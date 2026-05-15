Liga očima fanoušků: Tvrdíkovo chování? Jen maska. Radost Slavie z titulu brzy pomine
Slavia slaví titul, ale po derby a prázdném Edenu zůstává v ústech hořká pachuť. Fanoušci rozebírají výtržnosti, tresty, Tvrdíkův postoj i konec sezony. V Plzni už berou zbytek nadstavby jako exhibici, Bohemians děkují za vítězný. A co v Ostravě? Projděte si tradiční rubriku deníku Sport Liga očima fanoušků.
BOHEMIANS PRAHA 1905
Vítězný závěr a papír od sekané
Říká se, že sezonu je důležité uzavřít vítězně – a povedlo se. Kyselá příchuť v podobě gólu na konci nastavení nezkazila velmi pěkný zážitek z výjezdu i fotbalu. Konečně jsme se dočkali několika změn v sestavě: i když je prostřední skupina zbytečná, přesně k tomuto účelu se dá a má využívat. Trenér Veselý obměnu lehce shodil, když pronesl, že mužstvo postihla viróza. Dle mého úplně zbytečně, a to obzvlášť s prohlášením, že hráči budou ještě dva týdny trénovat. Proč sakra?! Roky máš problémy se zdravotním stavem kádru, a místo toho, abys přidal trochu času na odpočinek a regeneraci, budeš je dusit oslabené v tréninkovém procesu. No ale kdo jsem já, abych to hodnotil.
Jinak ve veřejném prostoru se k tomu vyjádřil úplně každý, a abych nebyl pozadu, tak musím konstatovat, že roky pracně budovaná snaha o sektory bez ostnatých drátů, plotů a klobás za mřížemi byla zmačkána a vyhozena do koše jako papír od sekané. Těžký.
Lukáš Hůlka na Hrad! Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 let, živnostník
FC VIKTORIA PLZEŇ
Zbytek nadstavby? Pro nás exhibice
Výjezdy na Letnou máme rádi, protože často dokážeme přivézt body! A zvládli jsme to i v úterý. Jelikož seznam zraněných a vykartovaných sparťanů byl delší než jejich soupiska, čekal jsem naši dominanci, která byla v prvním poločase výrazná. Bohužel bez nutné produktivity. Škoda Sojkova břevna nebo hromady rohů, které nám nešly, stejně jako finálka. Druhá půle byla vyrovnanější, Eneme také trefil tyč. Remíza byla spravedlivá, ale pro oba týmy nic neřešící. Hlavně teda pro Spartu, která se mohla dotáhnout na dva body na výtržníky z Vršovic. Pro nás jisté třetí místo – poslední dva zápasy nadstavby můžeme pojmout jako exhibici nebo souboj o udržení v kádru.
Ještě se vrátím k zápasu s Libercem. Díky Červově chytrosti jsme šli brzy do vedení a opět víceméně kontrolovali vývoj utkání. Fantastickou formu předvedli Hrošovský se Sojkou, který to okořenil trefeným přímákem jak z učebnice. Nečekal jsem, že mu ho Ladra přenechá, ale ještě že tak. Druhý gól rozhodl. Liberec nebyl schopen vůbec ničeho a uvědomoval si to. Zkušeně dohráno!
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
SPARTA PRAHA
Tvrdíkova přetvářka a zoufalci ve vedení fotbalu
Začnu u derby. Právě pan Tvrdík, doprovázen právníky, šel vyjednat směšný trest pro Chorého, aby mohl nastoupit proti nám. Střelil se do vlastní nohy a jeho nynější maska zkroušeného muže je pro mě pouhou přetvářkou. A pokud nynější sebemrskačství myslí vážně, tak bude odstraněn. Pokuta v milionech korun je jako štípnutí komára proti stovkám milionů za přímý postup do Ligy mistrů. Zvítězí dlouhodobě trpěná tolerance chování lavičky a hráčů Slavie, mlčky podporovaná adorovaným JT, částečně krytá loajalitou některých rozhodčích. Rádoby razantní kroky klubu přicházejí pozdě a nic nemění na zažité slávistické aroganci. Oba provinilci jsou zařazeni do širší nominace na MS! To je plivnutí do obličeje slušným fandům. Postup je jistě úspěchem, ale proč ho dalšími kroky degradovat? Pane Trundo a spol., podívejte se ráno do zrcadla, jestli náhodou neuvidíte šaškovskou čepici na vašich hlavách. Plzeň nám nevyšla podle představ, hrál se ale slušný fotbal, a ne nakopávaná. Klíč pro vládce Prahy je schován, Slavia si ho nezaslouží.
Miloš Kolář. 75 let, fotbalový důchodce
BANÍK OSTRAVA
Je mi smutno, nemáme to ve svých rukou...
Ve skupině o záchranu nás čekaly dva venkovní zápasy. Teplice pro nás v posledních sezonách byly docela oblíbeným soupeřem, v této jsme s nimi ale uhráli pouhý bod, a tak jsem byl zvědavý, jestli zabereme. Zápas na Slovácku jsem pocitově vnímal jako náročnější, tam se nám vždy hraje složitě. Z dvojzápasu bych všemi deseti bral čtyři body a snad i dvě remízy. Bohužel jsme nezískali ani bod... Oba zápasy měly podobný průběh: slepené góly domácích vedly k vedení o dvě branky a my se nezmohli na více než na snížení na 1:2. Pokaždé jsem byl zaskočen sestavou, moc jsem nepochopil, proč v Teplicích hrajeme bez klasické šestky a tah s Rusnákem na křídle proti Slovácku, to mi už hlava nebrala vůbec. Přiznám se, že jsem si přál na lavičce víc pana Radu než nezkušeného trenéra Dvorníka.
Sestupová smyčka se utáhla tak, že už si z ní jen sami nepomůžeme. A tak utéct z této oprátky bude úkol téměř nadlidský. Je mi z toho vážně smutno…
Václav Dohnal. 34 let, projektant
SLAVIA PRAHA
Titul s velkou kaňkou a smutných kulisách
Fanoušek Slavie asi musí mít v posledních dnech hodně ambivalentní pocity. V sobotním derby bylo vítězství na dosah ruky, ale vinou několika desítek lidí vešel zápas do dějin klubu v úplně jiném smyslu. Sám nejsem příznivec slavení na hrací ploše, ale chápu, že to patří ke koloritu. Už méně chápu snahu být na hřišti co nejdřív po odpískání, a vůbec nechápu, proč má někdo potřebu při té příležitosti napadat hráče soupeře, kteří nestihnou utéct. Pyrotechnická divize Tribuny Sever zase svým konáním vykročila vstříc zákazům a zabila jakékoli snahy o tichou toleranci pyra na stadionech. Ve středu si tak tým došel pro zasloužený titul ve smutných kulisách prázdného Edenu. Radost byla zasloužená, ale brzy pomine a klub bude stát před velkými výzvami. Jednou bude nově nastavit pošramocené vztahy s aktivními fanoušky a vyhnout se většímu konfliktu mezi vedením a ultras. Druhou bude postavit tým na další sezonu bez Chorého a Douděry. Proti Jablonci bez nich vypadala hra Slavie docela k světu, rozhodně se na ní dá stavět do budoucna.
Ondřej Kreml. 43 let, vědecký pracovník