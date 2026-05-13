ONLINE: Slavia - Jablonec 1:0. Domácí vedou v prázdném Edenu, srovnání hostů neplatí
Fotbalisté Slavie si mohou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním 3. kole nadstavby Chance Ligy zajistit titul, ale slavit ho případně budou bez fanoušků. Zápas v Edenu se totiž po kontumaci duelu proti Spartě hraje před prázdným hledištěm. Pražané se musejí obejít bez nejlepšího ligového střelce sezony Tomáše Chorého a obránce Davida Douděry, kteří byli po červených kartách v derby vyřazení z kádru. Utkání začíná ve 20:00 a vy ho sledujte ONLINE na iSportu. Program nadstavby Chance Ligy>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|32
|22
|8
|2
|65:27
|74
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46