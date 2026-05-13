Holeš: Derby? Byl jsem zlomený, největší zklamání. Provod podpořil Chorého s Douděrou
Jsou to ostřílení ligoví hráči, zvyklí na úspěch. Lukáš Provod i Tomáš Holeš získali svůj čtvrtý titul, když se pár dnů po šílených zážitcích z derby zkonsolidovali a pomohli Slavii ve Skupině o titul Chance Ligy porazit Jablonec 5:1. Ale oslavy nejsou takové, jaké by si představovali. Bez fanoušků. „Neměli bychom být smutní z toho, co jsme jako hráči nemohli ovlivnit,“ řekl novinářům Provod a se svým parťákem se dotkl i náročných posledních dní či situaci Tomáše Chorého s Davidem Douděrou. ONLINE z mistrovských oslav ZDE >>>
Máte za sebou vaše nejtěžší dny ve Slavii?
Tomáš Holeš: „Byl jsem z toho dost zlomený, nemohl jsem to dostat z hlavy. Je to pro mě asi největší zklamání ve fotbale, co jsem zažil. Dva dny jsem to nemohl dostat z hlavy, byli jsme blízko historickému momentu. O to víc si cením, jaký zápas jsme odehráli. Spadl mi kámen ze srdce.“
Lukáš Provod: „Zklamání bylo velké, ale věřili jsme, že kvalitu máme a zvládneme to. V ten moment to bylo až neuvěřitelné, že se něco takového stane, člověk s tím vůbec nepočítá. Všichni jsme si to malovali, že to zvládneme v derby a vlastně i zápas jsme zvládli výborně. Pak jsme se museli zkonsolidovat. Sám jsem se trochu bál, jak to bude bez lidí vypadat. Všichni jsme k tomu ale přistoupili neuvěřitelně.“
Jak vypadají oslavy?
Holeš: „Užijeme si to s kluky v týmu celý večer tady na stadionu. Je trochu smutné, že to není ta pravá oslava s lidmi, ale s tím jsme počítali. I tak si to užijeme a zasloužíme si to.“
Provod: „Navážu na to. Je to hrozně důležité především pro kluky, kteří mají první titul a nezažili toho tolik. Je těžké vyhrát ligu a neměli by být smutní z toho, co jsme jako hráči nemohli ovlivnit. Budu je nabádat k tomu, aby si to užili maximálně. Uvidíme, jestli si to po posledním zápase nějak užijeme i s fanoušky.“
Není to zdaleka váš první titul se Slavií. Jak si ho vážíte a kam ho řadíte?
Provod: „Vážíme si ho moc, obhájit není vůbec jednoduché. Pro mě je až neuvěřitelné, že v sezoně, kdy hrajeme Ligu mistrů, jsme schopní udělat titul. To se nepovede v Česku každému. Není jednoduché v hlavách přepínat mezi oběma soutěžemi. Nebyli jsme v Lize mistrů tak úspěšní, jak jsme si představovali, ale v lize jsme valili výborně. To je charakter, mentalita, zastupitelnost, každý se na tom podílel. Budu na to vzpomínat jako na sezonu s Ligou mistrů, kdy jsem nečekal nic jednoduchého, ale kterou jsme zvládli obdivuhodně.“
Holeš: „Pocitově to byl nejtěžší titul. Měli jsme pár krizí, kdy vypadlo několik hráčů a vždy jsme to nějak dokázali uhrát. Liga se zlepšuje a sám vím, kolik mě ta utkání stojí energie. Fakt těžká sezona, moc si toho vážím.“
Ta otázka musí padnout - jak jste vstřebávali vyřazení Tomáše Chorého a Davida Douděry z týmu?
Provod: „Je to složité. Je to rozhodnutí klubu, které musíme respektovat. Druhá strana mince ale je, že to byli, jsou a budou naši kamarádi. Ať to dopadne jakkoliv, vždy budeme vzpomínat na společné bitvy. Klukům jsem vyjádřil svou osobní podporu, kdyby cokoliv potřebovali, jsme tu pro ně. Beru to spíše z osobní stránky než z profesní.“
Holeš: „Cítím to podobně. Oba mám hrozně rád, jsou to blízcí kamarádi. Na titulu mají velký podíl, užijeme si to společně i s nimi.“
Máte důležité slovo v celé Slavii. Vyvoláte nějakou diskusi s vedením?
Provod: „Na to je ještě brzy, teď jsme se soustředili na Jablonec. Vše je čerstvé a živé, moc jsme to nechtěli řešit ani mezi sebou. Ještě to nebudeme komentovat.“
Kdybyste měli vypíchnout nějaký TOP moment v sezoně, co by to bylo?
Holeš: „Je to těžké, ale napadla mě jedna věc. Když na podzim vypadla spousta stoperů, třeba já a Igoh. A naskočili tam Chaloupek a Vlček a zvládli to skvěle. Štěpán se pak vyprofiloval v hráče, jakým je nyní. Je skvělé, jak vyrostli.“
Provod: „Celé mi to splývá, ani jsme nemrkli a sezona utekla. Řešíte jen další zápas a najednou už tu zase sedíme a odpovídáme na otázky o titulu. Mě spíš zůstávají v hlavě věci, co mě mrzí - že jsme nezískali body v Lize mistrů, to budeme mít v hlavě. Také mě mrzí prohra v Hradci, ne každému se podařilo udělat dvě sezony bez porážky.“
Zřejmě vás čeká mistrovství světa. Dostanete teď dovolenou?
Provod: (směje se) „Chtěl jsem letět s Holim, ale dal mi košem. Tak asi s rodinou. Měl jsem ji slíbenou už od pondělí, ale pak to nevyšlo. Měli bychom dostat nějaké krátké volno. Za týden se tu pak sejdeme a budeme oslavovat. Pak je to vše rychlé, nebude moc času na nějaké odpočívání. Věříme, že se do nominace dostaneme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46