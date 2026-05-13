Lischka: Chtěl bych si zahrát poháry v novém Ďolíčku. Baník? Je mi to líto...
Unikl extrémně složité situaci v Baníku a našel ráj v Ďolíčku. „Přestup do Bohemky byl správný krok,“ má jasno stoper David Lischka, jeden z jejích nejlepších hráčů jara. Pod koučem Jaroslavem Veselým se stal pilířem defenzivy, navrch nastřílel tři góly a zase ožil. I proto, že je zdravý. „Začal jsem dělat některé věci jinak,“ přiznává spokojeně, nicméně tíží ho Ostrava na prahu druholigové propasti. Lischka mluvil také o poměrech na Bazalech, různých trenérech, atmosféře ve Vršovicích či strachu v pražském i slezském derby, jehož byl v minulosti taky součástí.
Pořad Zoom navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory iSportu Michala Kvasnicu s Bartolomějem Černíkem zde neuslyšíte dlouho mluvit o Slavii, Spartě ani Plzni. Mnohem více se řeší boj o elitní šestku, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno. A taky druhá liga, mládež či nižší soutěže. Včetně zákulisí. Tentokrát se jedná o díl speciální, neboť jeho hodinovou součástí je osmadvacetiletý obránce David Lischka.
- Jak se cítí zpátky v Praze?
- Čím ho k přestupu přemluvil kouč Jaroslav Veselý?
- Jak vzpomíná na perličky Petra Rady?
- Proč chtěl dohrát kariéru v Ostravě?
- Co říká na chválu trenéra Pavla Hapala?
- Kdy se začala rodit krize Baníku?
- Co by pro Slezsko znamenala druhá liga?
- A proč se bál při pražském i slezském derby?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|33
|10
|8
|15
|42:54
|38
|2
Ml. Boleslav
|33
|8
|13
|12
|46:55
|37
|3
Teplice
|33
|8
|12
|13
|36:42
|36
|4
Slovácko
|33
|7
|9
|17
|30:47
|30
|5
Dukla
|33
|5
|11
|17
|23:46
|26
|6
Baník
|33
|5
|8
|20
|27:49
|23
- Baráž o udržení
- Sestup