Slavia a presumpce viny? Plošné trestání je tenký led, říká expert na sportovní právo
Slavia vyhlásila početné a razantní kroky, které mají trestat viníky z derby a předcházet příštím výtržnostem. Některé z nich však mohou narážet na právní překážky. O tom mluví Jan Exner, advokát se zaměřením na sportovní právo. „Pokud by byl potrestán někdo, kdo se prokazatelně ničeho nedopustil, mohl by se proti takovému postupu bránit právní cestou, například žalobou na ochranu osobnosti nebo náhradou škody za neoprávněné omezení práv držitele permanentky.“ Program nadstavby Chance Ligy ZDE>>>
Jak hodnotíte kroky, které vyhlašuje Jaroslav Tvrdík?
„Klub v tuto chvíli využívá své autonomie a vnitřních předpisů k nastolení pořádku. Je patrná snaha o aktivní a tvrdý postup, který má sloužit i jako odstrašující příklad. Z pohledu práva bude klíčové, aby všechny kroky měly oporu v návštěvním řádu a smluvních podmínkách mezi klubem a držitelem vstupenky.“
Slavia mluví o presumpci viny: Kdo nebyl na svém místě, byl na hrací ploše. Co si o tom myslíte?
„Je nutné rozlišovat mezi trestním a občanským právem. Zatímco v trestním právu je presumpce viny nepřípustná, v soukromoprávních smluvních vztazích je situace jiná. Klub pravděpodobně vychází z logiky, že návštěvní řád ukládá divákovi povinnost setrvat na svém místě. Pokud tedy dojde k masovému vniknutí na plochu, klub může argumentovat, že absence diváka na jeho sedadle v daný moment představuje porušení smluvních podmínek. Právně je to však tenký led, pokud by mělo dojít k plošnému trestání bez individuálního posouzení.“
Co když byl někdo na toaletě, u stánku, na ochozu?
„To je právě to riziko plošných opatření. Každý systém identifikace viníků musí počítat s chybovostí. Pokud by byl potrestán někdo, kdo se prokazatelně ničeho nedopustil, mohl by se proti takovému postupu bránit právní cestou, například žalobou na ochranu osobnosti nebo náhradou škody za neoprávněné omezení práv držitele permanentky. Na druhou stranu, je evidentní, že klub hledá adekvátní řešení krizové situace, kdy minimalizuje škody.“
Není lepší na to jít opačně? Smířit se s tím, že neusvědčí sto procent viníků, ale jenom menší část, za to však s jistotou, že jde o viníky?
„Z pohledu právní jistoty a spravedlnosti je individuální vina vždy preferovanou cestou. Strategie nulové tolerance a plošného tlaku je spíše krizovou komunikací klubu, která má ukázat rozhodnost.“
Jan Exner
Informace
Údaje
Věk
35 let
Profese
Advokát se zaměřením na sportovní právo
Funkce
Jednatel Fairzone, jediné specializované sportovně-právní advokátní kanceláře v Česku
Mezinárodní působení
Rozhodce mezinárodního Rozhodčího soudu pro sport
Poradenská činnost
Právní poradce Mezinárodní plavecké federace
Členství
Člen komise pro evropské právo Legislativní rady vlády
Expertiza
Expert na bezpečnostní opatření hromadných akcí
Předchozí působení
Bývalý právník ČOV
Média
Bývalý komentátor Eurosportu
„Záleželo by vždy samozřejmě na konkrétním nároku. Pokud by šlo o vymáhání škod způsobených zrušením vstupenek bez důkazů, fanoušek by musel prokázat, že Slavia udělala něco protiprávního. Ta by poté naopak prokazovala, že daná osoba skutečně porušila smlouvu (návštěvní řád). Výsledek by závisel na kvalitě důkazního materiálu, například kamerových záznamů.“
Narazí Slavia na potíže s GDPR?
„V aktuální legislativě je nakládání s biometrickými údaji a rozsáhlými kamerovými systémy bez výslovného zákonného zmocnění problematické. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) bývá v těchto věcech striktní. Je možné, že tento incident se stane katalyzátorem pro změnu legislativy, která by klubům dala silnější mandát k identifikaci rizikových osob, podobně jako je tomu v zahraničí.“
Slavia sama je připravená použít kamerové systémy, „dokud to soudy nezakážou“. Zakážou?
„Soudy se budou řídit platným právem a judikaturou v oblasti ochrany soukromí o osobních údajů. Bez jasného zákonného podkladu pro plošné sledování a profilování fanoušků existuje reálné riziko, že soudy v konkrétních případech rozhodnou ve prospěch ochrany soukromí.“
Do jaké míry šla Slavie věci naproti?
„To je otázka spíše pro bezpečnostní experty. Obecně platí, že pokud klub toleruje drobné prohřešky v minulosti, může to u fanoušků vyvolat pocit beztrestnosti. Nastavení jasných hranic a jejich důsledné vymáhání je jedinou cestou, jak předejít eskalaci. Je to dlouhá cesta, ale jde to – podívejte se třeba na Anglii a fotbalovou kulturu před čtyřiceti lety a nyní.“
Jak bude nebo jak by měla podle vás do budoucna vypadat spolupráce klubu s fanouškovskými skupinami.
„Měla by být založena na institucionalizovaném dialogu. Klub musí mít jasné komunikační kanály s lídry skupin, ale zároveň musí dát jasně najevo, že fanouškovská samospráva končí tam, kde začíná zákon a bezpečnost ostatních diváků.“
Chorý a Douděra byli vyřazeni z kádru. Jde to takto jednoduše – prostě říct a hotovo? Podle našich informací zatím neproběhly žádné právní úkony.
„Hráčská smlouva je specifický pracovněprávní vztah. Bez znalosti konkrétních kontraktů nelze spekulovat, ale kluby mají obvykle v disciplinárních řádech zakotveno právo vyřadit hráče z kádru z kázeňských důvodů.“
Mají mít funkcionáři Slavie obavy o svou bezpečnost?
„To snad ne, nejsme na divokém západě. Napětí mezi vedením a radikální částí fanoušků je vždy rizikové. Je povinností státu a klubu zajistit takové prostředí, aby funkcionáři, hráči i běžní diváci byli v bezpečí. Jakékoli zastrašování je již za hranou sportovního práva a spadá do gesce orgánů činných v trestním řízení.“
Je potřeba, aby se změnila legislativa? Jakým směrem, pokud ano?
„Ano, odborná veřejnost po tom volá roky. Diskuse o adresné odpovědnosti a modernizaci dohledu na stadionech je na místě. Je možné, že zákonodárci pod vlivem těchto událostí zavedou jasnější zmocnění pro biometrické systémy nebo specifické postupy při sportovních akcích. Nicméně i nová legislativa bude muset být v souladu s evropským rámcem ochrany soukromí a osobních údajů a nesmí rezignovat na princip individuální odpovědnosti.“
Jak by takový zápas řešili v Anglii, v Německu?
„V Anglii by následovaly doživotní zákazy vstupu na stadiony a velmi rychlé soudní řízení, jelikož zde je systém nastaven na velmi přísnou individuální odpovědnost. A super rychlou vymahatelnost. V Německu je systém založen na kombinaci tvrdé represe a velmi úzkého dialogu s fanoušky. Oba tyto systémy však mají k dispozici silnější legislativní nástroje pro identifikaci a postih jednotlivců přímo na místě. Klíčem k úspěchu tak není presumpce viny, ale technologická vyspělost dohledu a nekompromisní součinnost policie a soudů, která umožní trestat viníky adresně a s jistotou.“
