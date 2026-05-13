Smutné oslavy, fotbal bez diváků trpí. Motivace Trpišovského na příští titul určitě vyrostla
Fotbalisté Slavie skvělým výkonem rozložili Jablonec 5:1 a potvrdili zisk mistrovského titulu v Chance Lize. Ale při pohledu na tribuny a velice střízlivé oslavy se v hlavě vynoří otázka – za jakou cenu? Hráči se mezi sebou objali, poplácali a zamířili bez velkého juchání do kabin. „Připomnělo mi to doby covidu. Hrál se výborný fotbal, ale i my jako novináři bez diváků trpíme,“ přiznal v Prvním dojmu z prázdného Edenu redaktor Radek Špryňar. „Byť byl ten dojezd takový, jaký byl, musíme přiznat, že Slavia byla tuto sezonu dominantní,“ komentuje jeho kolega Bartoloměj Černík. Jak to v Edenu vypadalo? A co může zvláštní konec sezony znamenat pro tu příští? ONLINE z mistrovských oslav ZDE>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46