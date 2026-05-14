Po oslavách tresty, disciplinárka řeší slávisty. Chorý s Douděrou nedorazili, co hrozí?
Po zisku titulu slavili dlouho do noci, tudíž by možná bylo mírným překvapením, kdyby slávisté Tomáš Chorý s Davidem Douděrou na řízení disciplinární komise, která zasedá od 14:00, dorazili. Nestalo se tak. Co se v sídle LFA řeší? Kromě zmíněných dvou hříšníků, kteří dostali v derby červenou kartu, i záložník David Moses. Ten sice odehrál středeční zápas s Jabloncem, disciplinárka ale případ jeho úderu loktem do obličeje libereckého Petra Hodouše otevřela už minulý týden. Co čerstvým mistrům hrozí?
Od začátku týdne se množily zkazky o tom, že Chorý před disciplinárku rozhodně nedorazí, což se potvrdilo. K osobnímu hájení (které není povinné) přišel i přes třetí červenou kartu jen jednou v sezoně, naposledy ho zastoupil šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Neodrazil ani David Douděra, stejně tak nigerijský záložník David Moses.
Shrňme si, proč všechny tři slávisty Jiří Matzner a spol. řeší.
- Tomáš Chorý – červená karta z derby za úder loktem do hlavy Asgera Sörensena
- David Douděra – červená karta z derby, když z lavičky řval na rozhodčího Karla Roučka: „Dej třetí poločas ty zmrde!“
- David Moses – úder loktem do hlavy Petra Hodouše v zápase s Libercem, který sice v červenou kartu neobdržel, ale komise rozhodčích uznala, že měl být Nigerijec vyloučen
Mezitím byli Chorý s Douděrou slovy Jaroslava Tvrdíky vyloučeni z týmu s tím, že si mohou v létě hledat nové angažmá. „Po Hradci vedení řeklo, že je to naposledy, že už se to nesmí stát. Jenže se to stalo,“ vysvětloval důvody Jindřich Trpišovský. Po klubovém trestu si ale oba musí vyslechnout i ten ligový. Co přesně hrozí?
Chorý se bude řešit podle paragrafu 42, bod 1 – surová hra. Rámec trestu zastavení činnosti je v tomto případě 1-6 zápasů. Těžko říct, jakým způsobem bude komise nahlížet k recidivě – byť se vysoký útočník červeně provinil už potřetí v sezoně, v obou předchozích případech šlo o jiné paragrafy.
Douděra bude posuzován podle paragrafu 45 – pohoršující, urážlivé či ponižující chování vůči delegovaným osobám. Tam se dá očekávat trest mezi 2 a 6 zápasy s případnou pokutou 100 tisíc korun.
Odlišná je situace u Mosese. V první řadě, Nigerijec mohl od svého loktu do hlavy Petra Hodouše odehrát dva zápasy, jelikož nebyl vyloučen. Disciplinární komise s ním ale minulý týden řízení zahájila, tudíž verdikt padne. Byť jeho prohřešek spadá do stejného paragrafu jako u Chorého (42, surová hra) kvůli delší následkům zranění pro libereckého obránce se bude zřejmě řešit bod 3. Pod ním se skrývají hodně tvrdé tresty.
Disciplinární řád totiž říká: „Zákazem činnosti na dva až osmnáct měsíců, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 250 000 Kč bude pachatel potrestán, způsobí-li disciplinárním přečinem uvedeným v odst. 1 takové zranění, pro které je zraněný hráč omezen v obvyklém způsobu života po dobu delší než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů.“
V tomto případě závisí i na vyhlídkách Hodoušova stavu. Podle zpráv Sportu nemusí se zlomenou čelistí na operaci a stále existuje možnost, že se v posledních dvou zápasech sezony Slovanu objeví. Komise zasedla v 14:00, jasno by mohlo být zhruba kolem čtvrté hodiny odpoledne.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46