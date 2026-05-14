Shrnutí 32. a 33. kola iSport Fantasy: Body hráčů ze sobotního derby anulovány

Nedohrané sobotní utkání mezi Slavií a Spartou přineslo problémy nejen disciplinární komisi, ale také iSport Fantasy. Jednak jsme se s takovou situací potkali poprvé a jednak bylo důležité počkat na oficiální stanovisko ligy. I proto souhrn posledních dvou kol v jednom textu. Program nadstavby Chance Ligy >>>

Stanovisko k bodování hráčů z kontumovaného zápasu Slavia-Sparta:

Našim cílem, prioritou bylo, aby body hráčům byly zachovány, bodovány podle pravidel. Narazili jsme ale bohužel na nečekaný problém. Externí dodavatel dat sice zachoval oficiální statistiky ze zápasu (např. góly, asistence, obdržené góly), ale ne všechny. Hráči neobdrželi body například za vstup do utkání či odehraných 60 minut. Z toho důvodu jsme byli nuceni bodování hráčů z tohoto duelu anulovat.

Dále je to pro nás ponaučení, abychom se s externím dodavatelem dat do budoucna lépe připravili na podobné situace, které, doufáme, se ovšem snad už nebudou opakovat. Děkujeme za pochopení, tým iSport Fantasy.

Ideální sestava 32. kola

Nasbírala pouhých 82 bodů. Žádný fotbalista nenasbíral dvojciferný počet bodů. Sedm hráčů zapsalo po 8 bodech. Wiegele se do nejlepší jedenáctky kola dostal počtvrté. Ristovski potřetí, Ndefe, Koscelník a Toure pak podruhé.

Ideální sestava 33. kola

Gigli Ndefe se jako jediný hráč dostal do obou ideálních jedenáctek posledních dvou kol. Hvězdou třiatřicátého kola se stal Štěpán Chaloupek s 15 body, zároveň čtvrtá účast v sestavě kola. Stejně tak pro Daniela Marečka.

Druhou čárku si zapsali Surovčík, Suchomel, Isife, Petrášek, Gilbert a Pulkrab, Radosta a Trávník se mezi nejlepšími hráči kola objevili poprvé.

Uzávěrka 34. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 16. května v 15:00 hodin. Poslední změna cen hráčů proběhne ve středu 20. května.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia33238270:2877
2Sparta33217565:3370
3Plzeň33179755:3560
4Hr. Králové331581046:3853
5Jablonec331571143:4152
6Liberec3312101144:3546

