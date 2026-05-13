Lischka: Chtěl bych si zahrát poháry v novém Ďolíčku. Baník? Je mi to líto...

Unikl extrémně složité situaci v Baníku a našel ráj v Ďolíčku. „Přestup do Bohemky byl správný krok,“ má jasno stoper David Lischka, jeden z jejích nejlepších hráčů jara. Pod koučem Jaroslavem Veselým se stal pilířem defenzivy, navrch nastřílel tři góly a zase ožil. I proto, že je zdravý. „Začal jsem dělat některé věci jinak,“ přiznává spokojeně, nicméně tíží ho Ostrava na prahu druholigové propasti. Lischka mluvil také o poměrech na Bazalech, různých trenérech, atmosféře ve Vršovicích či strachu v pražském i slezském derby, jehož byl v minulosti taky součástí.

Pořad Zoom navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory iSportu Michala Kvasnicu s Bartolomějem Černíkem zde neuslyšíte dlouho mluvit o Slavii, Spartě ani Plzni. Mnohem více se řeší boj o elitní šestku, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno. A taky druhá liga, mládež či nižší soutěže. Včetně zákulisí. Tentokrát se jedná o díl speciální, neboť jeho hodinovou součástí je osmadvacetiletý obránce David Lischka.

  • Jak se cítí zpátky v Praze?
  • Čím ho k přestupu přemluvil kouč Jaroslav Veselý?
  • Jak vzpomíná na perličky Petra Rady?
  • Proč chtěl dohrát kariéru v Ostravě?
  • Co říká na chválu trenéra Pavla Hapala?
  • Kdy se začala rodit krize Baníku?
  • Co by pro Slezsko znamenala druhá liga?
  • A proč se bál při pražském i slezském derby?

Nový kompletní díl pořadu Liga naruby ZOM najdete na www.liganaruby.cz.

#TýmZVRPSkóreB
1Zlín331081542:5438
2Ml. Boleslav338131246:5537
3Teplice338121336:4236
4Slovácko33791730:4730
5Dukla335111723:4626
6Baník33582027:4923
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

