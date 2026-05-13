Tvrdík: Klub nikdy neměl kontrolu nad Tribunou Sever. Policii už se přihlásily desítky lidí
Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík vyhlásil po sobotním derby sérii razantních opatření. Ta však mají svá úskalí, třeba se co týče presumpce viny, permanentkářů… Jak zamýšlí celou věc vyřešit, vysvětluje v rozhovoru pro iSport, v němž písemně odpověděl na zaslané dotazy. ONLINE k dění po derby ZDE >>>
Existuje varianta, že TS zůstane z vůle klubu zavřená i po uplynutí disciplinárního trestu? A v kterém to bude případě?
„Rozhodnutím Disciplinární komise LFA je stadion uzavřen na čtyři soutěžní utkání. Vzhledem k letní přestávce mezi sezonami a k tomu, že první domácí zápas s fanoušky tak budeme pravděpodobně hrát až v srpnu, je vytvořeno dostatečné časové okno pro řešení celé situace. Absolutní prioritou je však bezpečný stadion a v tomto ohledu čas nehraje roli.“
Říkáte, že kdo nebyl na svém místě v době vniknutí na hřiště, v Edenu skončil. Nebylo by lepší jít na to opačně: smířit se s tím, že neusvědčíte sto procent viníků, ale jen menší část, zato však s jistotou, že jde o viníky, které exemplárně potrestáte?
„Neumíme si představit situaci, že na tribunách zůstane byť jen jediný z těch, kteří fyzicky napadli hráče soupeře nebo vhazovali světlice do sektoru hostujících fanoušků. Zásadní pro nás je také to, že Tribuna Sever ignorovala všechny dosavadní principy spolupráce mezi klubem a Tribunou Sever. Jde o systémový problém, který nelze vyřešit exemplárním potrestáním pouze jednotlivců. Opakování celé situace v budoucnu je neakceptovatelné a nepředstavitelné a právě z toho budeme vycházet.“
Jste si vědomi, že postup podle presumpce viny může citlivě zasáhnout i věrné, především však slušné a nevinné fanoušky, kteří se naopak mohou cítit poškozeni dosavadním postupem klubu vůči výtržníkům?
„Jsme si toho vědomi, ale situace je mimořádná. Nesrovnatelná s ničím v novodobé historii. Neumíme ji a ani ji nelze řešit standardními způsoby. Uděláme maximum pro to, aby slušní fanoušci Slavie respektující hodnoty klubu nebyli touto situací prakticky vůbec postiženi. Věříme, že takové řešení máme, jakkoliv bude vyžadovat hodně práce a trpělivosti na obou stranách. Prosíme proto naše fanoušky o porozumění a trpělivost.“
Budete jinak přistupovat k dětem, které byly na hrací ploše? Budete dělat rozdíl mezi těmi, kteří vběhli a „slavili titul“, a těmi, kteří prokazatelně páchali výtržnosti?
„Lidé, kteří vběhli před koncem utkání na hrací plochu, se dopustili porušení zákonů ČR a jsou předmětem šetření Policie ČR. Na základě dohody s PČR jsme se připojili k její výzvě, která žádá fanoušky, kteří se nechali strhnout davem a domnívali se, že zápas již skončil, přičemž se na hřišti nedopustili žádného protiprávního jednání a na výzvu pořadatele se vrátili na svá místa, aby se přihlásili na lince 158. Po domluvě s PČR bude klub k těm, kteří si uvědomí nepřijatelnost svého chování a projeví tím účinnou lítost, přistupovat s přihlédnutím k polehčujícím okolnostem. Vážíme si toho, že se na základě výzvy již PČR přihlásily desítky fanoušků.“
V souvislosti s presumpcí viny, nebojíte se možných právních dopadů? Co když byl někdo na toaletě? Co když procházel – máte průchozí stadion – do jiného sektoru? Pokud z vlastní vůle klubu bude Tribuna Sever zavřená, jak naložíte s lidmi z této části stadionu, kteří mají předkupní právo a budou chtít být v příští sezoně v Edenu?
