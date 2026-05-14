Tresty pro slávisty: nejhůř dopadl Moses, Chorý dostal šest zápasů, pyká i Douděra
Po zisku titulu a oslavách přišel pro trio fotbalistů Slavie dlouho očekávaný verdikt od Disciplinární komise LFA. Tomáš Chorý a David Douděra dostali za červené karty v nedohraném derby proti Spartě tresty na šest a tři zápasy, jedno utkání si už odstáli ve středu. Hůře je na tom David Moses, jehož úder loktem do obličeje libereckého Petra Hodouše „odměnila“ komise zákazem činnosti na osm zápasů. „Úder loktem Tomáše Chorého nebyl náhodnou událostí," řekl předseda komise Jiří Matzner.
Slavili dlouho do noci, tudíž by bylo mírným překvapením, kdyby slávisté Tomáš Chorý s Davidem Douděrou na řízení disciplinární komise, která zasedla ve 14:00, dorazili. Nestalo se tak. Kromě nich řešili Jiří Matzner a spol. i Davida Mosese, který sice červenou kartu v Liberci neobdržel, ale komise rozhodčích uznala, že měl být Nigerijec vyloučen.
K řízení se dostavil jen klubový právník, hráči poslali svá vyjádření na dálku. Verdikty byly následující:
Tomáš Chorý: 6 zápasů za surovou hru, loket do hlavy Asgera Sörensena
David Douděra: 3 zápasy za inzultaci sudího Karla Roučka slovy „Dej třetí poločas ty zmrde!“
David Moses: 8 zápasů za úder loktem do hlavy Petra Hodouše
Chorý s Douděrou byli slovy Jaroslava Tvrdíka vyloučeni z týmu s tím, že si mohou v létě hledat nové angažmá. „Po Hradci vedení řeklo, že je to naposledy, že už se to nesmí stát. Jenže se to stalo,“ vysvětloval důvody Jindřich Trpišovský. Jeden zápas z trestu už mají oba umazaný, chyběli ve středu proti Jablonci. Reálně to pro hráče, kteří zřejmě pojedou na mistrovství světa, znamená, že jim skončila sezona.
„Není obvyklé, aby se hráč v průběhu jedné sezony ocitl před disciplinární komisí LFA kvůli přímému vyloučení hned třikrát. Úder loktem Tomáše Chorého do oblasti hlavy Asgera Sörensena podle názoru komise nebyl náhodnou událostí, navíc šlo o jednání, které přímo ohrožuje zdraví protihráče. Omluvou pro podobný zákrok nemohou být ani emoce či důrazný styl hry, kterým se Tomáš Chorý prezentuje. Disciplinární komise LFA proto přistoupila k trestu, který zohledňuje jak nepřiměřenost samotného jednání, tak i recidivu,“ okomentoval verdikt předseda komise Jiří Matzner.
I pokud Chorý přestoupí do zahraničí, bude týmu chybět v nové sezoně po tři zápasy, trest platí pro všechny členské země FIFA. Něco podobného se týká Davida Mosese, který bude v létě horkým zbožím.
Tvrdý trest pro Mosese
U záložníka Slavie je ale situace složitější. S Nigerijcem disciplinární komise řízení teprve minulý týden otevřela, tudíž jakýkoliv trest se bude počítat až od rozhodnutí. Byť se jeho úder loktem do obličeje Petra Hodouše posuzoval dle stejného paragrafu jako u Chorého (42, surová hra) kvůli delším následkům zranění pro libereckého obránce byl vyhodnocen dle bodu 3. Ten hlásí:
„Zákazem činnosti na dva až osmnáct měsíců, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 250 000 Kč bude pachatel potrestán, způsobí-li disciplinárním přečinem uvedeným v odst. 1 takové zranění, pro které je zraněný hráč omezen v obvyklém způsobu života po dobu delší než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů.“
Jelikož Hodouš od onoho incidentu stále nemohl nastoupit, naplnila se skutková hodnota bodu a Moses dostal přísný osmizápasový trest. Zároveň předseda Matzner podotkl, že je na spodní hranici. V potaz brala komise i fakt, že se Nigerijec Hodoušovi omluvil a ten omluvu přijal s tím, že šlo o nešťastnou nehodu.
„Komise zároveň konstatuje, že po vykonání poloviny trestu může být zbývající část podmíněně prominuta, pokud pro to budou splněny podmínky stanovené příslušnými předpisy. Jednou z okolností, která bude mít klíčovou roli, bude další vývoj zdravotního stavu Petra Hodouše," sdělil Matzner. Podle informací iSportu nemusel hráč Liberce na operaci a ve hře stále je jeho návrat na trávníky do konce probíhajícího ročníku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46