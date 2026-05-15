Předplatné

Pravděpodobné sestavy: Slavia po oslavách prorotuje. Co vymyslí trápící se Baník?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Nadstavba fotbalové Chance Ligy se přehoupla do své druhé poloviny. O titulu už je sice rozhodnuto, slaví pražská Slavia. Některé tuzemské kluby ale stále mají o co hrát. Jak budou vypadat sestavy všech týmů? Pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na webu iSport. Získáte tím i přístup k exkluzivní slevě na televizi >>>

I v nadstavbě Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen.

Chance Liga - LogoZačni hrát iSport Fantasy

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Karviná proti Olomouci bodovala čtyřikrát v řadě (2 výhry, 2 remízy), ale ve vzájemném ligovém duelu ještě nikdy neudržela čisté konto. Série trvá už 21 zápasů.
  • Na hřišti uvidíme tři ze čtyř nejaktivnějších driblérů jara: olomoucký Šturm (48 driblinků) a karvinští Kačor a Ayaosi (oba 42) nestačí jen na Višinského (50).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Baník čeká na ligovou výhru osm kol (1 remíza, 7 proher) a Zlín zase nevyhrál devět venkovních zápasů v řadě (3 remízy, 6 proher). V Ostravě navíc prohrál šestkrát v řadě.
  • Ševci aktuálně hoří v defenzivě. V posledních devíti ligových utkáních inkasovali 25 branek, což je v nejvyšší počet v TOP 10 evropských ligách.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Slovácko vstřelilo gól už ve 12 ligových zápasech po sobě, což je nejdelší aktivní šňůra v soutěži. V posledních dvou kolech skolilo přímé konkurenty Duklu a Baník.
  • Mladá Boleslav sází na domácí borce, v základní sestavě má průměrně 85,4 % českých hráčů a kouč Majer ještě ani jednou neposlal do hry od začátku víc než dva cizince.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Skláři v minulé kole proti Zlínu otočili poprvé v sezoně utkání, v němž prohrávali po poločase. Po 15 letech dokázali vyhrát zápas, ve kterém měli dvougólové manko.
  • Nový kouč Pavel Šustr slavil s Duklou už tři ligové výhry ve 12 zápasech, což je o jedno vítězství víc, než zvládl jeho předchůdce David Holoubek za 21 kol.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Hradec prožívá rekordní sezonu: připsal si už 15 výher, nejvíc v historii samostatné ligy a drží se na 4. místě. Tak vysoko se po 20. kole dosud nikdy nedostal.
  • Slavia proti Jablonci třikrát udeřila ze standardek a v této disciplíně už je absolutně nejlepší v TOP 10 evropských ligách – celkem dala 34 branek (druhý Bayern 32).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Slovan sází na mládí. V minulém kole vyslal do boje tým s průměrným věkem 22 let a 312 dní, což je nejmladší sestava Liberce v historii samostatné ligy.
  • V posledním kole proti Plzni odehrála Sparta utkání s nejvyšším čistým časem v ligovém zápase v roce 2026 (58 minut a 40 sekund).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Jablonec se trápí a vůbec poprvé pod vedením Luboše Kozla čeká na výhru pět ligových utkání v řadě (1 remíza, 4 prohry). Z posledních 10 kol uhrál pouhých sedm bodů.
  • Jablonec v sezoně zapsal nejvíc čistých kont (14), Plzeň se dělí o druhé místo (13). Oba týmy také ční na prvních dvou příčkách v tabulce úspěšnosti soubojů.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia33238270:2877
2Sparta33217565:3370
3Plzeň33179755:3560
4Hr. Králové331581046:3853
5Jablonec331571143:4152
6Liberec3312101144:3546

    #TýmZVRPSkóreB
    1Zlín331081542:5438
    2Ml. Boleslav338131246:5537
    3Teplice338121336:4236
    4Slovácko33791730:4730
    5Dukla335111723:4626
    6Baník33582027:4923
    • Baráž o udržení
    • Sestup

    Začít diskuzi

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

    iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

    Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

    Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů