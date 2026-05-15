Tvrdík v pondělí nabídl Tykačovi, že v rámci Slavie změní pozici. Už podruhé
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík prý v neděli ráno, den po ohnivém derby se Spartou, nabídl Pavlu Tykačovi svou rezignaci. Uvedly to Hospodářské noviny. Podle Tvrdíka je to jinak: V pondělí pouze zopakoval majiteli svou starší nabídku na změnu svého postavení v rámci klubu.
Tvrdík na svém účtu na síti X na informaci reagoval takto:
„Byl jsem řadou médií dnes dotázán na článek v HN, kde je zmíněna možnost mojí rezignace. Nevidím důvod se vyhnout otevřené odpovědi.
Svoji práci dělám z lásky ke klubu a k fanouškům.
Nelpím na svém místě v klubu. Dělám to již téměř 11 let a je to často složitá, náročná a vyčerpávající práce. K tomu se stále léčím s vážným onemocněním, jehož je mimořádný stres logickým spouštěčem.
Před dvěma měsíci jsem nabídl majiteli klubu možnost svého řízeného přechodu do dozorčí rady, kde bych Pavlu Tykačovi pomohl vychovat nového šéfa klubu. Moji kolegové v představenstvu o této situaci byli informováni. Majitel tuto možnost razantně odmítl s přáním, abych v klubu v čele představenstva působil co nejdéle.
V pondělí ráno jsem v rámci naší diskuse po sobotním utkání majiteli jasně řekl, že tato možnost je stále kdykoliv otevřená, kdyby si to přál.
To není rezignace, to není útěk od rozdělané práce. Obzvlášť v této extrémně těžké chvíli. Klubu sloužím. A budu to dělat tak dlouho, dokud si to majitel bude přát, klub to bude potřebovat a zdraví mi to dovolí.“
Podle HN Tykač opakovanou nabídku z Tvrdíkovy strany odmítl.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46