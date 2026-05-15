Surovčík, Vindahl, nebo Zadražil? Volbu budoucí jedničky Sparty může ovlivnit i Suchomel
Už minulé jaro se chystala změna, po návratu kouče Briana Priskeho však přišla stopka. Jedničkou ve sparťanské bráně zůstal Peter Vindahl. Pro dánského trenéra jasná volba, o níž vlastně odmítl diskutovat. V sezoně však vysoký blonďák nepřesvědčil, navíc většinu jara tráví mezi zraněnými. Proto je otázka nového (dlouhodobého) vládce brankoviště na místě. Kdo by jím mohl být? Rýsují se tři možnosti.
Jakub Surovčík (23)
V lize 2025/26 za Spartu:
- Zápasy: 12
- Minuty: 1170
- Inkasované góly: 13
- Čistá konta: 5
- xcG (chycené góly)/na 90 minut: 2,46/0,19
- Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 21,37/98 %
- Dlouhé pasy na 90 minut/úspěšné: 6,62/52,3 %
- Vyběhnutí na 90 minut: 1,62
Na jaře dostal první velkou šanci v lize, do té doby byl dlouhodobě dvojka, chytal pouze domácí pohár. Je favoritem šéfa trenérské brankářské sekce v klubu Daniela Zítky, který velmi pečlivě sleduje jeho progres. Růst třiadvacetiletého Slováka je nakonec znát i během jara - získává na jistotě v rozehrávce, kterou přidává ke své základní dovednosti, tedy reflexům na čáře. Pozici má přesto nejistou, Sparta je aktivní na trhu, brankáře shání.
Peter Vindahl (28)
V lize 2025/26 za Spartu:
- Zápasy: 22
- Minuty: 2085
- Inkasované góly: 23
- Čistá konta: 7
- xcG (chycené góly)/na 90 minut: - 5,87/- 0,25
- Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 21,37/98 %
- Dlouhé pasy na 90 minut/úspěšné: 6,82/59,5 %
- Vyběhnutí na 90 minut: 0,99
Kdyby se nezranil, když špatně došlápl v duelu s Hradcem Králové, stál by v bráně i nyní. To je jisté. U Briana Priskeho má výsadní postavení, které se vybudoval v první sezoně ve Spartě, kdy pomohl k titulu. Kouč navíc lpí na uměni rozehrávat - vlastně víc než na chytání. V tomto ročníku je však Peter Vindahl až podprůměrný, možná ho srazil fakt, že mu v létě nevyšel přestup do Celtiku. V nadcházejícím transferovém okně to bude mít kvůli zranění opět složité.
Adam Zadražil (25)
V lize 2025/26 za Hradec Králové:
- Zápasy: 32
- Minuty: 3126
- Inkasované góly: 38
- Čistá konta: 11
- xcG (chycené góly)/na 90 minut: 6,14/0,18
- Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 11,66/98 %
- Dlouhé pasy na 90 minut/úspěšné: 11,55/71,6 %
- Vyběhnutí na 90 minut: 2,19
Jeho přesun z Hradce do Sparty byl na spadnutí už minulé jaro, ale po návratu Briana Priskeho byla akce zastavena. Adamu Zadražilovi nevyšel ani přestup do Itálie. V sezoně - přes pár chyb - znovu demonstroval, že patří mezi brankářskou elitu ligy. Jeho doménou jsou takzvané big saves, proti Janu Bořilovi ze Slavie (ta o něj usiluje rovněž) předvedl zákrok roku. Jeho budoucnost může ovlivnit i fakt, že Hradec cílí na sparťanského záložníka Martina Suchomela.