Holeš: Derby? Byl jsem zlomený, největší zklamání. Provod podpořil Chorého s Douděrou

SESTŘIH: Slavia – Jablonec 5:1. Sešívaní slaví titul, oslavy ale proběhly v tichu • Zdroj: isport.tv
Celá kabina včetně dvou vyvrhelů slavila titul
Slavící hráči před prázdnými tribunami
Hráči Slavie oslavili zisk mistrovského titulu před prázdným stadionem
Po skončení duelu bylo jasné, že pátý titul se Slavií Jindřich Trpišovský urval
Fanoušci Slavie před stadionem
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Jsou to ostřílení ligoví hráči, zvyklí na úspěch. Lukáš Provod i Tomáš Holeš získali svůj čtvrtý titul, když se pár dnů po šílených zážitcích z derby zkonsolidovali a pomohli Slavii ve Skupině o titul Chance Ligy porazit Jablonec 5:1. Ale oslavy nejsou takové, jaké by si představovali. Bez fanoušků. „Neměli bychom být smutní z toho, co jsme jako hráči nemohli ovlivnit,“ řekl novinářům Provod a se svým parťákem se dotkl i náročných posledních dní či situaci Tomáše Chorého s Davidem Douděrou. ONLINE z mistrovských oslav ZDE >>>

Máte za sebou vaše nejtěžší dny ve Slavii?
Tomáš Holeš: „Byl jsem z toho dost zlomený, nemohl jsem to dostat z hlavy. Je to pro mě asi největší zklamání ve fotbale, co jsem zažil. Dva dny jsem to nemohl dostat z hlavy, byli jsme blízko historickému momentu. O to víc si cením, jaký zápas jsme odehráli. Spadl mi kámen ze srdce.“

Lukáš Provod: „Zklamání bylo velké, ale věřili jsme, že kvalitu máme a zvládneme to. V ten moment to bylo až neuvěřitelné, že se něco takového stane, člověk s tím vůbec nepočítá. Všichni jsme si to malovali, že to zvládneme v derby a vlastně i zápas jsme zvládli výborně. Pak jsme se museli zkonsolidovat. Sám jsem se trochu bál, jak to bude bez lidí vypadat. Všichni jsme k tomu ale přistoupili neuvěřitelně.“

Jak vypadají oslavy?
Holeš: „Užijeme si to s kluky v týmu celý večer tady na stadionu. Je trochu smutné, že to není ta pravá oslava s lidmi, ale s tím jsme počítali. I tak si to užijeme a zasloužíme si to.“

Provod: „Navážu na to. Je to hrozně důležité především pro kluky, kteří mají první titul a nezažili toho tolik. Je těžké vyhrát ligu a neměli by být smutní z toho, co jsme jako hráči nemohli ovlivnit. Budu je nabádat k tomu, aby si to užili maximálně. Uvidíme, jestli si to po posledním zápase nějak užijeme i s fanoušky.“

Není to zdaleka váš první titul se Slavií. Jak si ho vážíte a kam ho řadíte?
Provod: „Vážíme si ho moc, obhájit není vůbec jednoduché. Pro mě je až neuvěřitelné, že v sezoně, kdy hrajeme Ligu mistrů, jsme schopní udělat titul. To se nepovede v Česku každému. Není jednoduché v hlavách přepínat mezi oběma soutěžemi. Nebyli jsme v Lize mistrů tak úspěšní, jak jsme si představovali, ale v lize jsme valili výborně. To je charakter, mentalita, zastupitelnost, každý se na tom podílel. Budu na to vzpomínat jako na sezonu s Ligou mistrů, kdy jsem nečekal nic jednoduchého, ale kterou jsme zvládli obdivuhodně.“

Holeš: „Pocitově to byl nejtěžší titul. Měli jsme pár krizí, kdy vypadlo několik hráčů a vždy jsme to nějak dokázali uhrát. Liga se zlepšuje a sám vím, kolik mě ta utkání stojí energie. Fakt těžká sezona, moc si toho vážím.“

Ta otázka musí padnout - jak jste vstřebávali vyřazení Tomáše Chorého a Davida Douděry z týmu?
Provod: „Je to složité. Je to rozhodnutí klubu, které musíme respektovat. Druhá strana mince ale je, že to byli, jsou a budou naši kamarádi. Ať to dopadne jakkoliv, vždy budeme vzpomínat na společné bitvy. Klukům jsem vyjádřil svou osobní podporu, kdyby cokoliv potřebovali, jsme tu pro ně. Beru to spíše z osobní stránky než z profesní.“

Holeš: „Cítím to podobně. Oba mám hrozně rád, jsou to blízcí kamarádi. Na titulu mají velký podíl, užijeme si to společně i s nimi.“

Máte důležité slovo v celé Slavii. Vyvoláte nějakou diskusi s vedením?
Provod: „Na to je ještě brzy, teď jsme se soustředili na Jablonec. Vše je čerstvé a živé, moc jsme to nechtěli řešit ani mezi sebou. Ještě to nebudeme komentovat.“

Kdybyste měli vypíchnout nějaký TOP moment v sezoně, co by to bylo?
Holeš: „Je to těžké, ale napadla mě jedna věc. Když na podzim vypadla spousta stoperů, třeba já a Igoh. A naskočili tam Chaloupek a Vlček a zvládli to skvěle. Štěpán se pak vyprofiloval v hráče, jakým je nyní. Je skvělé, jak vyrostli.“

Provod: „Celé mi to splývá, ani jsme nemrkli a sezona utekla. Řešíte jen další zápas a najednou už tu zase sedíme a odpovídáme na otázky o titulu. Mě spíš zůstávají v hlavě věci, co mě mrzí - že jsme nezískali body v Lize mistrů, to budeme mít v hlavě. Také mě mrzí prohra v Hradci, ne každému se podařilo udělat dvě sezony bez porážky.“

Zřejmě vás čeká mistrovství světa. Dostanete teď dovolenou?
Provod: (směje se) „Chtěl jsem letět s Holim, ale dal mi košem. Tak asi s rodinou. Měl jsem ji slíbenou už od pondělí, ale pak to nevyšlo. Měli bychom dostat nějaké krátké volno. Za týden se tu pak sejdeme a budeme oslavovat. Pak je to vše rychlé, nebude moc času na nějaké odpočívání. Věříme, že se do nominace dostaneme.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia33238270:2877
2Sparta33217565:3370
3Plzeň33179755:3560
4Hr. Králové331581046:3853
5Jablonec331571143:4152
6Liberec3312101144:3546

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

