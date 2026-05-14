Trpišovský: Dva dny jsem byl z fotbalu zdevastovaný. Chorý a Douděra? Každý máme svého šéfa
Zničehonic se rozrazily dveře do tiskového centra v Edenu, rozjaření hráči na Jindřicha Trpišovského začali stříkat šampaňské, vylili na něj obrovský kýbl jakési modré vody. Za chvíli byl totálně zmáchaný. „Kde jsem to skončil,“ smál se. Byla to však jediná úsměvná scéna. Po pátém kariérním titulu se Slavií mluvil kouč především vážně. Sobotní události z nedohraného derby se Spartou v něm stále ležely. „Dva dny jsem byl z fotbalu zdevastovaný,“ vyprávěl. ONLINE z mistrovských oslav ZDE>>>
Máte další titul. Už pátý za posledních osm let, byť za zcela odlišných kulis. Co se ve vás odehrává?'
„Předně si toho vážím. Obhájili jsme titul v sezoně, kdy jsme hráli Ligu mistrů, což je složitý oříšek. Co mě napadá jako první, byl to nejsložitější titul ze všech. Z hlediska náročnosti zvládat zápasy, sbírat body a vyhrávat. V kombinaci obhajoby, Ligy mistrů, která vám každé kolo vezme obrovský kus sebevědomí. V kombinaci s kvalitou, která v lize je. Tak je to náročné, složité. Chtěl bych poděkovat všem týmům, soupeřům a trenérům za celou sezonu. Odvádějí v lize skvělou práci. Uhrát body je extrémně náročné. Jsem taky rád, že jsme to zvládli po všech událostech z posledních dní. Nebylo to jednoduché. Všichni víme, co se stalo. Nastavit se znovu na nový zápas, znovu to zvládnout s těžkým soupeřem... Klobouk dolů před týmem. Bezprostřední můj pocit je úleva. Za tímto titulem je spousta příběhů. Jsem rád, že to máme za sebou.“
Povídejte, jak složité byly poslední dny?
„Těžké a smutné. Stala se věc, kterou nikdo nečekal. Byli jsme blízko výhře v derby, blízko k titulu a možná k jednomu z nejhezčích sportovních večerů v životě. Během chvíle se z toho stala noční můra a sportovní tragédie pro všechny. Byl jsem obrovsky smutný ze všeho, asi poprvé v kariéře jsem byl dva dny… (V tu chvíli přiběhli hráči a zkropili trenéra šampaňským). No, vidíte, další škoda a stejný kontrast jako v sobotu. (usměje se) Kde jsem to skončil? Celý život chodím spát s fotbalem a ráno s fotbalem vstávám. Upřímně, dva dny jsem byl z fotbalu zdevastovaný. Další den seděl Moses v kuchyňce, koukal na druhou ligu na Opavu, já musel odejít. Museli jsme se z toho dostat a uvědomit si, že naší prací je zvládnout další zápas. Jednoduše pocity byly šílené. Nikdy v životě by mě nenapadlo, že v Česku mohou být napadení hráči na hřišti. Ale stalo se to.“
Titul jste slavili jen s hráči před prázdným Edenem. Co se vám honilo v hlavě?
„Za naší střídačkou bylo vždy plno dětí, starších lidí, kteří chodí na Slavii desítky let. A oni o oslavy přišli… To mě první napadlo při pohledu na prázdné tribuny. My přišli ve vteřině o vítězství, ale zmobilizujete se a jdete na to. Jenže u toho nemůžou být lidé, kteří si to nejvíc zaslouží. Co chodí na každý zápas, co platí za permanentky a na nejdůležitější utkání, kdy si to mají užít, tak jsou doma. Když jsem byl malý kluk, tak mě táta vodil na fotbal. Byli jsme na Bohemce, když proti Trnavě získala titul. A on mi říkal: to si budeš pamatovat celý život. Často mi to v uších rezonuje. Přesně o to přišli ti fanoušci. Poslední dobou začala do Edenu chodit spousta dětí, rodin v dresech. Je mi z toho smutno.“
Po derby byli z kádru vyřazeni dva hráči – Tomáš Chorý a David Douděra. Byla to pro vás další rána? Budete s vedením mluvit, aby svoje rozhodnutí revidovalo?
„V lize jsem deset let, ve Slavii osm a půl roku a za jednu sezonu se nám nakumulovaly věci, které se nám nikdy nestávaly. Po Hradci něco padlo. Vedení řeklo, že je to naposledy, že už se to nesmí stát. Jenže se to stalo. Každý máme svého šéfa. Přišlo rozhodnutí, které přišlo. Museli jsme ho respektovat, jinak to ani nejde. Tím, že jsme hráli už ve středu, nebyl prostor pro diskusi.“
Chorý neměl nikdy disciplinárně takovou sezonu. Je to i vaše vina? Dá se Chorý vést jinak?
„Minulou sezonu se nic nestalo, všechno fungovalo. Samozřejmě my jsme s ním pohovory vedli, já s ním měl debatu hned poté, co přišel. Že tohle na hřišti nechci, že nechci červené karty, že chci věci, ve kterých je silný. Což ukázal. Letos se stalo, co se stalo. Nechci rozebírat, co všechno jsem s ním řešil, jak jsem na něj byl naštvanej za Slovácko. Z naší strany jsme udělali maximum, ale jsme toho součástí. Máte pravdu. Ze strany realizáku padly všechny možnosti – od rozmluv až po tresty. Zase se to ale stalo. Pro Toma je to výzva do další kariéry, aby disciplínu razantně zlepšil. Nejvíc jsou potrestaní oni dva, protože nemohou hrát fotbal. Otázkou je, zda na to nepamatovat ve smlouvách. My vyzkoušeli všechno, dlouho to fungovalo.“
Dovedete si představit, že tady v příští sezoně nebudou?
„Upřímně nevím. S nikým jsme se o tom nebavili. Rozhodnutí přišlo. Musíme si sednout dohromady a říct si, co dál. Hráči dostanou disciplinární trest. Je taky otázkou, jak oni budou cítit svoji budoucnost. Nepředjímal bych, co se stane.“
Poprvé v kariéře jste porazil Briana Priskeho, kouče Sparty. Jaké to je?
„Hezký. (usměje se) A to se vším respektem. Víte, já ho strašně respektuju jako trenéra i jako člověka. V kariéře toho dokázal hodně. Naše historie je dlouhá, něco se stalo s Midtjyllandem., dvakrát jsme za ním skončili v lize. A nikdo nechce být druhý. Pro nás, pro celý realizák, to byla v létě výzva, motivace. Taky bonus pro celou ligu. Jo, je to příjemný pocit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46