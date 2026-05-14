Footcast: Mistra známe, dál se bojuje o Evropu a Baník hraje o prvoligovou příslušnost
Česká Chance Liga jde do samotného závěru a chybí nám odehrát už jen dvě kola. Slavia se stala ve středu potřiadvacáté mistrem ligy. Ve Skupině o titul se stále hraje o pohárovou Evropu. Na druhém pólu tabulky hraje Baník o život. Pokud Dukla zvítězí v Teplicích, ostravský celek tím pošle do druhé ligy! Footcast Preview vás znovu provede víkendem, který může rozhodnout. Tentokrát výjimečně jen s Davidem Sobiškem a také hosty Tomášem Ujfalušim a Danielem Smejkalem z hráčské agentury IFMM.
FC Hradec Králové - SK Slavia Praha: rekordní Hradec sní o Evropě
Votroci neskončí v této sezoně hůř než pátí, což bude jejich nejlepší ligové umístění v historii klubu. Navíc dále sní o pohárové Evropě a čtvrté příčce. Kádr Davida Horejše je pochroumaný, hradecký trenér nemá moc možností na oživení a jeho svěřenci jedou na morál. Slavia bude po mistrovských oslavách, hosté mohou rotovat sestavu a v této sezoně Hradec neporazili. V Malšovické aréně bude k vidění zajímavé utkání.
FC Baník Ostrava - FC Zlín: pro domácí možná poslední šance
Baník musí vyhrát. Teď už není cesty zpět. V tuto chvíli ztrácí na předposlední Duklu tři body a pokud by Ostravané i tým z Julisky o víkendu vyhráli, Baník by skončil poslední a spadnul do druhé ligy. Na jaře v domácím prostředí Baník rozstřílel Zlín 6:2. V sobotu tak potřebuje zvítězit a modlit se, aby Dukla uhrála v Teplicích maximálně bod.
Hráč ke sledování: Jan Kuchta (AC Sparta Praha)
Sparťanský útočník chytil v závěru ročníku vynikající formu. V posledních pěti utkáních nasázel soupeřům čtyři branky. Zase má ostrý pohyb, udrží spoustu míčů a co je pro něj další motivací? Hraje o nominaci do české reprezentace na světový šampionát.
2 tipy, na co si vsadit:
Baník - Zlín: 1
Cokoliv jiného než výhra, může být pro Baník definitivně málo.
Plzeň - Jablonec: každý tým dá gól
Viktorka hraje už jen o čest, protože skončí třetí. Jablonec stále bojuje o evropské poháry.
Sezona jde do úplného finiše a tlak je obrovský. Kdo zvládne klíčové zápasy, kdo potvrdí roli favorita a kde se rozhodne? Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport ve čtvrtek od 20.00 – teď už jde opravdu o všechno!
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|33
|10
|8
|15
|42:54
|38
|2
Ml. Boleslav
|33
|8
|13
|12
|46:55
|37
|3
Teplice
|33
|8
|12
|13
|36:42
|36
|4
Slovácko
|33
|7
|9
|17
|30:47
|30
|5
Dukla
|33
|5
|11
|17
|23:46
|26
|6
Baník
|33
|5
|8
|20
|27:49
|23
- Baráž o udržení
- Sestup