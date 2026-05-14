Exšéf disciplinárky Baček: Pro Tvrdíka to musel to být šok. Změna legislativy je možná
Jedenáct let vedl disciplinární komisi a skoro stejně dlouho byl v kříži s Jaroslavem Tvrdíkem kvůli pyrotechnice. Richard Baček nyní říká: „Měl představu o fotbalu bez plotů a násilí, která je krásná, ale prostě v tuto chvíli skončila.“ Šéfa Slavie kritizuje za nezvládnutá opatření při derby, ovšem chválí ho za následnou reakci. A vyzývá politiky, aby – už konečně – upravili legislativu, která dá klubům větší pravomoci. „Jde to. Derby by mohlo být katalyzátorem.“
Co jste si říkal, když jste události ze závěru derby viděl?
„Říkal jsem si, jaká je to hrůza. To když jsem viděl první záběry, nejdřív samozřejmě světlice a vběhnutí fanoušků na hrací plochu. Potom jsem si pouštěl další záběry a všímal jsem si i toho, jakým způsobem fungovala, respektive nefungovala, bezpečnostní a pořadatelská služba. Toho, kdy teprve byla povolána Policie České republiky. Trošku mě mrazilo z toho, jakým způsobem bylo utkání organizačně připraveno a zvládnuto. A neměl jsem z toho vůbec dobrý pocit.“
Co nejvíc vás tam vyděsilo? Vyčníval nějaký aspekt?
„Neřekl bych vyděsilo, spíš rozhořčilo. Že opravdu někdo může být natolik bez mozku, že je schopen vzít světlici a hodit ji na tribunu, kde je neuvěřitelné množství lidí, kteří jsou jeden vedle druhého. Já si myslím, že tito lidé nepatří nejenom na fotbalový stadion, ale vůbec do civilizované společnosti. My bychom skutečně měli udělat maximum pro to, abychom je aspoň na nějakou dobu izolovali, aby se poučili a už v životě nic takového neudělali. Ti lidé podle mého názoru opravdu spáchali úmyslný trestný čin. Za tím si stojím.“
Myslíte, že v tomto případě se dočkáme, že skončí u soudu a dostanou alespoň podmínku?
„Nebo nějaký peněžitý trest. Vždycky bolí, když někomu vezmete peníze. Doufám, že ano. Že bude celá řada pachatelů, které se podaří identifikovat a prokázat jim provinění. V trestním řízení musíte opravdu pracovat s tím, že bezpochybně prokážete, že se člověk trestného činu dopustil. Já jsem v době derby byl na víkendovém výletu v Pompejích. Když jsem viděl, jak v Edenu světlice padají na hrací plochu a do sektoru hostujících fanoušků, tak mě to evokovalo, jak se museli cítit lidé, kteří čelili výbuchu Vesuvu, na který jsem zrovna koukal…“
Jistá podobnost tam byla.
„Ano, úplně mně to připomnělo film, který jsem chvíli předtím viděl o Vesuvu. Nepochopíte, že někteří nepoučitelní lidé běží a hodí něco, co hoří, do davu lidí. Je to děsivé a je to rozhořčující. A nemůžete to takto nechat, tito lidé musí být potrestáni.“
Váš nástupce ve funkci předsedy disciplinární komise Jiří Matzner už vyřkl trest pro Slavii. Kontumace, čtyři domácí zápasy bez diváků a pokuta deset milionů korun pokuta. Souhlasíte s tím?
„Trest je v pořádku a je obhajitelný. Určitě se pohybuje v mezích, které stanoví disciplinární řád. U kontumace ani podle mého názoru jiná možnost nebyla. U peněžitého trestu určitě komise zvažovala, jestli jít opravdu na horní hranici, nebo jestli si do budoucna nechat nějaký prostor pro případné ještě přísnější potrestání. Zároveň komise řekla, že si myslí, že už nic horšího být nemůže. Taky je další možnost, že dojde ke změně řádu a budou k dispozici vyšší pokuty.“
Někomu se může nelíbit, že na stadion nemůže nikdo, když se provinila Tribuna Sever.