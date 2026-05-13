ONLINE: Hradec - Liberec 1:0. Velká šance z rohu, Krajčírik v brance drží hosty ve hře
Pátý Hradec Králové se chce ve fotbalové Chance Lize udržet ve hře o Evropu. Ze šestého místa ho ve Skupině o titul stíhá Liberec, který na Východočechy ale ztrácí čtyři body. Svěřenci Davida Horejše chtějí stvrdit účast v pohárech případnou výhrou. Podaří se jim to? Duel startuje v 17.30 a vy jej můžete sledovat ONLINE na webu iSport. Program nadstavby Chance Ligy >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|32
|22
|8
|2
|65:27
|74
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46