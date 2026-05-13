ONLINE: Slavia - Jablonec. Pražané po kontumaci v prázdném Edenu mohou slavit titul
Fotbalisté Slavie si mohou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním 3. kole nadstavby zajistit titul, ale slavit ho případně budou bez fanoušků. Zápas v Edenu se totiž po kontumaci proti Spartě bude hrát před prázdným hledištěm. Pražané se musejí obejít bez nejlepšího ligového střelce sezony Tomáše Chorého a obránce Davida Douděry. Čeští reprezentanti si po červených kartách v derby v součtu s předchozími excesy za „sešívané“ už nezahrají. Utkání začíná ve 20:00 a vy ho sledujte ONLINE na iSportu. Program nadstavby Chance Ligy>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|32
|22
|8
|2
|65:27
|74
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46