Tvrdík našel viníky skandálu, jen na sebe při tom zapomněl, píše bývalý člen Etické komise
Když se vyhrává, je to Tvrdíkova Slavia. Když je průšvih, najednou se odpovědnost rozprostře mezi procedury, komise, podřízené, fanoušky a další okolnosti. Takový názor má na počínání Jaroslava Tvrdíka v týdnu po skandálním derby v Edenu bývalý člen Etické komise FAČR Josef Žižka. Ten tři a půl roku působil na Strahově, než komisi v prosinci 2024 opustil. Dobrovolně a s velkým zklamáním. Vadil mu způsob, jakým se Odvolací komise FAČR stavěla k zásadním kauzám. Včetně té, která se dotýkala možného korupčního jednání představitelů fotbalové Slavie. Nyní přinášíme jeho pohled na aktuální kauzu v plném znění.
„Být slavista byla v posledních letech poměrně pohodlná disciplína. Člověk si zvykl na plný stadion, evropské večery, dobrý fotbal, silný marketing a pocit, že Eden je v českém fotbale něco trochu jiného: modernějšího, sebevědomějšího a profesionálnějšího.
Pak přijde jedno derby a člověk zjistí, že stačí pár minut chaosu, pár desítek lidí na trávníku a celý ten obraz se sesype jako špatně postavená kulisa.
Slavia neztratila jen zápas. Ztratila něco mnohem cennějšího: dojem, že má věci pod kontrolou. A to je u klubu, který se poslední roky tak rád prezentuje jako manažersky vyspělá instituce, zásadní problém.
Po derby se Spartou se spustil klasický český rituál hledání viníků. Fanoušci. Tribuna Sever. Hráči. Bezpečnostní ředitel. Security. Pořadatelé. Procedury. Policie. Emoce. Sociální sítě. Všechno špatně. Všichni něco pokazili. Všichni mají nést následky.
A do toho Jaroslav Tvrdík.
Muž, který v podobných situacích nikdy nepůsobí jako někdo, kdo právě řeší krizi. On ji spíš inscenuje: v několika dějstvích, s tiskovými výstupy, jasným rozdělením rolí, morálním apelem a dramatickou pointou, která obvykle končí u někoho jiného než u něj samotného.
Tohle je přesně ta kultura podle Tvrdíka. Tvrdý slovník, rychlé tresty, velká gesta, dojem rozhodnosti a současně pečlivě udržovaná hranice, za kterou už odpovědnost nejde. Hranice, za kterou sedí předseda představenstva a vysvětluje, že ano, odpovědnost nese, ale ne takovou, aby z ní vyvodil osobní důsledek.
Jenže odpovědnost bez důsledku není odpovědnost. Je to tisková formulace.
Tvrdíkova Slavia? To platí jen v dobách úspěchu
Slavia po derby oznámila kroky, které mají vypadat tvrdě: zavřená Tribuna Sever, odstavení hráčů, konec bezpečnostního ředitele, konec spolupráce s agenturou, audity, zákazy, vyšetřování, čistka. Na první pohled rozhodné jednání. Na druhý pohled něco, co známe z mnoha špatně řízených organizací: když se systém zhroutí, začne se vyměňovat všechno kromě člověka, který za systém odpovídá.
To není jen fotbalový problém. Je to problém řízení. Ve firmách se tomu říká kultura odpovědnosti. Ve sportu by se tomu mělo říkat úplně stejně. Když jste šéf a celý systém ve viditelném, rizikovém a předvídatelném momentu selže, nejde se tvářit, že jste jen jeden z článků řetězu. Nejste. Jste ten, kdo ten řetěz drží.
Jaroslav Tvrdík je ve Slavii člověk, který se dlouhodobě nechává spojovat s úspěchem klubu. A právem. Pod jeho érou Slavia vyrostla, vrátila se na vrchol, hrála Evropu, posílila značku a naučila se prodávat vlastní příběh. Když se dařilo, nebyl to anonymní úspěch aparátu. Byla to Tvrdíkova Slavia, Tvrdíkův projekt, Tvrdíkova éra.
Jenže pak musí platit i druhá část rovnice. Když se něco takto zásadně pokazí, nemůže to být najednou jen selhání bezpečnostní služby, několika fanoušků a přepálených emocí. To je příliš pohodlné.
Derby není vesnická tancovačka, na kterou přišlo nečekaně moc lidí. Derby Slavia–Sparta je nejočekávanější a nejrizikovější zápas v zemi. Všichni vědí, co je ve hře, všichni vědí, jaká je atmosféra, a všichni vědí, že stačí málo. Jestli existuje jeden zápas, na který musí být klub připravený do posledního detailu, je to právě tenhle.
Derby byl především manažerský kolaps Slavie
Slavia připravená nebyla. A teď bude platit sportovně, finančně i reputačně: kontumací, milionovou pokutou, zápasy bez lidí, ostudou v médiích a záběry, které se budou připomínat roky. To není provozní nepříjemnost. To je manažerský kolaps.
Na celé věci je nejhorší, že právě Slavia by měla vědět, jak cenná je důvěra. Ten klub byl ještě relativně nedávno symbolem zmatku, dluhů, nejistoty a podivných vlastnických příběhů. Pak přišla nová éra, peníze, tituly, Evropa, stabilita. Fanoušci uvěřili, že klub už není jen fotbalový podnik, ale instituce.
