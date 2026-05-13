Hněv v Boleslavi, trenér chtěl střídat většinu týmu. Karafiát: Každý si chce honit ego
Záchranu už si definitivně zajistili po prvním kole nadstavby, dál si Mladá Boleslav jako interní cíl vytyčila 11. místo. Zatím se ovšem vůbec nepřibližuje optimální výkonnosti a za tři kola sebrala pouhé dva body. Domácí prohra 1:2 s Duklou pak naštvala trenéra Aleše Majera i defenzivního lídra Ondřeje Karafiáta. „Za mě nehrajeme jako tým. Každý si chce zlepšovat individuální statistiky, honit si ego, ukazovat se,“ opřel se do spoluhráčů. Program nadstavby Chance Ligy>>>
Do kabin odcházeli Středočeši za stavu 0:1 a mohli být rádi, že hosté jejich laxní přístup nevyužili více. Šance na druhou branku by se určitě našly. „Nerad bych volil úplně silná slova, takže budu mírný… první poločas byl od nás asi nejhorší za celou sezonu,“ začal hodnocení kouč Majer.
Hned v poločase tak vystřídal hned čtveřici hráčů, což je nevídaný jev. „Byl jsem hodně zklamaný. Nebylo to jen o těch čtyřech hráčích, kdybych měl šest nebo sedm změn, hned je udělám,“ pokračoval rozladěný trenér.
Na jednu stranu je logické, že motivace Dukly je výrazně vyšší. Na Julisce se strachují o přímý sestup a doufají, že se vyškrábou do baráže, zatímco Boleslav hraje pouze o čest a kosmetickou změnu postavení v tabulce.
„Asi to hrálo roli, ale pro mě je to nepochopitelné. Jste ligový fotbalista, děláte to, o čem jste od malička snil, v tréninku děláme všechno pro to, abychom se zlepšovali, a pak předvedeme takový výkon,“ neomlouvá hru svého mužstva Majer. „Není to ideální už třetí zápas po sobě. Možná by se už někteří z nás viděli na dovolené a motivace tam už bohužel asi není,“ přikývl zkušený stoper či defenzivní záložník Ondřej Karafiát.
Majer: O motivaci se přece nemusíme bavit...
Později naznačil, že přístup některých spoluhráčů není dostatečný. „Každý by měl začít u sebe, sáhnout si do svědomí a říct si, jestli chce bojovat za Mladou Boleslav,“ vybídl tým. „Brali jsme si slovo, když hořela voda a hráli jsme o záchranu. Tehdy jsme to řešili hodněkrát a zafungovalo to jen tak napůl. Když jsme se v kabině seřvali, tak jsme odehráli dva nebo tři zápasy jako tým, ale pak to zase spadlo,“ doplnil zklamaný lídr, který proti Dukle korigoval skóre na 1:2 svou první ligovou brankou po lednovém návratu z německého Norimberku.
Ve zbývajících dvou zápasech sezony čeká Mladou Boleslav výjezd na Slovácko a s ligovým ročníkem se rozloučí doma proti Teplicím. V obou případech bude chtít určitě předvést lepší výkon, než proti Dukle. „Máme jasný cíl skončit na 11. místě a na tréninku jsem pokles necítil. O motivaci se přece nemusíme bavit. Sport děláme všichni proto, že chceme porazit soupeře, být lepší než ostatní a neustále se zlepšovat. Pro mě jistota záchrany není důvod, proč by to mělo na hřišti vypadat takhle,“ uzavřel Majer.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|33
|10
|8
|15
|42:54
|38
|2
Ml. Boleslav
|33
|8
|13
|12
|46:55
|37
|3
Teplice
|33
|8
|12
|13
|36:42
|36
|4
Slovácko
|33
|7
|9
|17
|30:47
|30
|5
Dukla
|33
|5
|11
|17
|23:46
|26
|6
Baník
|33
|5
|8
|20
|27:49
|23
- Baráž o udržení
- Sestup