel na jiné myšlenky a podstoupil ošetření kotníku, který si poranil při střetu s chuligány.
„Pak už byl v rozhovorech s trenéry gólmanů a brzy se rozhodnul, že chce jít do brány. Za to mu chci smeknout velkou poklonu. Poslední dny byly pro něj těžké, nepřejete si, aby někoho potkali. Zvládnul to ale skvěle,“ pochvaloval si Priske.
Sparta na Surovčíka v posledních měsících dost spoléhá. Další ligový zápas může přidat už v neděli na hřišti libereckého Slovanu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|32
|22
|8
|2
|65:27
|74
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46