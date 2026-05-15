Pravděpodobné sestavy: Slavia po oslavách prorotuje. Co vymyslí trápící se Baník?
Nadstavba fotbalové Chance Ligy se přehoupla do své druhé poloviny. O titulu už je sice rozhodnuto, slaví pražská Slavia. Některé tuzemské kluby ale stále mají o co hrát.
- Karviná proti Olomouci bodovala čtyřikrát v řadě (2 výhry, 2 remízy), ale ve vzájemném ligovém duelu ještě nikdy neudržela čisté konto. Série trvá už 21 zápasů.
- Na hřišti uvidíme tři ze čtyř nejaktivnějších driblérů jara: olomoucký Šturm (48 driblinků) a karvinští Kačor a Ayaosi (oba 42) nestačí jen na Višinského (50).
- Baník čeká na ligovou výhru osm kol (1 remíza, 7 proher) a Zlín zase nevyhrál devět venkovních zápasů v řadě (3 remízy, 6 proher). V Ostravě navíc prohrál šestkrát v řadě.
- Ševci aktuálně hoří v defenzivě. V posledních devíti ligových utkáních inkasovali 25 branek, což je v nejvyšší počet v TOP 10 evropských ligách.
- Slovácko vstřelilo gól už ve 12 ligových zápasech po sobě, což je nejdelší aktivní šňůra v soutěži. V posledních dvou kolech skolilo přímé konkurenty Duklu a Baník.
- Mladá Boleslav sází na domácí borce, v základní sestavě má průměrně 85,4 % českých hráčů a kouč Majer ještě ani jednou neposlal do hry od začátku víc než dva cizince.
- Skláři v minulé kole proti Zlínu otočili poprvé v sezoně utkání, v němž prohrávali po poločase. Po 15 letech dokázali vyhrát zápas, ve kterém měli dvougólové manko.
- Nový kouč Pavel Šustr slavil s Duklou už tři ligové výhry ve 12 zápasech, což je o jedno vítězství víc, než zvládl jeho předchůdce David Holoubek za 21 kol.
- Hradec prožívá rekordní sezonu: připsal si už 15 výher, nejvíc v historii samostatné ligy a drží se na 4. místě. Tak vysoko se po 20. kole dosud nikdy nedostal.
- Slavia proti Jablonci třikrát udeřila ze standardek a v této disciplíně už je absolutně nejlepší v TOP 10 evropských ligách – celkem dala 34 branek (druhý Bayern 32).
- Slovan sází na mládí. V minulém kole vyslal do boje tým s průměrným věkem 22 let a 312 dní, což je nejmladší sestava Liberce v historii samostatné ligy.
- V posledním kole proti Plzni odehrála Sparta utkání s nejvyšším čistým časem v ligovém zápase v roce 2026 (58 minut a 40 sekund).
- Jablonec se trápí a vůbec poprvé pod vedením Luboše Kozla čeká na výhru pět ligových utkání v řadě (1 remíza, 4 prohry). Z posledních 10 kol uhrál pouhých sedm bodů.
- Jablonec v sezoně zapsal nejvíc čistých kont (14), Plzeň se dělí o druhé místo (13). Oba týmy také ční na prvních dvou příčkách v tabulce úspěšnosti soubojů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|33
|10
|8
|15
|42:54
|38
|2
Ml. Boleslav
|33
|8
|13
|12
|46:55
|37
|3
Teplice
|33
|8
|12
|13
|36:42
|36
|4
Slovácko
|33
|7
|9
|17
|30:47
|30
|5
Dukla
|33
|5
|11
|17
|23:46
|26
|6
Baník
|33
|5
|8
|20
|27:49
|23
- Baráž o udržení
- Sestup