O to víc bolí, když se instituce začne chovat jako klasická česká firma po průšvihu: dolů pošleme tresty, nahoru pošleme tiskové prohlášení.
Tvrdíkův příběh ve Slavii je na podobné motivy bohatý už dlouho. Velké ambice, velká slova, velká očekávání, velká schopnost převzít prostor. A zároveň mimořádná schopnost za každé situace přežít. Když se vyhrává, je u toho. Když se prohrává, najednou se odpovědnost rozprostře mezi procedury, komise, podřízené, fanoušky a okolnosti.
To je na celé věci nejpodstatnější. Ne minulost Jaroslava Tvrdíka. Ne jeho kariéra mimo fotbal. Ne staré účty. Podstatné je, že ve Slavii znovu vidíme stejný mechanismus: úspěch má tvář, selhání má komise.
A právě proto je tahle krize pro Slavii tak nepříjemná. Nejde o útok zvenčí ani o radost z cizího neštěstí. Jde o jednoduchý fakt: klub, který se roky stavěl do role profesionálnější, modernější a lépe řízené instituce, se v nejhorší možný moment zachoval jako obyčejná česká organizace po průšvihu. Všichni dolů dostanou trest, zatímco nahoře se vysvětluje, proč je setrvání vlastně projevem odpovědnosti.
A to je špatně.
Ne proto, že Slavia trestá viníky. Některé tresty jsou nepochybně namístě. Lidé, kteří vběhli na hřiště, mají nést následky. Kdo napadl hráče soupeře, nemá na stadionu co dělat. Kdo selhal v bezpečnostním plánování, má odejít. Kdo nezvládl svou roli, nemůže se schovávat za dav. To všechno je v pořádku.
Problém je, že celý proces vypadá jako sestupná lavina. Padá dolů, bere s sebou jednotlivce, oddělení, fanouškovské struktury, hráče i bezpečnostní aparát. Ale na vrcholu kopce se neděje nic. A právě tam je problém.
Hráči jako obětní beránci a nahoře? Tam nefouká
Zvlášť nešťastně v tom působí případ hráčů. Tomáš Chorý a David Douděra samozřejmě nesou odpovědnost za svoje chování. O tom není spor. Jenže jejich okamžité veřejné odstavení v atmosféře po skandálu působí také jako velmi praktické gesto: tady jsou tváře, tady jsou viníci, tady je důkaz, že vedení koná.
Chorý se v tomhle příběhu stal až příliš snadno použitelným symbolem. Hráč s minulostí disciplinárních problémů, hráč, na kterého se dá ukázat, hráč, kterého lze veřejně obětovat a tím vytvořit dojem morální očisty. Jenže očista, která končí u hráče a pořadatele, ale nezasáhne nejvyšší patro klubu, není očista. Je to řízené odklonění pozornosti.
Stejně tak nestačí zaklínat se etickými komisemi, interními procesy a hodnotami klubu, pokud ve chvíli skutečné zkoušky slouží hlavně jako kulisa pro trestání těch, kteří stojí níž. Hodnoty se nepoznají podle toho, jak slavnostně se o nich mluví. Poznají se podle toho, jestli platí i pro lidi nahoře.
Slavia není jen firma s logem a výsledovkou. Slavia je pro své fanoušky kus identity. Kus města. Kus českého sportovního příběhu. Není tady pro jednoho manažera, jedno představenstvo ani jednu éru. Je tady pro lidi, kteří ji nosí v sobě mnohem déle, než trvá jakákoli funkce.
Český sport má často problém s tím, že se do vysokých pozic dostávají lidé, kteří velmi dobře rozumějí moci, obrazu a přežití. Hůř už rozumějí okamžiku, kdy má člověk říct: za tohle nesu odpovědnost já. Ne jako větu do médií. Ne jako součást krizové komunikace. Ale jako čin.
Jaroslav Tvrdík může samozřejmě říct, že rezignace by byla útěk. Je to hezká věta a zní odpovědně. Jenže ve skutečnosti je to často přesně naopak. Rezignace po takovém selhání není útěk od odpovědnosti, ale její nejčistší forma. Zůstat a trestat ostatní je jednoduché. Odejít je těžší.
A pokud odejít nechce, musí aspoň vysvětlit víc než jen to, kdo všechno pod ním selhal. Musí vysvětlit, proč systém, který roky prezentoval jako profesionální a špičkový, selhal právě ve chvíli, kdy selhat nesměl. Musí vysvětlit, proč klub, který se chlubil moderností, nebyl připravený na nejrizikovější zápas sezony. A musí vysvětlit, proč osobní odpovědnost předsedy představenstva končí u slov.
Slavia teď nepotřebuje další velké prohlášení, dramatický status ani další seznam viníků. Potřebuje jednoduchý signál, že klub chápe rozdíl mezi provozní chybou a systémovým selháním. A systémové selhání se neřeší tím, že se vymění ochranka a zavře tribuna. Řeší se tím, že odpovědnost přijme člověk, který celý systém řídí.
To není útok na Slavii. To je obrana Slavie před tím, aby se z ní stalo přesně to, čemu se její fanoušci dlouho smáli jinde: velký klub přesvědčený, že pravidla platí hlavně pro ostatní.
Slavia trestá všechny kolem.
Teď by měla ukázat, že nejvyšší patro není výjimka.“