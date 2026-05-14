Footcast: Mistra známe, dál se bojuje o Evropu a Baník hraje o prvoligovou příslušnost

Hráči Slavie se radují z titulu
Česká Chance Liga jde do samotného závěru a chybí nám odehrát už jen dvě kola. Slavia se stala ve středu potřiadvacáté mistrem ligy. Ve Skupině o titul se stále hraje o pohárovou Evropu. Na druhém pólu tabulky hraje Baník o život. Pokud Dukla zvítězí v Teplicích, ostravský celek tím pošle do druhé ligy! Footcast Preview vás znovu provede víkendem, který může rozhodnout. Tentokrát výjimečně jen s Davidem Sobiškem a také hosty Tomášem Ujfalušim a Danielem Smejkalem z hráčské agentury IFMM.

FC Hradec Králové - SK Slavia Praha: rekordní Hradec sní o Evropě
Votroci neskončí v této sezoně hůř než pátí, což bude jejich nejlepší ligové umístění v historii klubu. Navíc dále sní o pohárové Evropě a čtvrté příčce. Kádr Davida Horejše je pochroumaný, hradecký trenér nemá moc možností na oživení a jeho svěřenci jedou na morál. Slavia bude po mistrovských oslavách, hosté mohou rotovat sestavu a v této sezoně Hradec neporazili. V Malšovické aréně bude k vidění zajímavé utkání.

FC Baník Ostrava - FC Zlín: pro domácí možná poslední šance
Baník musí vyhrát. Teď už není cesty zpět. V tuto chvíli ztrácí na předposlední Duklu tři body a pokud by Ostravané i tým z Julisky o víkendu vyhráli, Baník by skončil poslední a spadnul do druhé ligy. Na jaře v domácím prostředí Baník rozstřílel Zlín 6:2. V sobotu tak potřebuje zvítězit a modlit se, aby Dukla uhrála v Teplicích maximálně bod.

Hráč ke sledování: Jan Kuchta (AC Sparta Praha)
Sparťanský útočník chytil v závěru ročníku vynikající formu. V posledních pěti utkáních nasázel soupeřům čtyři branky. Zase má ostrý pohyb, udrží spoustu míčů a co je pro něj další motivací? Hraje o nominaci do české reprezentace na světový šampionát. 

2 tipy, na co si vsadit:

Baník - Zlín: 1
Cokoliv jiného než výhra, může být pro Baník definitivně málo.

Plzeň - Jablonec: každý tým dá gól
Viktorka hraje už jen o čest, protože skončí třetí. Jablonec stále bojuje o evropské poháry.

Sezona jde do úplného finiše a tlak je obrovský. Kdo zvládne klíčové zápasy, kdo potvrdí roli favorita a kde se rozhodne? Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport ve čtvrtek od 20.00 – teď už jde opravdu o všechno!

1Slavia33238270:2877
2Sparta33217565:3370
3Plzeň33179755:3560
4Hr. Králové331581046:3853
5Jablonec331571143:4152
6Liberec3312101144:3546

    1Zlín331081542:5438
    2Ml. Boleslav338131246:5537
    3Teplice338121336:4236
    4Slovácko33791730:4730
    5Dukla335111723:4626
    6Baník33582027:4923
    • Baráž o udržení
    • Sestup

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

