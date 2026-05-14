Ostravský primátor o Baníku: Pořád věřím v zázrak. Ovlivnil by sestup výstavbu Bazalů?
Město Ostrava připravuje velkolepou stavbu za zhruba 2,5 miliardy korun. Kolem roku 2031 by mělo zhotovit projekt Nových Bazalů, kde bude mít domov Baník. Jenže slavná fotbalová značka vrávorá nad propastí. Dvě kola před koncem nadstavbové části Chance Ligy je nebezpečně blízko sestupu a teď jen spoléhá na zázrak. Ovlivní případný a zároveň už velmi pravděpodobný pád výstavbu nového stadionu? „Neumím si představit, že bychom projekt zastavili,“ říká ostravský primátor Jan Dohnal. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Skutečně není variantou, že by se plánovaná výstavba zastavila?
„Lidé se nás už na to ptají. Chtěl bych říct, že pořád věřím tomu, že se Baník nějakým zázrakem v nejvyšší soutěži udrží. Pokud bych to měl rozdělit, zakázka na projektovou dokumentaci na přípravu nového stadionu je dneska už tak daleko, že si neumím představit, že bychom ji zastavili. Naprosto svědomitě můžu říct, že pokud se nestane něco úplně nepředvídatelného, co by ale nesouviselo se sportovní stránkou Baníku, příprava Nových Bazalů dál poběží. Máme do toho nainvestované opravdu velké prostředky a jsme poměrně daleko, takže si neumím představit, že bychom projekt zastavili. Navíc Nové Bazaly nestavíme na tři až pět let, takže to ani nemůže podléhat nějaké momentální formě. Je to stavba, která tady bude sto let, takže opravdu můžu říct, že jakákoliv situace Baníku nebude mít na ni vliv.“
Jak to bude s financováním klubu, který je poživatelem městských dotací?
„Tady úplně neumím předjímat, ale podle stavu, který teď máme nastavený, by případný sestup Baníku do druhé nejvyšší soutěže znamenal ze strany statutárního města Ostravy významně nižší podporu.“
V jaké výši Baník podporujete nyní a jak by to vypadalo v následující sezoně?
„Podle stávajících dotačních titulů máme nastavené stropy dotací tak, že Baník dneska čerpá zhruba třicet milionů korun na mládež. Pokud hrál druhou nejvyšší soutěž, částka by to byla kolem devíti milionů korun.“
Když mluvíte o mládeži, jak to má profi sport?
„Na to z pozice města nepřispíváme. Peníze dáváme jen do mládeže všem vrcholovým týmům s tím, že podpora mládeže se odvíjí od ligové příslušnosti dospělého týmu. Máme to takhle propojené, ale peníze jdou vždycky na mládež. Dotace by se však významně pokrátila.“
Můžou ovlivnit výstavbu Nových Bazalů i blížící se komunální volby, pokud už nebudete u moci?
„Je to otázka, kterou jsme rok zpátky řešili. Pokud se chceme pouštět do takhle velkého, drahého a náročného projektu, který se navíc bude řešit přes minimálně dvě další volební období, tak aby byl životaschopný, je důležité pro něj získat širokou politickou podporu. Troufnu si říct, že na dnešní politické mapě v Ostravě není jediný subjekt, který by se vymezoval vůči stavbě. I kdyby komunální volby dopadly jakýmkoliv způsobem a třeba by došlo k opravdu velkým změnám, věřím, že projekt by pokračoval dál.“
Jak vůbec situaci okolo Baníku vnímáte jako fanoušek?
„Nikdo to nečekal a nikoho to netěší. Je to sportovní život, sportovní stránka věci a patří to k tomu. Je na Baníku, aby se s tím uměl vypořádat a nastavil si to, aby fungoval lépe. Oni to ale ví, s panem majitelem se bavíme. Situaci samozřejmě nebagatelizuje a určitě si z toho něco odnesou. Nikoho to netěší, ale na druhou stranu, Baník už jednou sestoupil a po roce se dostal zpátky. Pokud by nedejbože spadl, věřím, že se za rok mezi elitu vrátí.“
Když se s majitelem Brabcem bavíte, jak současnou situaci nese?
„Jsem si jistý, že tohle ho netěší. V ostravských podmínkách není fotbal úplně výdělečnou záležitostí, takže když to řeknu hloupě, de facto si dotuje svůj koníček. A pokud si něco dotujete, čekáte, že vás to bude bavit a nikoliv mrzet.“
Proč se podle vás Baník z loňského třetího místa takhle propadl?
„Úplně nejsem fotbalový insider, na nějakého experta si hrát nebudu, ale asi zopakuju, co rezonuje médii a tiskem. Promítly se do toho odchody mnoha hráčů a největších opor, které byly podepsané pod loňským úspěchem. Z týmu odešly a adekvátní náhrady nepřišly. A v momentě, kdy se klub dostane do sportovní křeče, můžete dělat cokoliv, ale nedaří se. Když tam chybí i štěstí, dopadá to, jak to dopadá.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|33
|10
|8
|15
|42:54
|38
|2
Ml. Boleslav
|33
|8
|13
|12
|46:55
|37
|3
Teplice
|33
|8
|12
|13
|36:42
|36
|4
Slovácko
|33
|7
|9
|17
|30:47
|30
|5
Dukla
|33
|5
|11
|17
|23:46
|26
|6
Baník
|33
|5
|8
|20
|27:49
|23
- Baráž o udržení
- Sestup