Další africký útočník v Plzni? Viktoria poslala na Ukrajinu nadstandardní nabídku
Africká ofenzivní linka na západě Čech stále žije ve velkém. Po Ba Louovi, Basseym, N´Diayem, Durosinmim, Metsokovi, Aduovi, Lawalovi či Tourém je možné, že Plzeň přivede dalšího afrického útočníka. Podle informací iSportu poslala Viktoria do ukrajinského klubu Karpaty Lvov nabídku na Baboucarra Faala. Kolik je ochotný třetí tým Chance Ligy za třiadvacetiletého Gambijce dát?
Baboucar Faal sice teprve před třemi měsíci měnil dres, když převlékl dres Ruchu Lvov za Karpaty, nicméně není vyloučeno, že se bude brzy stěhovat znovu. Vážný zájem totiž projevuje Plzeň, která ještě shání klasickou devítku. A 187 centimetrů vysoký Gambijec tento profil včetně perspektivy splňuje.
Viktoria podle redakčních zdrojů již minulý týden poslala na Faala strukturovanou nabídku ve výši dvou milionů eur (v přepočtu cca 49 milionů korun), jejíž součástí jsou klasické bonusy pro ukrajinský klub za forvardův počet startů a postup Západočechů do základních skupin evropských pohárů.
Trenér Martin Hyský má momentálně na hrot k dispozici Matěje Vydru, Daniela Vašulína, Mohameda Tourého, Prince Adua a Salima Faga Lawala, v Mladé Boleslavi hostuje Christophe Kabongo. V létě by do široké party mohl přibýt Faal, jehož hodnotu odhaduje Transfermarkt na sedmnáct milionů korun.
Zároveň platí interes Plzně o devatenáctiletého ghanského křídelníka Douglase Owusua z Crvene Zvezdy Bělehrad.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|32
|22
|8
|2
|65:27
|74
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46