SESTŘIH: Slavia - Jablonec 5:1. Kanonáda bez diváků, sešívání získali 23. titul v tichu
Slavia je v cíli. Ve třetím kole nadstavby Chance Ligy rozpárala Jablonec 5:1 a slaví mistrovskou obhajobu. I když slaví… Měl to být velkolepý večer, plný radostných vášní, nadšených reakcí, velkých prohlášení, ale šampaňské nikde nestříkalo. Po událostech v derby čekal na dvě jedenáctky prázdný stadion. Všudypřítomné ticho doslova dusilo. Fotbalisté Slavie zapsali do historie třiadvacátý titul, ten zdaleka nejsmutnější. ONLINE z mistrovských oslav ZDE>>>
Zápas skončil. 5:1 pro Slavii. Z reproduktorů se linula hitovka Fredie Mercuryho We are the Champions. Ve vipce si bafíci nasazovali bílé mistrovské čepice. Na ploše poskakovala skupinka slávistů, další si podávali ruce s poraženými. Jindřich Trpišovský si otočil kšilt dozadu. Místo radosti a skoku směrem k Tribuně Sever si povídal s Tekijaškim… Po deseti minutách nebyl na ploše nikdo. Všechno bylo jiné. Ale hlavně divné.
Půl hodiny před začátkem zápasu bylo v okolí stadionu mrtvo. Stánky s občerstvením byly uklizené, zápach z přepáleného oleje byl cítit pouze z pobočky McDonald´s, hudba nevyhrávala. Za normálních okolností je složité prodrat se davem, teď se předzápasový mumraj nekonal. Lidé se trousili na vlakovou zastávku Eden, pár jich čekalo na autobus, u arény se potulovalo pár fanoušků v bíločerveném. Před začátkem utkání utvořili zhruba padesátihlavý hrozen a na dálku, u jednoho ze vchodů, fandili. Kdyby nepřišli, byl to takový obyčejný všední den.
Prazvláštní nálada byla i přímo v aréně. Slávistická hymna se hrála pro nikoho. Lukáš Vala alias Strašák nepředříkával nabuzeným ochozům sestavu. Ostatně, už nikdy nebude. Po sobotě, kdy ani na jeho opakované výzvy fanoušci na ploše nereagovali a dál řádili, se rozhodl pro klub již nepracovat.
V Edenu byly obsazené jen dva prostory. Novinářské a VIP. Na své místo usedla slávistická klubová generalita v čele s majitelem Pavlem Tykačem a Jaroslavem Tvrdíkem, na exkluzivních pozicích seděla zhruba třicítka lidí. Ale taky Tomáš Chorý s Davidem Douděrou. Dva hříšníci z derby, dva hráči, které klub postavil mimo službu. A pokud se něco zásadního nezmění, za Slavii si již nezahrají. Oba se v chladném počasí choulili do bund. Duel sledovali v klidu. Bez výraznějších projevů radosti. Což bylo v jejich případě pochopitelné.
Slavia si rychle vyřídila náskok. Po poločase vedla 3:0, titul byl dlouho dopředu v její moci. Nulová atmosféra měla vliv úplně na všechno. Když ve čtrnácté minutě Štěpán Chaloupek dokončil závar před bránou přesnou střelou mezi nohy jabloneckého gólmana Hanuše, zaťal pěst, zařval si. Ale to bylo všechno. Někteří hráči pomalu ani nezvedli ruce. Za normální situace by mladý stoper upaloval k nejbližším fanouškům a emotivně by slavil. Teď? Viděl jen podavače míčů, jak mávali velkými bílými vlajkami s červenou hvězdou. Pak se odebral na vlastní polovinu. Vedeme, dobrý, hrajeme dál.
Reakce lavičky byla o něco bouřlivější. Většina osazenstva vyletěla k postranní čáře, v mžiku se vytvořilo klubko nadšených. Scéna trvala tak deset vteřin. Nebyla nijak bláznivá. Za chvíli byl klid.
Skóre na 2:0 postrčil Samuel Isife, domácí trenér Jindřich Trpišovský sevřel pravačku v pěst, zapumpoval si, přijal gratulace od realizačního týmu. Víc nic.
Nastalé ticho prořízlo jen skandování skupinky fanoušků za branami. Mistři! Mistři! Hoši, děkujeme. Nic velkého. Nic velkolepého.
Postupem času utekli domácí do náskoku 5:0, Jablonec snížil a to bylo vše. Slavia sebrala třiadvacátý titul ve své bohaté historii. Trpišovský pak pátý za osm slávistických sezon. Radost však z něj má jistě nejmenší. Byť poprvé dostal po sebe sparťanského kolegu Briana Priskeho.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46