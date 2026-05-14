Komise rohodčích potvrdila sporný gól Slavie, Aléguého trefa správně neplatila

Jablonečtí reklamují faul u rozhodčího
Jablonečtí reklamují faul u rozhodčího
Rozhodčí Marek Radina v zápase Slavia - Jablonec
Alexis Alegue se krásně trefil proti Slavii, jeho gól ale nakonec neplatil
Gólová radost Slavie
Hráči Slavie se radují z gólu
Štěpán Chaloupek (vlevo) se raduje ze své trefy
Útočník Slavie Mojmír Chytil dotlačil míč do sítě, pak se ale střetl s gólmanem
Sudí správně uznali vedoucí gól fotbalistů Slavie v duelu s Jabloncem, branka Severočechů v souladu s pravidly neplatila. Uvedla to komise rozhodčích. Slavia ve středu zvítězila výrazně 5:1 a dvě kola před koncem ligové nadstavby obhájila mistrovský titul.

Jako první komise přezkoumala moment, kdy domácí obránce Štěpán Chaloupek ve 14. minutě otevřel skóre poté, co před jabloneckým brankářem Janem Hanušem stál v ofsajdové pozici domácí záložník Michal Sadílek.

„V této hraniční situaci hráč Slavie Sadílek, který stál v ofsajdové pozici, nebránil brankáři Jablonce Hanušovi ve výhledu ani v provedení brankářského zákroku. Branka tedy byla uznána správně," uvedla komise ve videu k situaci.

O čtyři minuty později rozvlnil síť také jablonecký Alexis Alégué, jeho trefu však sudí Marek Radina po poradě s kolegy u videa neuznal kvůli předchozí ruce Lamina Jawa. „Rozhodčí branku správně neuznal. Předcházelo jí hraní rukou Jawa, kdy tento hráč měl obě své ruce v okamžiku dotyku s míčem nepřirozeně od těla," zhodnotila komise.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně. Tentokrát dostala od médií k posouzení jen dvě situace z vloženého kola.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia33238270:2877
2Sparta33217565:3370
3Plzeň33179755:3560
4Hr. Králové331581046:3853
5Jablonec331571143:4152
6Liberec3312101144:3546

