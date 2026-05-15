Možné dopady sestupu Baníku: odchody, milionové ztráty, mladí v pasti... Co nové Bazaly?
ANALÝZA SPORTU | Jestliže Dukla vyhraje v Teplicích, je konec. Naděje Baníku na barážovou záchranu zhasne i v případě, že nevyhraje svůj domácí zápas se Zlínem. V obou případech bude Ostrava druholigová. Pád je tak blízko, že se již v regionu pochopitelně řeší možné důsledky. Jsou i vzhledem k tomu, jak dynamicky se vyvíjí tuzemské konkurenční fotbalové prostředí, dost drsné. I v tom kontextu, že Slezané s tím na rozdíl od menších regionálních značek vůbec nepočítali a nepřipouštěli si to.
Majitel ostravského klubu Václav Brabec ještě dlouhé minuty po závěrečném hvizdu v Uherském Hradišti zůstal na svém místě. Tentokrát už vedle něj neseděl výkonný ředitel Michal Bělák, ale nový sportovní manažer Michal Kordula. Oba živě sledovali, jak ultras Baníku po porážce 1:2 žádají po hráčích dresy, a v online aplikacích o chvíli později zjistili i konečný výsledek duelu v Mladé Boleslavi. Pro ně ten nejhorší. Dukla zvítězila, tudíž další tvrdá rána úterního podvečera.
Tomáš Rigo, toho času zraněný záložník anglického Stoke, osobně dorazil na Slovácko taky. Slovenský reprezentant viděl extrémní proměnu loni tak hrdé značky, jež opouštěl v srpnu.
I Brabec vypadal zlomeně. Po deseti letech má organizaci, kterou kupoval ve zdevastovaném stavu, znovu před druholigovou propastí. Když se pak miliardář z Kroměříže pustil na tribuně do debaty s olomouckým generálním sekretářem Adamem Košařem, pravou rukou (stále ještě) sportovního manažera Sigmy Ladislava Mináře, možná už přemýšlel nad nejhorším scénářem a budoucností.
Jak by FCB fungoval o patro níž? Stejně jako Slavia po ostudě v derby už nikdy jako dřív.
Baníku snad díky stabilnímu vlastníkovi nehrozí existenční starosti jako v minulosti, nicméně podceňovat drtivé dopady a chlácholit se tím, že za rok bude vše při starém, by se nevyplatilo. Obzvlášť v aktuálním trendu nových, movitých a tuze ambiciózních majitelů v tuzemském fotbale.
Problémů bude spousta:
Odliv hráčů i trenérů
Jakkoli by se management určitě snažil důležité články týmu udržet a stokrát si říkal, že je má pod platnou smlouvou, může narazit. Zákulisím se šušká o