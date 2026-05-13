Hradec - Liberec 1:0. Suchomel rozhodl o triumfu, Východočeši zůstávají ve hře o poháry

Fotbalisté Hradce se radují z branky proti LiberciZdroj: ČTK / Taneček David
Chance Liga
Fotbalisté Hradce Králové ve třetím z pěti kol prvoligové nadstavby ve Skupině o titul porazili doma Liberec 1:0. Zápas rozhodl ve 33. minutě Martin Suchomel. „Votroci“ se v neúplné tabulce posunuli na čtvrtou příčku, Slovanu se vzdálili na rozdíl sedmi bodů a skončí nejhůře pátí. Program nadstavby Chance Ligy >>>

Půjde o jejich nejlepší umístění v samostatné nejvyšší soutěži, v součtu s federální ligou pak o nejvydařenější výsledek od páté pozice ze sezony 1962/63. Navíc stále živí naději na start v pohárech. Severočeši v nadstavbě i potřetí prohráli, už jistě skončí šestí a ztratili tak šanci na účast v evropských soutěžích.

Hradec zvítězil po dvou kolech, bodoval však posedmé z posledních osmi ligových zápasů. Doma počtvrté za sebou vyhrál, Liberec tam v nejvyšší soutěži zdolal po deseti zápasech. Slovan naopak venku v lize naplno bodoval v jediném z posledních devíti duelů.

Domácí měli v úvodu velkou šanci jít do vedení. Horákův centr vrátil Suchomel před branku, Čihák nejprve zblízka neprostřelil gólmana Krajčírika, který v lize nastoupil po roce, a z dorážky vykopl míč z brankové čáry Kayondo. O chvíli později Petrášek hlavičkoval po rohu těsně vedle.

Ve 33. minutě se domácí dočkali. Petrášek nastavil nohu do Horákova centru z rohu a Suchomel ho ještě lehce tečoval do sítě. Za Hradec se v lize trefil podruhé. V závěru úvodního dějství nadělala Krajčírikovi problémy Daridova skákavá hlavička. Po následném rohu se slovenský brankář vytáhl proti Petráškově hlavičce.

Po změně stran liberecký ofenzivní záložník Mahmič vystřelil těsně vedle. Jinak ve druhém poločase 6 189 diváků v Malšovické aréně dlouho nevidělo výraznější příležitost, až v závěru nastavení hlavičkoval mimo střídající Krollis.

K nejlepšímu ročníku v samostatné soutěži může Hradec přidat i první start v evropských soutěžích od sezony 1995/96 (bez Poháru Intertoto). Pokud skončí čtvrtý, zajistí si účast v předkole automaticky. Do pohárů se ale může dostat i z pátého místa, pokud Jablonec obsadí nejhůře čtvrtou pozici a zároveň za týden právě v Malšovické aréně ovládne finále domácího poháru proti Karviné.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia32228265:2774
2Sparta33217565:3370
3Plzeň33179755:3560
4Hr. Králové331581046:3853
5Jablonec321571042:3652
6Liberec3312101144:3546

