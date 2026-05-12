Hyský překvapil: Jemelka přijde o MS. Dweh? Snad zůstane, ale čtu, co se píše
Ustál rostoucí tlak a v nadstavbě zatím drží s Plzní neporazitelnost. „Chceme si definitivně zajistit třetí místo,“ řekl trenér Martin Hyský. Má k němu velmi blízko, i díky úterní bezbrankové remíze na hřišti pražské Sparty. „Jsem smutný akorát z výsledku, troufnu si říct, že jsme byli o trochu lepší tým,“ doplnil. Později se vyjádřil ke zdravotnímu stavu obránce Václava Jemelky nebo případnému zájmu o Sampsona Dweha. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Takže k ideálu chyběl akorát gól?
„Viděli jsme velmi dobrý zápas z obou stran, hra plynula, oba týmy chtěly hrát. Mrzí mě, že jsme nevyřešili o trochu líp přechod do útočné fáze, protože příležitostí dát gól jsme měli dost. Cením si ale toho, jak mužstvo odehrálo zápas z pohledu defenzivy. Sparta neměla víc nebezpečných situací než my, trefila tyčku ve druhé půli, ale jinak si myslím, že jsme všechno zblokovali. Byly tam z naší strany velmi dobré individuální výkony.“
Budete konkrétní?
„Chci vyzdvihnout Patrika Hrošovského, který odehrál skvělý zápas. Dirigoval naši hru, byl poctivý v defenzivě a dokázal se správně rozhodovat. Zklidnit to, držet tempo hry. Dalším je Alex Sojka, který znovu potvrdil formu, do jaké se dostal. A pak naše obranná řada.“
Ano, máte druhou nulu v řadě.
„Krčík, Dweh i Doski podali výborný výkon. Vlastně si nepamatuju, jestli byl někdo ze sparťanských útočníků v nebezpečné situaci. Jsem trošku smutný akorát z výsledku, myslím, že jsme měli víc než na bod, na druhou stranu ho bereme s pokorou.“
Jak vidíte výkonnostní posun konkrétně u Dweha?
„Smekám před ním klobouk. Jsem rád, že mi ukázal, že může hrát náročným způsobem, kterým chceme. Hraje tak celé jaro, vlastně od doby, kdy se nám zranil Venca Jemelka. Tím, jak trénuje a hraje, je jeden z lídrů týmu. Jsem za něj rád a doufám, že v Plzni zůstane, že nebudou kolem něj velké nabídky, protože samozřejmě čtu, co se píše. Určitě je to hráč, který je zajímavý pro větší kluby než je Plzeň.“
Bohužel podstoupí operaci...
Jemelka se objevil v předběžné nominaci na mistrovství světa. Jak je na tom?
„Bohužel zítra (ve středu) podstoupí operaci kolena. Doufám, že jeho rekonvalescence po zákroku bude co nejrychlejší. Jsem smutný z toho, jak dlouho je mimo. Bohužel jsme se ho snažili dostat zpátky, léčit ho konzervativně. Nakonec to dopadlo tak, že Václav určitě z té nominace na mistrovství světa vypadne a nebude k dispozici.“
Sparta měla oficiálně až sedmnáct absencí. Překvapilo vás, jak nakonec hrála?
„Sparta je špičkové mužstvo. Upozorňoval jsem kluky, abychom nic nepodcenili, abychom nevnímali, co se tady děje, v jakém stavu jsou. Myslím, že základní sestava byla prvotřídní. Vstupy mladých kluků do zápasu určitě nejsou jednoduché, ale nebyl jsem překvapený z výkonu Sparty. Pracuje velmi dobře, chce hrát útočný fotbal a dneska přispěla ke kvalitě toho zápasu.“
Jak jste se chystali na soupeře, když jste ani netušili, jak vlastně nastoupí?
„Velmi dobře jsme si Spartu zanalyzovali. Věděli jsme, kteří hráči pravděpodobně přicházejí v úvahu do zápasu. A viděli jsme derby, kde hrála podobným způsobem se dvěma hroťáky. Čekali jsme to.“
Ale zůstávali vám volní hráči uprostřed, že? Třeba Albion Rrahmani.
„Souhlasím. V prvním poločase jsme se v několika situacích špatně domlouvali a špatně vystupovali. Nechali jsme Spartě a Rrahmanimu hodně místa na to, aby v meziprostorech přebíral balony a rozvíjel akce Sparty. Na to jsme reagovali a přístup byl mnohem lepší.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|32
|22
|8
|2
|65:27
|74
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46