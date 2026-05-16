Lischka o Baníku: Už v zimě si měli hráči říct, že bojují o život. Vzpomínal na Dvorníka
Prakticky celou minulou historickou sezonu promarodil, na hřiště se tak David Lischka vrátil až do té nepovedené. Pokud Baník sestoupí, i on pod tím bude bohužel podepsaný, naskočil na podzim do devíti zápasů. Po příchodu kouče Tomáše Galáska ztratil obránce místo a chytl šanci v Bohemians. Z bezpečí Ďolíčku teď sleduje kolosální pád ostravské značky. „Hráči si už na začátku jara měli říct, že bojují o holý život. Jako my v Bohemians,“ řekl v pořadu Liga naruby ZOOM. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Jak se vám dívá na současný Baník?
„Je mi z toho hrozně, byl jsem toho na podzim součástí. Nekouká se na to příjemně. Když jsme tam vyhráli s Bohemkou 2:0, měl jsem ohromnou radost, ale někde vzadu ve mně bylo: to je fakt v prdeli... Fanoušci mají na svůj současný postoj veškeré právo, ale bohužel to mezi nimi a hráči teď úplně nefunguje. Kritická situace, v posledních dvou kolech už to nemají ve svých rukou. Jedu podpořit kluky osobně na domácí zápas se Zlínem. Věřím, že i za týden bude o co hrát.“
Je pravda, že fanoušci stále chodí a jezdí ve velkém počtu. Nemůže to ale třeba v konkurenci Slovácka a Dukly o to víc hráče svazovat?
„Baník má nejlepší fanoušky v lize, klobouk dolů před nimi. Ale může to samozřejmě svazovat nohy, zvlášť hráčům, co nemají zkušenosti. Je tam Frydrych, Holzer, pár dalších, ale mladí a noví kluci neznají, jaké to je, když na ně někdo zařve. Ale s tím každý, kdo jde do Baníku, musí počítat. Že si nejde jen zahrát fotbal, ale že tam bude tlak. Nechci jmenovat ostatní kluby, kde se může hrát lépe, protože lidi nechodí a nejsou pod tlakem, ale na Baníku je to důležité.“
Zmiňujete, že jste toho byl součástí. Kdy vám osobně došlo, že toto není jen krize v úvodu sezony, ale průšvih?