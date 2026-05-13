SESTŘIH: Hradec - Liberec 1:0. Suchomel rozhodl o triumfu, Východočeši zůstávají ve hře o poháry
Jedni jsou blízko, druzí ztratili naději. Zásadní zápas o možnost myslet nadále na postup do Konferenční ligy zvládl ve Skupině o titul Chance Ligy Hradec Králové, který doma porazil Liberec 1:0 gólem Martina Suchomela. Východočeši poskočili na čtvrté místo a Malšovická aréna skandovala: Hradec, Evropa! Jisté to však Votroci zatím nemají. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Dva dvoumetroví chlapi, současný a bývalý stoper Votroků, se potkali po závěrečném hvizdu na trávníku. Tomáš Petrášek popadl do náruče asistenta Adriana Rolka a zvedl ho, takový nával radosti zažíval. Nebylo divu, Hradec udolal Liberec 1:0 a je jisté, že v lize neskončí hůře než pátý.
Pokud Jablonec vyhraje finále poháru, v němž se poměří příští týden právě ve východočeské metropoli s Karvinou, dostanou černobílí vstupenku do Konferenční ligy. Oni však myslí ještě výše, ostatně po Liberci vyskočili na čtvrtou příčku.
Zato Slovan je v depresi. Po posunu do elitní šestky myslel na evropské poháry, to bylo jasné. Jenže ve finálové skupině prohrál zatím všechna utkání, nezískal ani bod a už se nemůže vyšvihnout ze šesté příčky výše.
„Úspěch byl postup do šestky, ale že neuhrajeme páté místo, je samozřejmě zklamání. Ještě nám něco chybí, tahle škola nás připraví na další sezonu,“ řekl trenér Radoslav Kováč. „Pro mě je to velký problém. Nechali jsme si to utéct poslední třetinou ligy,“ láteřil brankář Ivan Krajčírik.
Naopak Hradečtí jsou nahoře, poháry jsou blízko. Pomohl mu k tomu první domácí úspěch proti Slovanu od roku 2011. „Když jsem přišel, tak mě ani nenapadlo, že by tohle mohlo nastat. Ale první rok jsme hráli finále o Evropu s Boleslaví, druhý jsme vyhráli střední skupinu, je to dlouhodobá práce. A teď je v tabulce Slavia, Sparta, Plzeň, Hradec. Kdyby mi to řekl někdo před měsícem, řekl bych mu, ať si dá hadr na hlavu,“ vykládal trenér David Horejš.
Góly ze standardek složily Slovan
Teď je to po vítězství nad Libercem tady. V Malšovické aréně domácí dominovali především díky standardním situacím a báječnému výkonu obra Petráška. „Když jsem se do Hradce vrátil, měl jsem v hlavě, že budeme přepisovat milníky. Jen jsem to nikde neříkal. A teď je to tady,“ radoval se dvoumetrový stoper.
Z prvních čtyř „mrtvých míčů“ si Hradečtí pokaždé vytvořili gólovky, proto mohli vést o poločase mnohem znatelnějším rozdílem. Po podivných odrazech se však prosadil jen Martin Suchomel, host ze Sparty. Jinak čaroval dvakrát gólman Krajčírik, jednou mu pomohla obrana a jednou Petrášek mířil vedle.
„Síla Hradce ve standardkách je masivní. Bloky jsou na hraně faulu, ale dneska se to tak hraje. Chápu, že Petrášek s Čihákem jsou výborní, ale my skončíme se dvěma stopery v bráně,“ láteřil Kováč. „Měli jsme problémy ve finální třetině hřiště, ale hlavně jsme ve třech zápasech Skupiny o titul dostali pět gólů ze standardek, což nás sráží. Musíme mít větší touhu tomu zabránit.“
Do ofenzivy byli hosté - dá se říct - marní. Vytvořili si jen dvě zajímavé situace, v jedné netrefil Ermin Mahmič po průniku bránu, při druhé lapil hlavičku Angeho N'Guessana brankář Adam Zadražil. Hradec navíc opět vynikl v blokování střel, bojovnosti.
Proto vyhrál.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|32
|22
|8
|2
|65:27
|74
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46