„Předkupní právo na permanentní vstupenku vychází ze všeobecných obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy o nákupu permanentní vstupenky. Jejich součástí je také povinnost dodržovat návštěvní řád Eden Areny. V souladu s jeho zněním vyzveme v průběhu zítřka držitele permanentek z Tribuny Sever, aby čestným prohlášením potvrdili dodržení návštěvního řádu Eden Areny v tomto zápase. U těch, kteří potvrdí, že v průběhu zápasu nevstoupili na hrací plochu a nacházeli se buď na Tribuně Sever, nebo na jiném místě (ochozy stadionu, sociální zařízení apod.), budeme v druhém kole ověřování kontrolovat pravdivost jejich prohlášení. Po držitelích permanentních vstupenek budeme chtít také výslovný závazek, že se zdrží jakéhokoliv jednání souvisejícího s užitím pyrotechniky, zahalováním a vstupem na hrací plochu. U nejasných situací, které nezachytily kamery nebo pro ně nebudou adekvátní důkazy, ale bude zde ochota fanouška řídit se hodnotovými principy klubu, budeme postupovat ve prospěch fanouška. Současně disponujeme mimořádným množstvím kamerových a dalších datových záznamů. Tyto situace budou tedy zcela výjimečné. Držitelům permanentních vstupenek, kteří tento proces odmítnou absolvovat, bude smlouva vypovězena.“
Připouštíte, že Slavia šla této události naproti? Ztrátou kontroly nad Tribunou Sever, špatnou pořadatelskou službou?
„Slavia nikdy neměla kontrolu nad Tribunou Sever, takže ji nemohla ztratit. Klub věřil ve svět fotbalu bez plotů, bariér, těžkooděnců a policejních psů. Ve fotbal jako show na hřišti i v hledišti. Tato vize stála na důvěře. Na víře v to, že všem na stadionu záleží na Slavii. Pilířem spolupráce s Tribunou Sever bylo pevné a oboustranné ukotvení dohod: žádné násilí, žádná létající pyrotechnika a žádné házení předmětů na hrací plochu ani neorganizovaný vstup fanoušků na ni. Dohodu porušily fanouškovské organizace, nikoliv klub samotný. Klub je viníkem v tom, že nebyl připraven zavolat na naše fanoušky těžkooděnce. Nikdy v předchozích deseti letech to nebylo potřeba. Věřili jsme v příčetnost fanoušků. Něco takového pro nás bylo v Edenu nepředstavitelné. V tomto kontextu jsou bezpečnostní ředitel, pořadatel zápasu a v obecné rovině i představenstvo klubu odpovědni za sobotní dění na stadionu.“
Jak bude do budoucna vypadat spolupráce s fanouškovskými skupinami a Tribunou Sever?
„Je složité na tuto otázku nyní odpovědět. Důvěra se těžko buduje a snadno ztrácí. V situaci, kdy budou mít fanouškovské organizace transparentní vedení, budeme s nimi sdílet hodnoty klubu a budeme společně respektovat náš strategický cíl, kterým je bezpečný Eden, je možné o takové spolupráci uvažovat. Nemyslím si však, že je to možné v krátkodobém horizontu. Tribuna Sever se za svá pochybení, která mají pro klub nedozírné následky, ani nedokázala veřejně omluvit.“
David Douděra byl vyřazen z kádru za nevhodný výrok z lavičky. Nebyl však jediný, kdo v danou chvíli obdobně reagoval. Budete trestat i jiné?
„Nevím o nikom jiném, kdo by v tomto utkání dostal za své vulgární chování vůči rozhodčímu červenou kartu. Ano, budeme tak postupovat i do budoucna. Míra agrese v tomto konkrétním případě pro nás přesáhla únosnou hranici.“
Obecně, budete do budoucna korigovat chování slávistické lavičky?
„Ano, budeme.“
Je potřeba, aby se změnila legislativa? A v čem konkrétně a nejvíc?
„Deset let vedení klubu iniciuje podněty směrem k politické reprezentaci země za účelem přijetí legislativní úpravy, která dá klubům nástroje k efektivnějšímu boji s negativními jevy ve fotbale. Inspirací může být například polský model legislativy přijatý v roce 2009.“
Máte v klubu v souvislosti s konfliktem s Tribunou Sever obavy o svou bezpečnost či bezpečnost dalších lidí?
„Věříme, že všichni fanoušci pochopí, že sobotní události mimořádným způsobem poškodily jméno našeho fotbalového klubu. Vznikly škody, které již nyní lze finančně kvantifikovat na vyšší desítky milionů korun. Reputační následky jsou pak nevyčíslitelné. Skuteční fanoušci budou schopni stejné sebereflexe jako klub samotný.“
Je rozhodnutí zastupitelstva v Šeberově, pokud bude trvalé, svým způsobem nejcitelnějším dopadem případu?
„Stanovisko Městské části Praha-Šeberov jsme vzali na vědomí a v nejbližší době bychom rádi opět zasedli k jednacímu stolu.“
