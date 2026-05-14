Kania: Zásadní sezona, ale jsem zklamanej. Povedlo se nám… Řeší přestupy i stadion
Poslední výsledek je krutě zabolel. Fotbalisté Liberce ztratili naději myslet nadále na postup do Konferenční ligy. Po středeční prohře na hřišti Hradce Králové (0:1) nabrali jistotu, že v ligové tabulce zůstanou šestí. „Jsem zklamanej,“ přiznal majitel klubu Ondřej Kania, který sdílel na sociální síti Instagram sezonní hodnocení. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Na konci dubna propadli do euforie. Libereckým se podařilo zdolat v derby Jablonec (2:1) a protlačit se do elitní ligové šestky. „Za to jsem vděčný,“ uvedl Kania, který za týden a půl zakončí teprve druhou celou sezonu v klubu.
Nakonec bude opět rozpačitá, protože tým trenéra Radoslava Kováče se dlouho držel na pátém místě tabulky. Trápil i favority, aspoň bod získal se Slavií, Spartou a Plzní. Zlom nastal až v polovině února.
„Bohužel patnáct bodů z posledních čtrnácti zápasů na Evropu letos stačit nebude. Musíme objektivně vyhodnotit, co za takovými výsledky od začátku února stojí,“ poznamenal Kania.
V nadstavbě, která se rozehrála v květnu, se nedočkal zatím ani bodu. Mezi nejlepšími dosud zaznamenal tři prohry se skóre 1:5. „Bohužel jsme nenabrali do závěru sezony takovou formu, aby z toho mohlo být o tu jednu příčku, která znamená evropské kvalifikace, víc,“ pokračoval majitel.
Dva měsíce se pracuje na přestupech
Postupně přešel i k pozitivním bodům sezony. „Povedlo se nám přivést několik hráčů, kteří mají nejlepší předpoklady pro to, aby hráli v budoucnu v těch nejlepších ligách v Evropě a povedlo se nám posunout na další úroveň celou řadu dalších hráčů. Byť jsme měli v průměru druhou nejmladší základní jedenáctku v sezoně, tak jsme se dlouho drželi v přímém boji o Evropu a dlouho byli na pátém místě,“ zmínil Kania.
Mezi největší objevy libereckého kádru určitě patří stoper Ange N´Guessan a ofenzivní záložník Ermin Mahmič. Je dost možné, že oba hráči se v nejbližším přestupovém období přesunou na zvučnější adresu. Interes může vzbudit také středopolař Toumani Diakite.
Na to bude generální ředitel klubu Jan Nezmar velmi pravděpodobně reagovat. „Už dva měsíce pracujeme na tom, co se bude dít v letním přestupovém období,“ zdůraznil Kania.
Finišujeme přípravu na začátek stavby
Následně se pustil i do mimosportovních témat. „Pro klub jako takový je to zásadní sezona,“ prohodil. „Finišujeme přípravu na začátek stavby tréninkového centra a intenzivně jsme začali řešit koupi stadionu, jeho následnou rekonstrukci a vybudování zázemí a tréninkových hřišť pro akademii,“ líčil.
Liberec ve zbytku ligové sezony odehraje ještě dva zápasy. V neděli přivítá na domácím stadionu pražskou Spartu, o týden později ho čeká další severočeské derby v Jablonci. Přesto už nehraje o nic, v tabulce se posunout nemůže, ví, že skončí šestý.
„Jsem rád, že jsou fanoušci a lidi v klubu zklamaní, protože to nejhorší, co se vám může stát v jakékoliv firmě, nebo organizaci, je, že se vytvoří kultura uspokojení. Vždycky musíte chtít víc. Vždycky, když se vám něco nepovede, musíte být zklamaní, nasraní a musíte umět to zklamání vzít a přetvořit do motivace, ambice a odhodlání. Čekají nás dva zápasy, tak si pojďme užít zbytek sezony a příští sezonu udělám všechno proto, abychom byli silnější,“ zakončil Kania.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46