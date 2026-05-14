Sestupová matematika Baníku: ani dvě výhry nemusí stačit. Pád béčka by Spartu nezachránil

Lischka: Chtěl bych si zahrát evropské poháry v novém Ďolíčku. Baník? Je mi to líto, nechci tam být podepsaný...
Trenér Josef Dvorník z Ostravy
Fanoušci Ostravy
Gigli Ndefe, Marek Havlík ze Slovácka a Karel Pojezný z Ostravy
Marek Havlík ze Slovácka a Matěj Chaluš z Ostravy
Hráči Slovácka se loučí s fanoušky
Tihomir Kostadinov ze Slovácka a Matěj Chaluš z Ostravy
Trenér Roman Skuhravý ze Slovácka
Česká liga je pouhý jeden výsledek od jednoho z největších šoků v její historii. Ostravský Baník, který minulý ročník bavil fotbalem a útočil na druhé místo, je na hraně přímého sestupu do druhé ligy, rozhodnout se o tom může i tento týden. V co přesně musí Slezané doufat z hlediska výsledků? A jak by případný sestup Baníku ovlivnil situaci ve druhé lize? Program nadstavby Chance Ligy >>>

Na začátku září vystoupil po začátcích krize Baníku majitel Václav Brabec na klubovém kanálu před fanoušky a řekl: „Nerozumím tomu, proč máme takovou poraženeckou náladu. Porveme se o to, abychom byli v tabulce nahoře. Proč stahovat kalhoty, když je brod ještě daleko?“ Ano, tehdy daleko byl. Nyní už ale Baník k brodu došel. Prakticky v něm smáčí kotníky.

Nejbolavější po prohře na Slovácku je, že záchranu už nemá ve svých rukou. Proč? Ani maximální bodový zisk ze zbývajících dvou zápasů (Zlín doma, Dukla venku) mu baráž negarantuje. Vše přijde vniveč, když Dukla vyhraje o víkendu v Teplicích. Úplně zjednodušeně: jakmile Pražané uhrají na Stínadlech stejný nebo lepší výsledek jako Baník se Zlínem, Ostravané jdou o patro níž bez nároku na baráž. To už nezní jako sci-fi, že?

Ani v případě úspěchu Baníku a ztrátě Dukly ale nevypadá situace příliš pozitivně. Za každé takové konstelace se tým Josefa Dvorníka dostane do scénáře, kdy v posledním kole musí bezpodmínečně vyhrát na Julisce. Připomeňme, že na hřišti soupeře vyhrál Baník naposledy 1. října. Že na 16. příčce neskončí, vyšlo datové společnosti Opta jen v 16,4 % simulací.

Pravděpodobnost přímého sestupu 83,6 %? To už je potřeba brát vážně a logicky přemýšlet o tom, co by se v případě pádu ostravského kolosu do druhé ligy stalo. Následky pro region, hráče, stadion či sponzory, to je téma na jindy, ale i čistě z hlediska soutěžních řádů potenciální sestup Baníku komplikuje situaci.

Je celkem pochopitelné, že o úroveň níže, tedy do MSFL, by zamířil ostravské béčko. Šlo by o smutný příběh, protože mladičký tým, který Josef Dvorník většinu sezony piplal, zažívá fantastickou sezonu – i s věkovým průměrem 21,5 let je sedmý, zachráněný. Řád ale logicky mluví jasně: dva týmy ze stejné organizace nemohou být v jedné soutěži. Důležité ovšem je co to znamená pro ostatní týmy.

V modelové situaci Baník B bude...

Z Chance Národní Ligy sestupují dva celky, v tuto chvíli jsou v zóně nebezpečí Jihlava a Sparta B. Logicky se tak do mysli vkrade úvaha, že by pád ostravského béčka 15. tým (v tuto chvíli mladíky Sparty) zachránil. Dle soutěžního řádu, konkrétně paragrafu 20 to tak ale není.

V modelovém příkladu, že tabulka obou soutěží dopadne tak, jak vypadá nyní: ze druhé ligy sestoupí dva celky tradičně, Baník B bude vyřazen a jeho místo se přidělí druhému nejlépe postavenému celku z MSFL (nyní Hodonín). Pokud odmítne (což není kvůli vyhovujícím podmínkám či financím apod. nezvyklý jev), šanci dostane další nejlépe umístěný. A tak dále. Ani v případě, že celky z MSFL odmítnou postup o úroveň výš, by ale Spartě B místo ve druhé lize nebylo garantováno, předtím by byly ještě osloveny týmy ČFL. Až jako třetí by přišla varianta podržení druholigového týmu.

To samé platí v případě, že by současné druholigové celky (mluví se o Chrudimi a Českých Budějovicích) neobdržely licenci pro příští sezonu. Jako první by bylo jejich místo nabídnuto celkům z ČFL a až následně sestupujícím druholigistům. Sestup Baníku tak může vyvolat obří vlnu jednání, spoustu spekulací o licenci a především – nejistoty.

#TýmZVRPSkóreB
1Zlín331081542:5438
2Ml. Boleslav338131246:5537
3Teplice338121336:4236
4Slovácko33791730:4730
5Dukla335111723:4626
6Baník33582027:4923
  • Baráž o udržení
  • Sestup

